14 актёров и актрис, которые из фильма в фильм остаются в одном образе

Современный кинематограф не испытывает недостатка в актерах. Но зачастую режиссеры приглашают одних и тех же актеров, чтобы они сыграли «своих» персонажей. Возможно, самим актерам так легче, им нужно вжиться в одну роль, и с легкостью переходить от фильма в фильм в похожем образе. Например, кто-то всегда играет милого романтика, кто-то брутального разгильдяя, а кто-то наивного простака. Иногда у этих актеров бывают попытки уйти от образа, но это не приносит особого успеха. Это не уменьшает их заслуги, как профессионала, просто интересно, не хочется ли им выйти из их зоны комфорта, сыграв абсолютно противоположный персонаж?
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон в фильме «Притворись моей женой» (режиссер Деннис Дуган)
Эта американская киноактриса стала звездой благодаря популярному комедийному сериалу «Друзья». Не зря Энистон похудела почти на пятнадцать килограмм ради роли Рейчел, ведь с тех пор она стала любимицей миллионов и настоящей голливудской звездой. После успеха в этом сериале проблем с предложениями от режиссеров не было, за исключением одной. Теперь ей в основном предлагают подобные роли, а именно играть причудливую женщину, у которой вечные проблемы в отношениях с мужчинами.
Она всегда играет обаятельную, милую, коммуникабельную и достаточно не глупую женщину. Создается впечатление, что актриса из фильма в фильм играет свою Рейчел, которая просто немного повзрослела. Например, в фильмах «Обещать — не значит жениться», «Притворись моей женой», «Мы — Миллеры» героини Энистон очень похожи. И хотя везде прослеживаются черты той самой Рейчел, все же смотреть на нее все равно приятно и интересно. Возможно, в этом и заключается настоящий актерский талант.
Хелена Бонем Картер
Хелена Бонем Картер в фильме «Гарри Поттер» (режиссер Дэвид Йейтс)
Хелена Бонем Картер — талантливая, харизматичная, безумная и эксцентричная городская сумасшедшая. Пожалуй, эти определения наиболее точно описывают ее персонажей, да и саму британскую актрису. Несмотря на строгое воспитание, аристократические корни и практически королевскую родословную, персонажи у нее всегда непредсказуемые и сумасшедшие. Ее образы всегда на грани очарования и ужаса.
Наиболее известные роли: Красная Королева из «Алисы в стране чудес», Беллатриса Лестрейндж из «Гарри Поттера», Марла из «Бойцовского клуба». Каждый из образов очень гармонично сочетается с яркой внешностью актрисы. Она будто бы создана играть таких мрачных героинь, психопаток и различных странных личностей. Она настолько хорошо вживается в эти роли, что зрители буквально ненавидят ее героинь-злодеек. А вот в образе обычного человека ее трудно увидеть.
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис в фильме «Крепкий орешек» (режиссер Лен Уайзман)
Несмотря на уже достаточно зрелый возраст, актеру сейчас шестьдесят шесть лет, он до сих пор показывает, что он крут. Да, в это трудно поверить, но Брюсу уже столько лет. Без него трудно представить боевики, да и вообще кинематограф, ведь он уже человек-эпоха.
В начале своей карьеры его образ был более мил, позитивен, ироничен, в общем, был хорошим парнем. Но со временем его герои стал более жесткими, брутальными, обладающими неким сарказмом. Единственное, что осталось неизменным, так это его борьба со злом, причем всегда в пользу этого «Крепкого орешка».
Джейсон Стэтхэм
Джейсон Стэтхэм в фильме «Перевозчик» (режиссер Луи Летерье)
Наверняка, большинству женщин нравится такие мужчины, которых вечно играет Джейсон Стэтхэм. И как все-таки этот брутальный образ ему идет. Он настолько в этом гармоничен и неизменен, что кажется, будто он не играет, а просто снимается таким, какой он есть на самом деле.
Все его герои непобедимы, мужественны, харизматичны. Он всегда опрятен, одет в костюм. Его страсть — сумасшедшие гонки и оружие. Герои Стетхема всегда кого-то спасают или разыскивают, кому-то мстят, и при этом постоянно сталкиваются с происками недругов. Но финал всегда понятен, все его герои — победители по жизни. Наиболее известные работы актера: «Перевозчик», «Защитник», «Паркер».
