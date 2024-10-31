Самые секретные спецслужбы мира

Тайные службы появились еще в незапамятные времена. Наверно, когда одно племя неандертальцев собиралось отнять пещеру у другого, к врагу уже засылали лазутчика. Развитие современных технологий вывело профессию этих специалистов на кардинально новый уровень: невидимки, способные не только физически устранить противника, но и устроить самую настоящую революцию.

7781 войсковой Оперативный Отряд

ОСС

Целевая группа 88

6493rd Test Squadron

Delta Force

DEVGRU