Блюдо за 10 минут: готовим скумбрию в микроволновке правильно

Микроволновая печь – одно из величайших изобретений человечества в контексте кухонной утвари. Благодаря СВЧ стало возможным приготовить многие, в том числе достаточно сложные блюда без использования духовки. Самое главное и интересное, что готовятся в печи блюда очень быстро. Например, рыбу можно подавать в качестве гарнира, пока она горячая, а когда остынет, в качестве закуски.
Нарезаем рыбу. craft4me.com.
Для того, чтобы приготовить скумбрию в микроволновке, понадобится одна скумбрия, 30 мл соевого соуса, четверть лимона, 10 мл масла подсолнечного, четверть чайной ложки молотого имбиря и наконец 2 зубчика чеснока. Когда все необходимые ингредиенты будут под рукой, начинаем готовить. Первое, что нужно сделать – почистить рыбу, удалить из нее все внутренности, а затем хорошо промыть под проточной водой. Особое внимание уделяем удалению черных пленок на стенках брюшка.
Готовим маринад. sdelaysam-svoimirukami.ru.
Теперь отрезаем хвост и голову рыбы, после чего ее можно резать на кусочки толщиной 2-3 сантиметра. Из скумбрии среднего размера обычно получается 6-7 кусков. Берем миску, которую можно будет использовать в СВЧ, высыпаем туда предварительно нарубленный на мелкие кусочки чеснок, сухой имбирь и лимон вместе с кожурой (тоже надо порезать). Следом выливаем подсолнечное масло и соевый соус в блюдо.
Настаиваем в маринаде. smak.ua.
Перемешиваем маринад, после чего укладываем кусочки рыбы. Еще раз все перемешиваем и оставляем настояться 5 минут. Мясо у скумбрии очень нежное, такое непродолжительного срока более чем достаточно. Ставим тарелку с рыбой в микроволновку и накрываем сверху еще одной тарелкой. Устанавливаем мощность нагрева в 800 Вт и включаем печь на 8 минут. Когда пройдет 4 минуты, следует остановить процесс, выпустить пар из печи, а затем запустить его вновь.
Ставим в печку и готово. yandex.by.
Когда микроволновая печь сообщит звуковым сигналом о завершении готовки, следует подержать скумбрию внутри еще несколько минут. После этого блюдо можно извлечь из СВЧ и подавать на стол. В итоге получается вкусное и сытное блюдо, которым можно накормить семью после сложного дня.
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