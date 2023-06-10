Гуляя по Вьетнаму, можно никогда не заметить крошечные дома, спрятанные на маленьких извилистых аллеях, расположенные под новыми кондоминиумами или зажатые между уличными ларьками и магазинами.



Некоторые микро-дома имеют площадь всего 2 кв.м., а до ближайшего туалета можно идти 2 километра.







Во вьетнамском микро-доме, который больше напоминает шкаф, живут семьями с детьми. (Фото Thanh Nguyen):







Ку-ку! (Фото Thanh Nguyen):







Пространство заполнено одеждой и игрушками вперемешку с кухонной утварью, есть и двухъярусная кровать. Иногда есть место для холодильника. (Фото Thanh Nguyen):







Это мы всё осматриваем один микро-дом на 2 кв.м. (Фото Thanh Nguyen):







А это уже почти пентхаус — дом размером целых 6.7 кв.м. (Фото Thanh Nguyen):







75-летняя хозяйка показывает старые фотографии. Когда-то у них был нормальный дом, но, видимо, что-то случилось. (Фото Thanh Nguyen):







Тут есть место даже для телевизора. И для холодильника. (Фото Thanh Nguyen):







Народу здесь живет много. (Фото Thanh Nguyen):







Убранство дома площадью 6.7 кв.м. (Фото Thanh Nguyen):







Хозяин дома. (Фото Thanh Nguyen):







(Фото Thanh Nguyen):







Это еще один дом 2 кв.м. Уютненько. (Фото Thanh Nguyen):







Это и есть жилищный вопрос по-вьетнамски. И количество таких микро-домов, зачастую скрытых от глаз, неуклонно растет. (Фото Thanh Nguyen):







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