Применение соли в быту

Соль — удивительное средство для самых разных бытовых целей! Однако, об её чудодейственных свойствах знают лишь единицы. Узнайте, как можно использовать соль в быту и не только.





Как только заболело горло, следует каждые полчаса-час полоскать его солёной водой (1 стакан горячей воды и 1 ч. л. соли). Любые проявления болезни и аллергии быстро уходят!

Также весьма полезны солевые скрабы с мёдом. Наносить следует после горячего душа или ванны на всё тело, помассировать, оставить на 5 минут, смыть. Кожа становится мягкой и упругой.





Ванны с солью также очень полезны. Растворите 2 кг соли в горячей воде и примите ванну (не чаще 1 раза в месяц). Будете чувствовать прилив сил и невероятное обновление!



Нет ничего лучше для увядающей кожи лица, чем солёные компрессы горячим полотенцем. Для этого на кожу нанесите любое масло (например, арганы), сделайте солёный раствор как для полоскания, замочите полотенце и ещё горячим положите на кожу на 10 минут. Глаза даже будто бы станут лучше видеть! А главное, появится спокойствие и ощущение чистоты и ясности. Это очень приятная СПА-процедура.



С солью очень хорошо стирать кухонные и махровые полотенца. Для этого достаточно добавлять соль в мешочек при стирке (не более 1 ст.

л. крупной соли) для смягчения вещей.Все украшения с камнями прекрасно очистятся, если опустить их в маленький контейнер с солью на сутки-двое, а затем просто прополоскать под водой.Соль идеально подходит для скрабирования головы. Для этого добавьте кокосовое масло (или, например, оливковое) в соль, нанесите именно на кожу головы, оставьте на 5 минут и смойте. Соль поможет смыть масло легко, а кожа головы очистится. При этом даже головная боль может пройти, голова освежится и станет «лёгкой»!Наконец, старая добрая народная примета — помыть полы с солью. Говорят, что это следует говорить после ссор и гостей — дом очищается от негативной энергии.Подробнее о пользе соли смотрите в видео ниже: