С нами не соскучишься!

8 088 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Юдин
    Брейвик придёт, порядок наведёт!«Богемская роща» ...
  • карла карлова
    Жуткая деградация человечества.Трансгендеры - оф...
  • Maxim Yushkin
    Изначально наткнулся на это в "Медиа-Соль".История первого т...

Удачный ракурс: 17 оригинальных снимков, способных взорвать мозг


Фантастические снимки, к которым нужно присмотреться

Фантастические снимки, к которым нужно присмотреться

Иногда в кадр фотоаппарата попадают такие моменты, что нарочно не придумаешь. И никакие графические редакторы не нужны. В нашем обзоре собраны именно такие знаковые снимки. Просто смотрите и наслаждайтесь!

1. Прекрасное фото - голова в штанах


Прекрасная поза, удачный ракурс.

Прекрасная поза, удачный ракурс.

 

2. Из последних сил... лежит на асфальте


Перевернутый снимок.

Перевернутый снимок.

 

3. Это вам не солнышко на ладошке


Голова в ложке.

Голова в ложке.

 

4. И как тут не поверить в существование инопланетян!?


Слияние.

Слияние.

 

5. Да уж, современные мужчины уже не те...


Показалось.

Показалось.

 

6. Одно фото - четыре измерения


Сбой в матрице.

Сбой в матрице.

 

7. Так вот, как появляются дороги


Накурил дорогу.

Накурил дорогу.

 

8. А говорят, драконы вымерли...


 

 
Огнедышащий пес.

Огнедышащий пес.

 

9. Рука мастера


Оригинальный снимок.

Оригинальный снимок.

 

10. Бритвенный станок - на заметку садоводам


 

 
Оригинальная задумка.

Оригинальная задумка.

 

11. Кого только не встретишь в автобусе!?


Человек-поручень.

Человек-поручень.

 

12. Перевернутые снимки - восхитительны!


Мистический кадр.

Мистический кадр.

 

13. Обладатели стального пресса


 
Физическая форма.

Физическая форма.

 

14. Последствия Чернобыльской катастрофы, генетические мутации или сиамские близнецы!?


Козочки.

Козочки.

 

15. А ведь ему идет!


Купальник на двоих.

Купальник на двоих.

 

16. О, чудо! Крылатая собака!


Взлетная полоса.

Взлетная полоса.

 

17. На встречу собственной тени


Тени наступают.

Тени наступают.

 

 

источник

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:





Удачный ракурс: 17 оригинальных снимков, способных взорвать мозг

И не забудьте:
Удачный ракурс: 17 оригинальных снимков, способных взорвать мозгПодписаться на мой Instagram
Ссылка на первоисточник
Обсудить

Картина дня

наверх