Очень большая стирка: как чистят 7 крупнейших исторических памятников в мире

Как чистят 7 знаменитых исторических памятников
Бодрящий душ – отличное начало долгого дня, а тёплая ванна с пушистой пеной – чудесное его окончание. Как ни крути, а водные процедуры приятны и необходимы всем. Даже выдающимся монументам. Вот только памятники не могут сами потереть себе спинку. Их чистка – процедура, которую поручают профессионалам.
Эти памятники известны всем. Ежедневно поглазеть на них (а то и немножко потрогать) приезжают тысячи туристов. Конечно, у бешеной популярности всегда есть обратная, «тёмная» сторона: близкое общение с человеческим морем сказывается на внешнем виде монументов. Ведь в каждой туристической группе обязательно найдётся выдающаяся личность, которая захочет оставить свой автограф, а то и вовсе прилепить жвачку на историческую ценность. А потому все знаменитые монументы обязательно время от времени «принимают душ». Так как же чистят самые крупные памятники и исторические объекты?
1. Биг-Бен
Стрелки Биг-Бена не останавливаются даже во время чистки
Кто не знает старину Бена? Которого, между прочим, в 2012-ом официально переименовали в Башню Елизаветы. Но не все знают, как его чистят. А ведь это выдающееся зрелище, которое происходить буквально в прямом эфире. Каждые пять лет специальная команда из четырёх клинеров по тросам спускается к циферблату башни. При этом часы не останавливают. Так что специалистам приходится работать в постоянном движении. А посмотреть на действо может любой желающий. Следующая чистка намечена на 2020-ый. Ещё один повод спланировать путешествие в Лондон.
2. Статуя Линкольна
Пора чистить уши, мистер Президент!
Один из самых крупных памятников политическим деятелям в мире чистят дважды в год. Для этого используют индустриальные шланги с мощной подачей воды и даже огромные «ватные палочки». С помощью последних статую очищают от птичьего помёта в самых труднодоступных местах – ушных раковинах, которые скульптор, на радость пернатым, выполнил ну очень натуралистично.
3. Эйфелева башня
Одна из самых дорогих уборок в мире
Символ Парижа и одна из самых посещаемых достопримечательностей в мире давно бы превратилась в свалку, если б не тщательный уход и строгие охранники на каждом шагу. Но генеральную уборку Башни проводят всего лишь раз в году. Зато её масштабы поражают: клинеры используют около 10 000 упаковок чистящего средства, 4 тонны (!) губок для чистки и 25 000 пакетов для мусора. А вы говорите, уборка квартиры – морока?
4. Статуи Акрополя
Новые технологии для древнего памятника
Не знаем, как поддерживали чистоту Акрополя 2 500 лет назад, но в 2008-ом учёные всерьез задумались о поиске инновационного метода чистки изящных скульптур. Чтобы не вредить им едкой химией и дать простоять ещё так с тысячу лет. После тестирования 40 вариантов выбор сделали в пользу комбинации инфракрасных лазеров и ультрафиолетового излучения. Так что это – возможно, самая высокотехнологичная чистка. И потенциально опасная для здоровья: специалисты работают с лазером исключительно в защитных очках и не более двух часов в день.
5. Статуя Свободы
Водные процедуры – только изнутри!
Если для бережной чистки Акрополя нашли решение, то Статуя свободы давненько не принимала душ. Ведь все опробованные водные процедуры оставляют следы на внешности легендарной Леди. Потому статую чистят исключительно изнутри, зато с завидной регулярностью. Хотя и тут не обошлось без курьёзов: в 1986-ом на лице Свободы появились «веснушки» – пятна от просочившегося химраствора для чистки. Чувствительные они, эти барышни!
6. Гора Рашмор
Президентов не умывали целых 65 лет
Высеченные прямо в скале лица отцов-основателей американской демократии не умывались целых 65 лет. С момента завершения работы над памятником в 1941-ом и до 2005-го года. Неудивительно, что на масштабную чистку потребовалась 5 недель времени и вертолет с подачей воды.
7. Статуя Христа-Искупителя
Никакой воды! Ну разве что святой…
Одно из 7 Новых чудес света поражает воображение не только туристов, но и работников клининговых компаний. Ещё бы, 38 метров! Для работы в столь необычных условиях понадобилось 10 профессионалов одной из самых известных компаний Kärcher и месяц времени. В ходе предварительного анализа специалисты установили, что вода статуе Спасителя противопоказана. Так что монумент обрабатывали мельчайшим песком и специальным бесцветным силиконом. Но результат стоил всех усилий.
Никакой воды! Ну разве что святой…
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии