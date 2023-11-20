8 реальных фактов о самом известном вымышленном сыщике Шерлоке Холмсе

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Одним из самых ожидаемых кинособытий 2017 года станет сезон британского сериала «Шерлок Холмс». Уже появился трейлер к новому фильму. Мы же решили вспомнить любопытные факты о самом известном, пускай и вымышленном детективе.









IQ Шерлока Холмса составляет около 190

Шерлок значит локон

Холмс – самый популярный вымышленный персонаж

Шерлок Холмс – вдохновитель реальных следователей

221Б Бейкер-стрит

Любимая шапка Холмса

Старший брат Холмса

Собака Баскервилей