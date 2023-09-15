5 киношных мифов об оружии, в которые давно пора перестать верить

Какие мифы о стрельбе в фильмах требуют опровержения?/ Фото: sport-express.ru
При создании голливудских фильмов для большей зрелищности и напряженности режиссеры часто приукрашивают возможности оружия, пренебрегая их реальными характеристиками. И есть множество мифов и стереотипов, которые сформировались у нас именно по кинокартинам или компьютерным играм. Сценаристы из Голливуда вынуждены были признать, что используют такие приемы для более эпатажного и насыщенного спецэффектами сюжета. Сегодня мы попытаемся разоблачить такие предрассудки, руководствуясь реальными фактами и научными исследованиями.
1. Использование глушителей превращает стрельбу в тихий шепот
Киношная стрельба с глушителем/ Фото: lifehacker.ru
Скорее всего вы могли это увидеть в серии фильмов «Крепкий орешек», «Миссия невыполнима», «Агент 007», «На линии огня» и т.д. Опытные киллеры и внимательные шпионы понимают, что если им предстоит убрать парочку плохих парней в тихом местечке – например, в городской библиотеке, то в первую очередь следует прикрепить к стволу глушитель, поглощающий звук выстрела.
При этом они умудряются заглушить как миниатюрные пистолетики, так и огромные дробовики со специальными глушителями, способные свести к минимуму громкость ведения огня.
К тому же все киношные глушители смотрятся как из будущего – очень дорого и оригинально. Таким образом голливудские сценаристы и режиссеры внушают зрителям, что примитивная колба или полая трубка является неотъемлемой частью оружия. К тому же Марк Уолберг в фильме «Стрелок» умудрился взять 2-литровую бутылку и набить ее носками.
На практике все это является режиссерской выдумкой, так как детонация пороха происходит с огромной силой и громкостью наподобие работы реактивной силовой установки. Миниатюрный цилиндр из металла не особо снижает интенсивность этого звука. Поэтому на реальных роликах стрельбы из пистолета с глушителем и без него можно увидеть, что особая разница практически не ощущается.
Джейсон Стейтем тоже умеет стрелять с глушителем/ Фото: vk.com
Что касается выстрелов из неприглушенных стволов, то они генерируют 140-160 дБ шума. При взаимодействии с таким диапазоном уши ощущают реальный дискомфорт и могут получить непоправимый вред.
Если вам раньше не приходилось стрелять из пистолета или даже стоять возле работающего оружия, скорее всего, ваше тело вздрогнет от выстрелов. Качественный глушитель частично поглощает энергию выстрела, снижая показатель лишь к 120-130 дБ, что сопоставимо со звуковым давлением отбойного молотка. Этого по-прежнему хватает, чтобы вызвать физический дискомфорт.
Таким образом, глушители всего лишь позволяют большому огнестрельному оружию звучать как ствол меньшего размера. Поэтому авантюристам и шпионам, желающим пробраться в нужную точку, не разбудив часовых малошумным пистолетом, как Джеймс Бонд, убивающий всех плохих парней, придется разочароваться. Так с какой целью вообще создают глушители?
Если говорить о стрельбе на улице, то они явно дают видимые превосходства, как минимум, усложняя определение места, с которого вылетела пуля, а также дистанции стрельбы.
2. Продолжительность пулеметной очереди практически не ограничена
Оружие полковника Мэтрикса из фильма «Коммандо»/ Фото: pikabu.ru
Если присмотреться к сюжету таких фильмов как «Коммандо», «Мумия», «Лицо со шрамом» и так далее, можно обратить внимание, что пули в огнестрельном оружии расходуются намного медленнее, чем в реальной жизни.
Например, шестизарядные пистолеты часто делают до 10 выстрелов. А если в руках «крепкого орешка» оказывается пулемет, то он превращается в непоколебимую машину убийств, почти бога смерти. Правда, разница между числом потраченных патронов в голливудских кинокартинах и в реальности огромная и часто достигает сотен раз. Чтобы разоблачить этот миф, нужно понимать устройство и принцип действия пулеметов.
В магазинах формата М4 находится около 30 патронов. Чтобы выстрелить очередь, потребуется не более 4 секунд. То же самое касается легендарного автомата Калашникова, который рассчитан тоже на 4 секунды «фаер-шоу». Скорость выстрелов у автоматического огнестрельного оружия достигает 700 штук в минуту. Но где взять 700 патронов, если в вашем магазине всего 30?
Среднестатистический пехотинец армии США имеет с собой не более 210 патронов, поэтому опустошить свои запасы можно менее чем за минуту, даже если брать во внимания затраты времени на замену магазинов.
Кроме того, автоматная очередь в реальных боевых условиях часто не достигает цели из-за сильного разброса. Если верить статистике, то на каждого солдата, убитого или раненого из автомата в военной кампании США в Афганистане или Ираке, ушло около 250 тыс. патронов, которые были выпущены в воздух. Человек с автоматом чаще отпугивает цель, нежели кладет ряды вражеских ополченцев.
