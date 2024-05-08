От бараков до «брежневок»: Как решали пресловутый квартирный вопрос в СССР.

Дом барачного типа — удобства снаружи

Сегодня некоторые бараки по-прежнему заселены, хотя эти здания давно отслужили свое. Город Петрозаводск./Фото: pavelmoiseenko.ru

Коммунальная квартира — без тайн от коллектива

Большой коридор служил многофункциональным помещением — здесь сушили белье, хранили громоздкие вещи и различный хлам./Фото: skuki.net

Сталинка — добротное жилье для привилегированных

Архитектурный стиль неоклассицизм или сталинский ампир. Санкт-Петербург./Фото: ankorokna.ru

Хрущевка — «распашонка» или «вагончик»

Автор проектов первых хрущевок — В. Лагутенко (приходится дедом фронтмена группы «Мумийтролль» Ильи Лагутенко)./Фото: pics.livejournal.com

Брежневка — постепенное, но неотвратимое улучшение жилищных условий для народа

Ранние «брежневки» имеют неявные отличия от «хрущевок». Новосибирск./Фото: s9.stc.all.kpcdn.net