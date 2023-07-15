10 самых опасных пляжей в мире, куда лучше и вовсе не приезжать

10. Черные пляжи Килауэа – Гавайи

Черные пляжи Килауэа – Гавайи

Черные пляжи Килауэа – Гавайи

9. Пляж Гансбай – ЮАР

Пляж Гансбай – ЮАР

Пляж Гансбай – ЮАР

8. Бухта Щитовая – Россия

Бухта Щитовая – Россия

Бухта Щитовая – Россия

7. Пляжи Амазонки – Южная Америка

Пляжи Амазонки – Южная Америка

6. Циполит – Мексика

Циполит – Мексика

Циполит – Мексика

5. Остров Фрейзер – Австралия

Остров Фрейзер – Австралия

Остров Фрейзер – Австралия

4. Округ Волуси – Флорида

Округ Волуси – Флорида

Округ Волуси – Флорида

3. Пляж Чаупатти – Индия

Пляж Чаупатти – Индия

Пляж Чаупатти – Индия

2. Атолл Бикини – Маршальские острова

Атолл Бикини – Маршальские острова

Атолл Бикини – Маршальские острова

1. Северный Сентинельский остров - Андаманские острова

Северный Сентинельский остров - Андаманские острова

Северный Сентинельский остров - Андаманские острова