Дуэйн Джонсон
Дуэйн Джонсон в фильме «Форсаж» (режиссер Джастин Лин)
Дуэйн Джонсон, многие его знают под псевдонимом Скала, стал известным после многолетнего участия в реслинге. Благодаря своим внушительным размерам, он заполучил образ некоего крутого здоровяка, которого никто не может победить. Его герои в основном не особо блещут умом, и попадают в различные переделки.
Даже стиль одежды у него толком не меняется из фильма в фильм, иногда кажется, что он периодически играет в одних и тех же вещах. Поначалу он играл лишь в эпизодах, но со временем стал заполучать главные роли в фильмах, например: «Царь скорпионов», «Форсаж», «Джуманджи», «Рэмпейдж» и другие.
Майкл Сера
Майкл Сера в фильме «Скотт Пилигрим против всех» (режиссер Эдгар Райт)
Наверное, это тот случай, когда именно внешность определила жанр и амплуа актера. В свои тридцать два года Майкл выглядит как подросток. Поэтому неудивительно, что ему в основном достаются роли закомплексованных и неуверенных в себе студентов, которые почти всегда безответно влюблены в самую красивую и популярную девушку колледжа. Он выглядит настолько молодо и мило, что явно роль в каком-нибудь боевике ему навряд ли удастся. Возможно, с возрастом что-то изменится, но пока у него везде один и тот же образ в фильмах: «Скотт Пилигрим против всех», «Джуно», «Бумажное сердце».
Хью Грант
Хью Грант в фильме «Любовь с уведомлением» (режиссер Марк Лоуренс)
Наверное, все, кто любит мелодрамы и романтические комедии, знают этого очаровательного актера. После роли в фильме «Четыре свадьбы и похороны», его воспринимают как фанатичного любовника, от которого все женщины без ума. Теперь его везде зовут играть подобных персонажей. Есть некое ощущение, что он всегда немного растрепан, и не знает, что делать со своей любовью.
Наиболее любимые картины с этим английским актером: «Ноттинг Хилл», «Дневник Бриджит Джонс», «Это просто любовь», «Любовь с уведомлением», «Реальная любовь». Даже названия этих фильмов сами говорят за себя. Так что, кому не хватает романтики, получат ее сполна в фильмах с Хью Грантом.
Стивен Сигал
Стивен Сигал в фильме «Мачете» (режиссеры: Роберт Родригес, Этан Маникис)
Стивен Сигал стал популярным благодаря съемкам в боевиках. Из фильма в фильм он играет сурового, но хорошего и обаятельного парня, который легко может расквитаться со своими врагами. Играть такие роли актеру помогает хорошая физическая форма. Еще в первом классе его отвели на секцию восточных единоборств, в будущем он даже ездил в Японию повышать и оттачивать свое мастерство.
Кстати, изначально на съемочную площадку Стивен попал не как актер, а как консультант по японскому фехтованию и постановщик сцен боев на мечах. И хотя актер ни разу не выходил за рамки своего образа, поклонников это ничуть не расстраивает. Ведь зачем что-то менять, если он настолько правдоподобно вживается в такие роли.
Морган Фримен
Морган Фримен в фильме «Брюс Всемогущий» (режиссер Том Шедьяк)
Наверное, лучше всего описывает всех персонажей Моргана Фримена слово «мудрец». В каждом фильме его герой всегда спокойный, рассудительный и мудрый, помогающий другим героям сделать правильный выбор. Вообще не удивительно, что в киноленте «Брюс Всемогущий» именно он сыграл Бога. Кстати, у киноманов есть традиция, что если в титрах указана фамилия Фримен, то этот фильм стоит посмотреть, так как плохих работ у этого актера попросту нет.
Практически все его персонажи — добрые наставники и мудрые учителя, которые всегда появляются в нужный момент, чтобы дать правильный совет или кого-то спасти. Именно так и происходит в картинах: «Побег из Шоушенка», «Малышка на миллион», «Бэтмен: Начало».
Вин Дизель
Вин Дизель в фильме «Форсаж 9» (режиссер Джастин Лин)
В это трудно поверить, но в школе Вин Дизель, тогда его звали Марк Синклер Винсент, был очень худым мальчиком. Из-за постоянных подколов одноклассников, он решил заняться своим телом. Уже к семнадцати годам он стал настоящим качком, и устроился вышибалой в один из ночных клубов. Также он сменил прическу, побрившись налысо, и взял всем известный псевдоним. За время работы в клубе и сложился его образ «Крутого парня». Там он научился общаться с девушками, а также отлично драться, ведь ему ни раз приходилось разнимать, да и участвовать во всяких потасовках.