3. Человек в бронежилете становится бессмертным
Герой фильма «Переводчик» в бронежилете/ Фото: championat.com
Нельзя не упомянуть и такой миф, который гласит, что человек в бронежилете практически неуязвим к вражеским пулям. Однако эффективность работы используемых средств индивидуальной защиты от попадания пуль из огнестрельного оружия или осколков зависит от множества факторов.
Существующие бронежилеты различаются классами, которые определяются их способностью противостоять тому или иному калибру. Но даже лучшие армейские экземпляры не являются панацеей. Зачастую их даже не хватает для пулеметных или винтовочных патронов, из-за чего под них помещают дополнительные бронированные пластины и защитные элементы. Но даже если бронежилету удастся поймать пулю и не пропустить ее, от такой встречи человек испытает контузию и получит заброневое повреждение.
Уилл Смит в фильме «Плохие парни навсегда»/ Фото: facebook.com
В кинофильмах кевларовые бронежилеты сводят к нулю огневую мощь многих видов оружия, превращая их в бесполезную вещь. Без «броника» автоматная очередь превращает из противника липкую консистенцию, которая разлетается по сторонам, но волшебный кусок кевлара становится своеобразным защитным пузырьком, оберегающим от самых жестких выстрелов.
На практике, даже за более чем 25-летний период усовершенствования бронежилетов пока не появилось достойного решения, способного защитить человека от такой атаки. Самый прогрессивный тип бронежилетов, который можно спрятать под своей одеждой, оберегает только от пистолетов. Но если речь идет о штурмовых винтовках, то они без особых сложностей пробивают бронью или наносят физические травмы, не совместимые с жизнью.
У современных армейцев действительно есть броня для тела, рассчитанная на такое оружие. Она имеет внушительный вес и повышенный уровень жесткости. Но даже в таком случае принято говорить об эффективности с расстояний от 14 метров. Даже когда полицейские носят бронежилеты, они не могут рассчитывать на полную защиту своего тела во время задержания преступников.
Правда, поскольку большинство вооруженных ограблений или перестрелок происходит с использованием пистолетов, и лишь в 1% случаев – штурмовых винтовок военного назначения, такой компромисс вполне оправдан.
4. Взведенный курок – признак готовности к стрелку
Персонажи фильма «Святые из Бундока»/ Фото: film.ru
Из фильмов мы знаем, что если персонаж взводит курок, это свидетельствует о серьезности его намерений. В картине «Святые из Бундока» такой жест заменяет слово «Аминь» в финальной молитве. Однако в реальности это ничего не значит. Оружие готово к выстрелу и до щелчка, поэтому мы говорим об очередном распространенном мифе.
Для примера, «Беретты» 92F построены таким образом, что взведение спускового крючка одновременно взводит курок, чтобы минимизировать время на подготовку пистолета к бою, и исключить дополнительные две секунды, за которые вас запросто могут застрелить.
Прием с взведением курка для демонстрации своих намерений уходит корнями во времена Дикого Запада, когда еще использовались старые револьверы, требующие выполнения подобных действий. Таким образом, можно судить, что Голливуд существенно отстает от современных технологий огнестрельного оружия.
А если в сюжетной линии участвуют штурмовые винтовки или дробовики, то для большей зрелищности актеры передергивают цевье или затвор. Это один из немногих способов достижения так называемого «клацающего» эффекта.
Однако в подобном оружии такие действия направлены только на выброс пустой гильзы и досыпание в патронник нового патрона. Поэтому любые «клацания» сопровождаются менее крутым звуком падения одного из неиспользованных патронов.
5. Пули, которые взрывают все на своем пути
Взрыв автомобиля в фильме «Ронин»/ Фото: silver.ru
В качестве примера можно рассмотреть стрельбу по топливному баку автомобиля, после которой последний взрывается, и автомобиль с водителем и пассажирами взлетает в воздух в феерическом столбе пламени. Согласитесь, это весьма удачный сюжетный ход, способствующий быстрой ликвидации «плохих парней». Баллоны со сжатым газом тоже подвержены такому исходу.
«Разрушители мифов» давным-давно опровергли это, стреляя по топливным резервуарам. Для получения какого-либо впечатляющего фаер-шоу им пришлось делать в топливном баке небольшие отверстия, а также поджигать пары бензина вокруг него, чтобы очаг возгорания оказался внутри емкости. При этом такие манипуляции удавалось осуществить только с трассирующими пулями.
Также сюда можно отнести баллоны с кислородом, пропаном и прочими видами газа. При этом шанс, что все взлетит в воздух, все-таки присутствует, поэтому лучше не пытаться повторить такие эксперименты в реальной жизни.
К тому же еще одна загадка заключается в том, что в реальной жизни топливный бак не заполнен на 100%, поэтому есть большая доля вероятности, что пуля попадет куда угодно, но не в место с топливом.
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