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Применение соли в быту

Соль — удивительное средство для самых разных бытовых целей! Однако, об её чудодейственных свойствах знают лишь единицы. Узнайте, как можно использовать соль в быту и не только.
Применение соли в быту

Как только заболело горло, следует каждые полчаса-час полоскать его солёной водой (1 стакан горячей воды и 1 ч. л. соли). Любые проявления болезни и аллергии быстро уходят!
Также весьма полезны солевые скрабы с мёдом. Наносить следует после горячего душа или ванны на всё тело, помассировать, оставить на 5 минут, смыть. Кожа становится мягкой и упругой.

Применение соли в быту
Ванны с солью также очень полезны. Растворите 2 кг соли в горячей воде и примите ванну (не чаще 1 раза в месяц). Будете чувствовать прилив сил и невероятное обновление!
Применение соли в быту
Нет ничего лучше для увядающей кожи лица, чем солёные компрессы горячим полотенцем. Для этого на кожу нанесите любое масло (например, арганы), сделайте солёный раствор как для полоскания, замочите полотенце и ещё горячим положите на кожу на 10 минут. Глаза даже будто бы станут лучше видеть! А главное, появится спокойствие и ощущение чистоты и ясности. Это очень приятная СПА-процедура.
Применение соли в быту
С солью очень хорошо стирать кухонные и махровые полотенца. Для этого достаточно добавлять соль в мешочек при стирке (не более 1 ст.

л. крупной соли) для смягчения вещей.
Применение соли в быту
Все украшения с камнями прекрасно очистятся, если опустить их в маленький контейнер с солью на сутки-двое, а затем просто прополоскать под водой.

Применение соли в быту
Соль идеально подходит для скрабирования головы. Для этого добавьте кокосовое масло (или, например, оливковое) в соль, нанесите именно на кожу головы, оставьте на 5 минут и смойте. Соль поможет смыть масло легко, а кожа головы очистится. При этом даже головная боль может пройти, голова освежится и станет «лёгкой»!
Применение соли в быту
Наконец, старая добрая народная примета — помыть полы с солью. Говорят, что это следует говорить после ссор и гостей — дом очищается от негативной энергии.
Применение соли в быту
Подробнее о пользе соли смотрите в видео ниже:


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Сольприменение
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