Снеки и протеиновые батончики: 9 блюд, которые не справляются с голодом

Еда является той обязательной потребностью человеческого организма, без которой мы попросту не способны нормально жить. К тому же, периодически появляющееся чувство голода заставляет нас искать продукты и блюда, которые помогут справиться с этим не самым приятным ощущением.

Вот только оказывается, что далеко не все, что мы можем съесть, действительно может помочь нам эффективно справиться с проблемой пустого желудка. Вашему вниманию «девятка» блюд и продуктов, которые не справятся с чувством голода.

1. Фастфуд

Фастфудом быстро насытишься, но и быстро проголодаешься.

На самом деле, любой фастфуд является не лучшим способом удовлетворить потребность в пище из-за своего сомнительного качества, однако в случае с той же картошкой фри это еще и не несёт необходимой практической ценности. Несмотря на огромное количество калорий, которые вообще помещаются в блюда данного типа, а также немыслимое количество соли, надолго наесться картошкой фри, бургерами и другими продуктами не получится, а нагрузка на организм при этом будет несоизмеримо большой.

2 Чипсы и другие снеки

Снеки не только вредные, но и не насытят как следует.

Продукты типа чипсов или других снеков в данном случае повторяют историю с фастфудом - польза от употребления этих продуктов весьма сомнительна, вред давно доказан, а утолить чувство голода они, по сути, не способны.

3. Блюда китайской кухни

Ведь, нередко снеки являются просто закуской к напиткам вроде пива, и насыщения подобными продуктами добиться не получится.

Порции большие, а наешься все равно ненадолго.

Любой, кто хотя бы раз пробовал блюда китайской кухни скажут, что они всегда довольно больших размеров. Однако у такого богатства на тарелке зачастую одна причина: при всех объемах подаваемых порций, насытиться даже ими получается не всегда, да и ненадолго. И это при том, что нередко в китайской кухне появляются блюда в кляре, жаренные на растительном масле с большим количеством специй. Более того, часто после употребления азиатских кулинарных изысков чувство голода только возрастет - скорее всего, причиной столь странных последствий является тот факт, что китайцы в большинство своих блюд добавляют сахар.

4. Протеиновые батончики

Не всегда диетические, еще и голод не утоляют.

Углеводные, или протеиновые батончики довольно часто представляются производителями и маркетологами как отличное средство для похудения, ведь они не содержат сахара и преисполнены спортивным протеином или сывороточным белком. Однако в реальности этот продукт не способен утолить чувство голода. Кроме того, их полезность также сомнительна: производители часто добавляют в данный продукт сироп фруктозы и трансжиры, которые ни здоровья не прибавят, ни чувством сытости не обеспечат.

5. Блюда турецкой кухни

Вроде бы и сытно, но чувство это не надолго.

Это поразительное свойство блюд турецкой кухни известно, пожалуй, каждому туристу, который побывал на местных курортах и отведал блюд со знаменитых шведских столов из серии «все включено»: сколько ни отведаешь там блюд, чувство насыщения продлиться недолго. Особенно, как отмечают нередко отдыхающие, это относится, как ни странно, к сладостям - чтобы наесться, нужно съесть сразу несколько пирожных, в то время, как отечественной булочки хватит для этого одной.

6. Обезжиренные молочные продукты

Обезжиренный йогурт или творожок голод победить не смогут.

Практическая польза молочной продукции с нулевой жирностью в принципе довольно слаба, ведь вместе с этими самыми жирами их продукта уходят и другие важные вещества. Поэтому нет ничего удивительного в том, что такие кефиры или творог не дадут возможность полноценно утолить чувство голода. Даже больше: многие отмечают, обезжиренные молочные продукты, а также другие позиции из разряда диетических только усиливают ощущение пустого желудка.

7. Фруктовые соки

Сок - это прежде всего напиток, и голод он эффективно не утолит.

Если полноценное блюдо заменить соком, даже натуральным, трудно представить, что такое решение приведет к быстрому и длительному чувству насыщения. Все-таки, любые фруктовые соки - это прежде всего, напиток. Кроме того, в отличие того же продукта их овощей, фрукты имеют в себе немало фруктозы или сахарозы, которая скорее вызовет чувство голода, чем подавит его. А если речь идет о магазинных соках, где сахар и консерванты добавляют отдельно, то ситуация усугубится еще больше, а насыщение так и не наступит.

8. Кондитерские и мучные изделия

Сдоба и сладости насытят, но ненадолго.

Даже если съесть здобную булочку или хлеб, которые являются сытными сами по себе, чувство насыщения продлится недолго. Основной причиной этому является наличия в кондитерских изделиях и других мучных продуктах так называемых быстрых углеводов, которые имеют большую скорость усвоения: то есть, они быстро утоляют голод, но после них также быстро снова наступает желание поесть. Кроме того, наличие сахара в большинстве сладостей только способствуют быстрому приходу чувства голода после их употребления.

9. Блюда тайской кухни

Острая еда насытить не сможет.

Тайские блюда имеют несколько отличительных особенностей, которые выделяют ее среди остальных. В первую очередь, это, конечно, наличие немалого количества специй. Однако еще одной чертой является практически повсеместное применение усилителя вкуса глутамата натрия. Оба эти фактора становятся причиной того, что от блюд тайской кухни трудно поправиться, однако и утолить чувство голода они надолго также не смогут.

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