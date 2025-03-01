Каким был реальный Маугли, ставший прообразом героя Киплинга: Дина Саничар и его трагическая судьба

Шокирующая встреча

Ребёнок, выросший с волками, как оказалось, вовсе не выдумка.

Как и в историях про Маугли, Дина был воспитан волками.

Из джунглей – в приют

Кадр из фильма про Маугли. Точно так же передвигался Дина.

Дина был не первым и не последним диким ребенком , найденным в джунглях. В те времена такое периодически случалось.

Любимым занятием мальчика-волчонка было лазать по деревьям, есть сырое мясо, бегать на четвереньках и рычать.

Нашел себе товарища

Одна из немногих сохранившихся фото. Дина Саничар во взрослом возрасте.

Так и остался волком

Считается, что именно Дина стал прообразом историй Киплинга про Маугли.

Практика показала, что ребенка, выросшего среди диких зверей,, практически невозможно превратить в полноценного человека.