Все это помогло ему выстроить кинокарьеру, но с другой стороны еще и сыграло с ним злую шутку, ведь теперь его видят только в одном амплуа. Из фильма в фильм актер играет самоуверенного и равнодушного парня, с легкостью разбирающегося со своими недругами, которые словно щепки летят во все стороны от его ударов, а иногда для этого достаточно только одного сурового его взгляда. Но на эмоции его персонажей практически невозможно вытянуть, то ли актер сам не хочет показывать своих чувств, либо продюсеры просят его быть таким непрошибаемым.
Джонни Депп
Джонни Депп в фильме «Алиса в Стране Чудес» (режиссер Тим Бёртон)
Этот всеми любимый актер не совсем заслуженно находится в этом списке. Но все же ему можно предъявить некую схожесть персонажей, а именно эпатажность и мягко говоря странность. Да, все его герои не схожи внешне и по сюжету, но вот по поведению можно провести параллели. Например, эксцентричный Джек Воробей в «Пиратах Карибского моря», странный Вилли Вонк в «Чарли и шоколадная фабрика» или сумасшедший Шляпник в «Алисе в Стране Чудес» непременно похожи.
Возможно постоянству таких образов Депп обязан долгому сотрудничеству с американским режиссером Тимом Бертоном, который видел его только в таких странных ролях. Иногда даже кажется, что этот образ уже поглотил Джонни Деппа, и он на самом деле стал таким.
Кира Найтли
Кира Найтли в фильме «Анна Каренина» (режиссер Джо Райт)
Безусловно эта актриса примеряла на себя разные роли, но возникает ощущение, что в основном она играет в исторических драмах, причем независимую и свободолюбивую девушку, родившуюся не в том веке. Похоже, что актриса просто обожает ту эпоху, когда женщины ходили в красивых пышных платьях, танцевали на балах.
Чтобы в этом убедиться, достаточно вспомнить ее самые яркие и запоминающиеся роли: «Гордость и предубеждение», где события разворачиваются в Англии, в конце XVIII века, в «Анне Карениной» - Россия XIX века, в «Герцогине» - Англия XVIII века. Даже в любимых «Пиратах Карибского моря» она снималась в старинном костюме.
Джеки Чан
Джеки Чан в фильме «Доспехи Бога: В поисках сокровищ» (режиссер Стэнли Тун)
Всеми любимый Джеки Чан стал известным ещё в далёкие 60-е годы, сыграв в более сотни фильмов. Несмотря на такое большое количество ролей, все они, как говорится, «на одно лицо». Он всегда играет положительных героев, и предстает в образе добряка, попадающего в различные неприятные истории. Но он всегда может выйти из любой неприятной ситуации, ведь он мастерски владеет различными видами боевых искусств, и легко способен в одиночку уложить на лопатки кого угодно. Стоит заметить, что его герои никогда не убивали своего противника.
За всю свою киношную жизнь он сыграл злодея лишь в нескольких фильмах, но общее впечатление о персонажах этого актера не поменялось. Все равно все знают его только положительного и улыбчивого виртуоза боевых искусств.
Мишель Родригес
Мишель Родригес в фильме «Аватар» (режиссер Джеймс Кэмерон)
Мишель — еще одна жертва однотипных персонажей. На заре своей карьеры она сыграла бойкую девушку в фильме «Женский бой», и теперь по сей день играет подобные роли. Даже скорей всего не играет, а просто показывает саму себя, пусть и немного где-то добавляя различных красок в свой образ. Сама актриса еще в детстве была бунтаркой, плохо училась, и даже бросила школу. Но потом все же вернулась и получила атестат. До сих пор она живет только по своим правилам, отличаясь от многих женщин своей независимой и дерзкой натурой.
Несмотря на миниатюрность и женскую фигуру, она очень достойно ведет себя в компании сильных и крутых мужчин во всех ее работах: «Аватар», «Форсаж», «Остаться в живых», «Обитель зла: Возмездие» и так далее. Она всегда спортивна, легко управляет транспортом, смело держится на ринге, владеет оружием, в общем настоящая крутая девчонка.
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