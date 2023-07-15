10 самых опасных пляжей в мире, куда лучше и вовсе не приезжать
Мир настолько велик, что всей жизни не хватит, побывать во всех самых красивых и уникальных его уголках. Если есть возможность, то стоит посетить как можно больше мест, познакомиться с разнообразием культур, ведь это поможет понять не только мир, но и себя. Самым популярным видом отдыха считается пляжный, вот только не везде отдыхающих ждёт комфорт, радость и безопасность. Предлагаем обзор 10 пляжей, которые расположены в невероятно красивых уголках планеты, но связанных с большим риском для жизни.
10. Черные пляжи Килауэа – Гавайи
Черные пляжи Килауэа – Гавайи
Гавайи, благодаря своему географическому расположению, гостеприимности местного населения и прекрасным пляжам, стали самым популярным курортом с мировым именем. Но мало кто знает, что здесь поджидают опасности, и черные пляжи Килауэа одна из них. Дело в том, что Гавайи - относительно молодая группа островов, а это значит, что здесь очень много действующих вулканов.
Черные пляжи Килауэа – Гавайи
Вулкан Килауэа считается самым активным. Место, где он находится неимоверно красивое, поэтому сюда едет много туристов полюбоваться черными пляжами, которые образовались в результате извержения лавы и пепла. Несмотря на красоту и уникальность, это место считается достаточно опасным из-за непредсказуемого поведения вулкана, поэтому перед поездкой необходимо собрать информацию и хорошо подумать, стоит ли планировать здесь отдых.
9. Пляж Гансбай – ЮАР
Пляж Гансбай – ЮАР
Пляж Гансбай – ЮАР
Регион Гансбай в ЮАР – это так называемая столица больших белых акул. Огромное их количество курсирует вдоль берега. Для многих этой информации достаточно, чтобы сюда не ехать, но есть отчаянные люди, которые любят пощекотать нервы, и поэтому считают это прекрасным местом для отдыха. Все желающие встретиться с акулами опускаются под воду в специальных защитных клетках, которые позволяют приблизиться к монстрам очень близко. Самостоятельно этого делать нельзя, только обратившись к специалистам, которые предоставляют такие услуги.
8. Бухта Щитовая – Россия
Бухта Щитовая – Россия
Бухта Щитовая – Россия
Бухта Щитовая – это популярное место среди серфингистов, которые считают её одной из лучших для занятий серфингом. В ней стоят военные корабли, поэтому для занятий серфингом необходимо получить специальное разрешение от военных. Но из-за отвратительной дороги сюда практически невозможно добраться, да и вода не отличается чистотой.
7. Пляжи Амазонки – Южная Америка
Пляжи Амазонки – Южная Америка
Джунгли в бассейне реки Амазонка - очень опасное место. Большая часть территории мало изучена и таит в себе разные опасности, хотя места здесь невероятно красивые. Амазонка богата разнообразной флорой и фауной. Ученые насчитали около 2500 разных видов рыб, но это не предел, так как исследования еще не закончены. Среди опасных животных и рыб здесь встречи с туристами ждут анаконды, пираньи, электрические угри и т.д. Отправиться сюда в отпуск – это не самая лучшая идея!
6. Циполит – Мексика
Циполит – Мексика
Циполит – Мексика
Мексика известна своими многочисленными красивыми местами, включая пляжи Канкуна, которые являются самыми красивыми в мире. Но в Мексике находится и Циполит, который называют «пляжем смерти», самый опасный пляж в мире. Это прекрасный пример того, насколько красота может быть обманчивой. С берега все очень безобидно, но, на самом деле, волны настолько опасные, что лучше здесь не плавать, так как по статистике в этих местах ежегодно случается много смертей, несмотря на то, что за безопасностью отдыхающих следит целая команда специально обученных спасателей.
5. Остров Фрейзер – Австралия
Остров Фрейзер – Австралия
Остров Фрейзер – Австралия
Остров Фрейзер благодаря белому песку, лазурному цвету воды озера, джунглям и длинным пляжам, очень красив. Каждый, увидев фотографию, захочет приехать и отдохнуть здесь. Кажется, что рай на Земле находится именно здесь. Но дело в том, что ездить на остров запрещено. В водах озера живут очень опасные акулы и медузы. Кроме этого, здесь живут крокодилы и ядовитые пауки.
4. Округ Волуси – Флорида
Округ Волуси – Флорида
Округ Волуси – Флорида
Флорида – это известный в мире солнечный регион. Здесь так много всего, чем можно заняться, включая вечеринки в Майями, парк аттракционов Диснея в Орландо и т.д. Но в 2013 году в средствах массовой информации стали появляться многочисленные сообщения о нападениях акул на отдыхающих, особенно в округе Волуси. У берегов округа собирается больше акул, чем в Южной Африке, в районе Гансбай. К счастью, большинство встреч с ними не носили фатальный характер, но надо быть очень осторожным.
3. Пляж Чаупатти – Индия
Пляж Чаупатти – Индия
Пляж Чаупатти – Индия
Индия известна своей культурой, кухней и красотами. Пляж Чаупатти, расположенный в Мумбаи, считается самым известным благодаря тому, что является одним из самых грязных пляжей в мире. На нём много мусора, а в воде масса сточных вод и отходов жизнедеятельности человека. Раз в год многочисленные жители города Мумбаи собираются на пляже, чтобы провести фестиваль, посвященный индуистскому божеству Ганеша-чатуртхи. Среди традиционных церемоний есть обряд купания в водах моря, но вода моря настолько грязная, что многие люди после купания в ней заболевают, особенно дети и пожилые люди.
2. Атолл Бикини – Маршальские острова
Атолл Бикини – Маршальские острова
Атолл Бикини – Маршальские острова
Атолл Бикини известен богатством морской флоры и фауны. Говорят, что здесь очень красивые места для занятий подводным плаванием. Но насколько атолл красивый, настолько он и опасен. Среди подводных жителей можно встретить большое количество акул, которые любят тут отобедать. Но это еще не все опасности. Дело в том, что в период с 1946 по 1958 год в этом регионе проводили испытания ядерного оружия. Хотя правительство объявило это место абсолютно безопасным, все равно есть риск.
1. Северный Сентинельский остров - Андаманские острова
Северный Сентинельский остров - Андаманские острова
Северный Сентинельский остров - Андаманские острова
Местные жители Северного Сентинельского острова известны своей враждебностью в отношении к чужакам. Имели место многочисленные случаи, когда люди хотели войти в контакт с аборигенами, а те в ответ обстреливали их из луков. Еще был случай, когда к острову причалил катер и двое пассажиров были убиты местными. Остров очень опасен, гостям здесь не рады, так как столетиями местные люди жили абсолютно обособлено от цивилизации.
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