Каким был реальный Маугли, ставший прообразом героя Киплинга: Дина Саничар и его трагическая судьба

О знаменитом герое Редьярда Киплинга Маугли читатели узнали 1893 году. Мальчик, воспитанный в джунглях волками, завоевал всеобщую любовь. Считается, что Киплинг написал истории про дикого мальчика, основываясь на нескольких реальных случаях, когда дети попадали в джунгли и им удавалось выжить и вырасти среди диких животных.
Шокирующая встреча
В тот день группа местных охотников, пробираясь через густые заросли джунглей в штате Уттар-Прадеш, увидела волков, которые заходили в пещеру. Волки в те времена были настоящей напастью: они часто наведывались в деревни, убивали скот и даже нападали на людей, поэтому охотники решили сделать ловушку и перестрелять зверей. Поскольку у пещеры было два входа, люди решили разжечь возле одного из них огонь, пустить в пещеру дым, и когда волки начнут выбегать из другого – подстеречь их там и перестрелять.
Ребёнок, выросший с волками, как оказалось, вовсе не выдумка.
Один за другим они начали убивать зверей, как вдруг услышали внутри пещеры какое-то кряхтение, которое не было похоже на звуки, издаваемые волком. И тут наружу вбежал… мальчик. Ребенок лет шести был чумаз, лохмат, он передвигался на четвереньках и рычал.
Как и в историях про Маугли, Дина был воспитан волками.
По другой версии, охотники изначально увидели, что в пещеру вместе с волками зашел человеческий ребенок, и именно поэтому они решили выкурить оттуда волков: хотели вызволить мальчика.
Сначала ребенок не подпускал к себе людей – скалился и рычал, а затем он упал без сил рядом с одним из убитых волков, и было явно видно, что он очень скорбит в связи с его смертью, словно потерял близкого человека.
Из джунглей – в приют
Охотникам удалось-таки связать мальчика и доставить в город. Дикого малыша определили в местный приют и дали ему имя Дина (это слово переводится как «суббота» – в этот день его нашли люди). Он получил и фамилию - Саничар.
Кадр из фильма про Маугли. Точно так же передвигался Дина.
Увы, жизнь в приюте не поспособствовала социализации ребенка-волчонка. Он так и не научился ходить на двух ногах – все время бегал на четвереньках и рычал по-звериному. Понимать человеческую речь он тоже не научился. Ел Дина из стоящей на полу миски, как зверь, предпочитая только сырое мясо и обгладывая его со звериным остервенением. И хотя было видно, что его интеллект превосходит волчий, ни проявления высших эмоций, ни хоть чего-либо человеческого в поведении выращенного волками ребенка работники приюта так и не обнаружили. Мальчика, разумеется, с первых дней пытались облачить хоть в какую-то одежу, однако он срывал ее с себя.
Дина был не первым и не последним диким ребенком , найденным в джунглях. В те времена такое периодически случалось.
Со временем Дина стал послушнее, он уже не проявлял агрессии по отношению к людям, которые за ним ухаживали - как любое животное, которое удалось приручить. Однако человеком он так и не стал. Он не проявлял интереса к людям и не пытался установить с ними никаких контактов.
Любимым занятием мальчика-волчонка было лазать по деревьям, есть сырое мясо, бегать на четвереньках и рычать.
Нашел себе товарища
В конце концов, у Дины в приюте все-таки появился друг, и им оказался вовсе не человек. Вернее, не совсем человек, а такой же дикий ребенок, как и он. В приют привезли мальчика, также обнаруженного в джунглях и воспитанного дикими животными. С ним Саничар быстро подружился: дети вместе бегали на четвереньках, играли. Спали они тоже вместе – прижавшись друг к дружке, как волчата. Но, увы, новенький мальчик имел слабое здоровье и вскоре умер. Это стало для Дины настоящим ударом: он дни и ночи напролет выл и ревел от горя.
Когда Дина повзрослел, после долгих и упорных усилий миссионерам удалось всё-таки научить его есть ложкой, пить из чашки и ходить на двух ногах. Но это был максимум, на что оказался способен абсолютно дикий паренек. Проведя в приюте два десятка лет, он так и не научился разговаривать, читать и есть человеческую еду. Из всех блюд паренек признавал только сырое мясо, причем пищу, которую ему подавали, он, как любое дикое животное, первым делом обнюхивал. Да и выглядел Дина специфически: огромные острые зубы, низкий лоб, рост – около 150 сантиметров.
Одна из немногих сохранившихся фото. Дина Саничар во взрослом возрасте.
Человеческую речь Дина понимал на уровне обычной собаки, ориентируясь лишь на пару знакомых ему фраз: «Иди кушать!», «Ко мне!» и так далее. Правда, одну человеческую привычку юноша все-таки перенял: он сильно пристрастился к курению.
Так и остался волком
В 1895-м Дина Саничар скончался от туберкулеза. За все время, проведенное среди людей, он так и не стал для них своим, сам же все время ощущал себя пленником и мечтал вырваться на волю – в свои «родные» джунгли.
Считается, что именно Дина стал прообразом историй Киплинга про Маугли.
Все-таки Дина Саничар, как и другие ему подобные дети, выросшие среди диких зверей, кардинально отличался от книжного героя, придуманного Киплингом. Если Маугли, как мы знаем, интересовался жизнью людей и инстинктивно стремился к человеку, то настоящие «Маугли» олицетворяли поговорку: «Можно вытащить человека из джунглей, но джунгли из человека – нет.
Практика показала, что ребенка, выросшего среди диких зверей,, практически невозможно превратить в полноценного человека.
Текст: Анна Белова
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии