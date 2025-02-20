Рига 30 лет назад

Прибалтика в советские годы была чем-то вроде своей «маленькой заграницы» — красивые чистые улицы прибалтийских городов, таинственные названия на латинице, отсутствие дефицита в магазинах, красивые девушки в модной одежде.









Отдых в Паланге или Юрмале тогда считался более престижным, чем на черноморском побережье.

красавица Рига в советские годы стала неизменной съемочной площадкой для фильмов про «заграничную жизнь». Ее элегантные улицы, где так много старинных зданий — от средневековых до стиля ар-нуво, — появились в десятках картин тех годов.Приглашаем вас прогуляться по фотогеничным улочкам Риги 80-х годов с помощью этих раритетных снимков.Непросто бросить письмо в почтовый ящик , если ты младшеклассник.Модная рижская молодежь 80-х.Улица Марсталю в Старой Риге . Ретрокары на улице Ленина (сейчас это — улица Бривибас). Улица Ленина — центральная улица Риги, которая начинается от Памятника Свободы («Милды») и идет через всю правобережную городскую территорию Риги от бульвара Райниса до городской границы.Девушки на фоне магазина «Книги» . Улица Скарню.Три Брата — комплекс старинных зданий в центре Старой Риги.Архитектурные детали . Букинисты в центре города.«Жигули» на улице Амату Девочка и ее колли на перроне.Вокзальная площадь и улица Гарлиба Меркеля.Улица Кирова — кинотеатры «Спартак» и «Рига».Такой модный в 80-е скейтбординг на Бикерниекской спортивной базе отдыха . После уроков. Романтичная Рига.Отражения.Гонки на Бикерниекской спортивной базе отдыха . Один из гонщиков.Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)