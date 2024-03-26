Самые бесполезные товары для дома

Эти популярные вещи точно не оправдают вложенных денег и займут много места в вашем доме. Рассказываем, почему их не стоит покупать и чем заменить.







Экономия места на кухне и в кладовке, а также средств на непредвиденные покупки может обеспечить порядок в вашем доме и избавить вас от ненужных девайсов. В последнее время в магазинах появляется все больше товаров для дома, но далеко не все из них представляют хоть какую-нибудь ценность, несмотря на маркетинговые уловки. Некоторые из них, напротив, усложняют жизнь. Вот приспособления, которые определенно не стоят ваших денег — потратьте их на что-нибудь более применимое или просто приятное.



Нож для пиццы

Сушилка для салата

Пресс для чеснока

Машина для изготовления пасты

Машина для попкорна

Слайсер для банана

Электрический консервный нож

Компактные вакуумные пакеты

Паровая швабра

Этот нож представляет собой заостренное колесо, которое ездит и разрезает пиццу на треугольные кусочки. Выглядит эффектно, но стоит признать, что эта вещь будет использоваться редко и вряд ли влезет в ящик с ножами и вилками. Так стоит ли занимать столько места этим ненужным девайсом, если обычный нож справится не хуже?Этот девайс прокручивает салат в специальной емкости, чтобы высушить его после промывки. Минус этой сушилки в ее размерах. К тому же, простое чистое кухонное полотенце справится с этой задачей ничуть не хуже. Также можно использовать бумажные полотенца.В большинстве рецептов встречается нарезанный или измельченный чеснок, а не прессованный, так что этот девайс на самом деле вряд ли вам понадобится. Кроме того, большинство профессиональных поваров не используют прессы, применяя плоскую сторону хорошего ножа или ступку с пестиком, чтобы раздавить чеснок.Возможно, вы любите свежие макароны ручной работы, но постарайтесь честно ответить себе на вопрос о том, как часто вы будете пользоваться такой машиной.Не понадобится прибегать к математике, чтобы понять, сколько попкорна вам придется съесть, чтобы дорогостоящая машина для приготовления попкорна оказалась рентабельной. Это еще один одноразовый предмет, который занимает много места, в то время как существуют более простые решения, дающие тот же результат. Сэкономьте драгоценное место в шкафу и купите попкорн для микроволновки. Чтобы получилось как в кинотеатре, добавьте специи — подойдет паприка, порошок карри или смесь итальянских специй. А можете сделать попкорн с горьким шоколадом и без масла — это отличная закуска, которая не будет угрожать фигуре.Банановый слайсер имеет форму банана, скруглённую и изогнутую, и одним нажатием делает идеально однородные ломтики. Казалось бы — это так здорово. Однако не все бананы одного размера. Да и зачем вам идеально симметричные ломтики? Вам точно хватит ножа, чтобы нарезать любой фрукт.Минус этого девайса в его размерах: не любая кухня вместит такое приспособление. К тому же, оно немало стоит. Ручной открыватель, который вы храните в ящике с приборами, тоже справится с задачей. Впрочем, электронный аналог может быть спасением для тех, кто страдает от артрита или не может справиться с обычным открывателем по другим причинам.В теории пакеты, которые помогают сжимать громоздкую одежду и постельное белье для длительного хранения, производят огромное впечатление. На практике в половине случаев они просто не работают. Разочарованные покупатели направляют массу жалоб, в том числе на пакеты, которые приходят с дырками или неудобными застежками-молниями, или которые начинают медленно набирать воздух после запечатывания. Даже если мешки останутся сжатыми, все внутри может превратиться в сморщенный бардак, и многие вещи могут быть безвозвратно испорчены. Эксперты по хранению рекомендуют придерживаться обычных контейнеров и относиться к одежде бережно.Маркетинговые ходы позволяют паровым швабрам выглядеть эффектно в рекламных роликах, но на деле они не делают ничего особенного с полами. Кроме того, далеко для не каждой поверхности подходят высокие температуры. Помните, что некоторые производители напольных покрытий даже аннулируют гарантию, если вы используете паровую швабру. Так зачем покупать девайс, который можно использовать не везде? Обычная швабра справится не хуже, а стоит во много раз меньше.Гаджеты для тренировокДумаете, что будете чаще заниматься кикбоксингом, если купите очки виртуальной реальности? Подумываете о том, чтобы приобрести тренажер для сайклинга? Прежде чем потратить огромную сумму и приобрести вещь, которая займет столько места в доме, трезво оцените, насколько сильно это мотивирует вас заниматься спортом чаще. И захотите ли вы делать это дома в будущем, если и сейчас вы не можете назвать свои успехи выдающимися. Возможно, стоит потратить приготовленные деньги на услуги тренера и диетолога, а если вам хватает дисциплины, то хватит гантель и эспандеров.