От бараков до «брежневок»: Как решали пресловутый квартирный вопрос в СССР.
При ускоренной индустриализации быстро растущей промышленности требовалось все больше рабочих, которых нужно было расселять рядом с предприятием. Но жилья катастрофически не хватало на всех. Советские власти строили бараки, селили людей в коммуналки. Как люди жили в них - в нашем материале.
Дом барачного типа — удобства снаружи
С 1930-х годов большая часть городского населения, растущего из-за индустриализации, расселяется в дома барачного типа. Они представляют собой деревянные (реже кирпичные) двухэтажные постройки, в которых не было туалета и ванной.
Располагались бараки близ предприятий, что сокращало время и расходы на транспортировку людей на рабочие места. Планировка была простой и функциональной: длинный коридор, одна или две кухни на этаже, где готовили еду на дровах или угле. Здесь же располагались несколько раковин с холодной водой — для умывания и мытья посуды. Площадь комнаты, где проживала целая семья, не превышала 15 квадратных метров.
Туалет находился на улице, он предназначался для всех жителей барака, а иногда и нескольких. Мыться людям предлагалось в общественных банях.
Сегодня некоторые бараки по-прежнему заселены, хотя эти здания давно отслужили свое. Город Петрозаводск./Фото: pavelmoiseenko.ru
Это нехитрое жилье для советских трудящихся задумывалось как временное, предварительный срок эксплуатации составлял 20-30 лет. Но даже сегодня немало людей продолжают жить в бараках, так и не дождавшись переселения в благоустроенную квартиру.
Коммунальная квартира — без тайн от коллектива
Такой способ решения жилищного вопроса, как коммунальная квартира, обязан своим появлением революции 17-го года. В рамках «уплотнения» буржуазно-паразитических элементов выселяли из просторных благоустроенных квартир, передавая их в пользование военным, коммунистам, сотрудникам ЧК, а иногда и представителям пролетариата.
Большой коридор служил многофункциональным помещением — здесь сушили белье, хранили громоздкие вещи и различный хлам./Фото: skuki.net
Особенно много такого жилья было в Петрограде, это связано с активной застройкой северной столицы в дореволюционный период. Архитектуру этого города почти не пришлось портить бараками — практически все нуждающиеся благополучно разместились в домах аристократии, выполненных по царским строительным стандартам (высокие потолки, паркетный пол). Вторым городом СССР, изобилующим уже готовым добротным жильем для пролетариата, была Москва.
Семье не выделяли более 15 квадратных метров, а если площадь комнаты была больше, то ее делили перегородкой. По разную сторону от тонкой фанеры жили люди. Но здесь было комфортнее, чем в бараке, так как имелся туалет и ванна, а у некоторых — даже газовый водонагреватель.
Общие территории в коммуналках, как правило, имели унылый вид. Это было связано с тем, что жильцы не были достаточно мотивированы, чтобы тратить силы и деньги на поддержание в порядке тех зон, которые считались «ничьими». Пользование гигиенической комнатой строго регламентировалось. Тех, кто не мог быстро выполнять процедуры и не считался с интересами коллектива, торопили настойчивым стуком в дверь.
Примечательно, что принимать ванну среди жильцов коммуналки было не принято. Такая процедура требовала много времени и хотя бы подобия уединения.
Сталинка — добротное жилье для привилегированных
С конца 1930-х годов начинается массовое строительство многоквартирных домов в стиле, получившем название сталинский ампир. В них предусмотрена канализация, водяное отопление, водопровод, дома имеют толстые стены, высокие потолки, раздельный санузел, удобную планировку. Площадь спальни составляла не менее 9 квадратных метров. А в номенклатурных квартирах, предназначенных для партийного руководства, самая маленькая комната не могла быть меньше 15 метров. В элитных «сталинках» проектом предусматривались помещения под библиотеку, мастерскую (для скульпторов и художников), детскую комнату.
Архитектурный стиль неоклассицизм или сталинский ампир. Санкт-Петербург./Фото: ankorokna.ru
Но занять семьей целую квартиру люди по-прежнему не могли, это было доступно лишь руководителям предприятий и учреждений, высшим партийным работникам, знаменитым деятелям культуры. Простой народ жил по таким нормативам — 4 квадрата жилплощади на человека.
Рядовые «сталинки» предназначались под коммунальное расселение, они оснащались довольно тесной кухней, а фасады практически полностью лишались декора.
Хрущевка — «распашонка» или «вагончик»
С конца 50-х годов начинается массовое строительство типовых домов — кирпичных и панельных. Низкое качество этого жилья перекрывалось важным преимуществом: одна семья вправе занять всю квартиру. Комнаты редко были изолированными. В обиходе советских людей появились слова «вагончик» и «распашонка» — это виды планировки, широко используемые для проектируемых «хрущевок». В первом случае одна из двух комнат является проходной. «Распашонка» спланирована так: из центральной комнаты есть выходы в 2 спальни, расходящиеся в разные стороны. Характерны тесные прихожие, объединенный санузел, небольшая кухня (5-6 кв.м.).
Автор проектов первых хрущевок — В. Лагутенко (приходится дедом фронтмена группы «Мумийтролль» Ильи Лагутенко)./Фото: pics.livejournal.com
На стыках плит нередко оставались щели — это следствие спешки в строительстве, которая негативно сказывалась на качестве. Также недостатком панельных домов являлась плохая звукоизоляция. Типичным было наличие небольшого окна между санузлом и кухней, которое располагалось напротив уличного оконного проема. Это обеспечивало незначительное естественное освещение в ванной при проблемах электроснабжения.
Брежневка — постепенное, но неотвратимое улучшение жилищных условий для народа
В 70-х годах стали строить дома с квартирами «улучшенной планировки», этажность их варьировалась от 5 до 16. Первые образцы улучшились так незначительно, что это было практически неощутимо — квадратура кухни больше на 2 метра, высота потолков — на 10 сантиметров. Фасад «брежневки» ничем не превосходил обличье «хрущевки».
Ранние «брежневки» имеют неявные отличия от «хрущевок». Новосибирск./Фото: s9.stc.all.kpcdn.net
Более поздние квартиры улучшенной планировки имели значительно увеличенную кухню, раздельные комнаты, мусоропровод, лифт (и грузовой в том числе). Также изменились в лучшую сторону параметры звуко- и теплоизоляции.
Советские нормы строительства то и дело подвергаются критике, а порой и насмешкам, однако и «хрущевки», и «брежневки» по-прежнему остаются востребованными на вторичном рынке недвижимости, несмотря на то, что срок эксплуатации многих из них давно истек.
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