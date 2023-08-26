Как появилась самая знаменитая пицца и в честь кого получила свое название

Какой была пицца до помидоров и моцареллы

В Италии пиццу готовили еще задолго до появления в Европе помидоров

Пицца для Маргариты

В благодарность за приготовленную пиццу Эспозито получил письмо от королевы

Так сейчас выглядит знаменитая пиццерия. Источник: pinterest.com

Легендарная неаполитанская пицца

Пицца «Маргарита» внесена в число объектов культурного наследия человечества. Источник: pinterest.com