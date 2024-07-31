Очень большая стирка: как чистят 7 крупнейших исторических памятников в мире

Как чистят 7 знаменитых исторических памятников

1. Биг-Бен

Стрелки Биг-Бена не останавливаются даже во время чистки

2. Статуя Линкольна

Пора чистить уши, мистер Президент!

3. Эйфелева башня

Одна из самых дорогих уборок в мире

4. Статуи Акрополя

Новые технологии для древнего памятника

5. Статуя Свободы

Водные процедуры – только изнутри!

6. Гора Рашмор

Президентов не умывали целых 65 лет

7. Статуя Христа-Искупителя

Никакой воды! Ну разве что святой…

Никакой воды! Ну разве что святой…