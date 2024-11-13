Чем заменить специи и травы во время готовки: 10 альтернативных решений

Специи – незаменимые ингредиенты на кухне, без которых не обойтись во время приготовления пищи. Но что делать, если внезапно закончилась кинза, чёрный перец или хрен? Всё очень просто – найти альтернативу, воспользовавшись подсказками.
1. Чем заменить кинзу
Кинзу можно заменить на петрушку и другую зелень.
Закончилась кинза? Не беда, поскольку существует несколько альтернативных вариантов. Например, петрушка, мята и кориандр.
1. По свежему, слегка сладковатому вкусу петрушка похожа на кинзу, что делает её универсальной заменой во многих блюдах. А чтобы вкус получился гораздо ярче и насыщеннее, используйте примерно в два раза больше петрушки, чем кинзы в рецепте;
2. Мята обладает достаточно ярко выраженным вкусом, отдалённо похожим на кинзу, поэтому её смело можно использовать для придания блюдам специфического послевкусия. Но важно не переусердствовать, так что пары листочков мяты будет достаточно;
3. Кориандр на самом деле является семенем того же растения, что и кинза. Он обладает острым, пряным и цитрусовым вкусом, а также более сильным и насыщенным ароматом. Используйте примерно вдвое меньше кориандра, чем в случае с кинзой, так как его вкус гораздо насыщеннее;
2. Чем заменить розмарин
Розмарин запросто можно заменить на тимьян. \ Фото: storables.com.
Есть несколько трав, которые могут заменить розмарин в блюдах. Например, тимьян, шалфей, майоран или орегано. Вы также можете попробовать добавить в своё блюдо несколько капель эфирного масла розмарина, чтобы придать ему схожий вкус, но используйте его с осторожностью, так как эфирное масло концентрированное и может быть слишком сильным.
3. Чем заменить анис или фенхель
При необходимости замените анис на бадьян. \ Фото: images.squarespace-cdn.com.
Семена аниса и фенхеля обладают сильным, похожим на лакрицу вкусом, который может быть весьма трудно заменить. Тем не менее существует несколько доступных вариантов:
1. Бадьян;
2. Корень солодки;
3. Семена тмина;
4. Ежевика или малина (для сладких блюд);
5. Мускатный орех (в небольших количествах);
Эти заменители могут отличаться по вкусу от аниса или фенхеля, но при этом подарят схожий сладкий и пряный вкус.
4. Чем заменить мяту
Не бойтесь заменить мяту на базилик. \ Фото: lacademie.com.
Не нашлось под рукой мяты? Что же, воспользуйтесь не менее эффективными и доступными заменителями, такими как:
1. Базилик;
2. Мелисса (в том числе лимонная);
3. Эстрагон;
4. Орегано;
5. Петрушка.
Важно отметить, что эти травы не передадут вам в точности тот же вкус, что и мята, но в зависимости от рецепта они могут обладать схожей свежестью и лёгкой сладостью. При использовании этих заменителей кладите примерно столько же, сколько и мяты.
5. Чем заменить чёрный перец
При необходимости чёрный перец можно заменить другими сортами перца или орегано. \ Фото: i.etsystatic.com.
В качестве возможных заменителей чёрного перца (в том числе молотого) можно использовать белый или розовый перец, а также смесь трав, таких как тимьян, розмарин или орегано. Кроме того, для придания блюдам лёгкой пряной нотки можно использовать некоторые специи, например, душистый перец, мускатный орех или гвоздику. Если вы хотите придать блюду остроту, попробуйте хлопья красного перца или молотый перец чили. Важно соблюдать осторожность при добавлении этих заменителей, так как при их чрезмерном использовании они могут испортить вкус блюда.
6. Чем заменить лавровый лист
Кусочек имбиря запросто может заменить лавровый лист. \ Фото: bing.com.
Не стоит переживать, если закончился лавровый лист, ему всегда можно найти неплохую замену. Например, использовать тимьян, орегано, розмарин, свежие или сухие листья лимона, имбирный корень или аир. Увы, все эти заменители не передадут в точности вкус лаврового листа, но могут придать похожий аромат и землистый привкус, в зависимости от рецепта. Важно использовать небольшое количество вышеперечисленных специй и трав, чтобы не испортить блюдо.
7. Чем заменить хрен
Васаби станет отличной заменой хрену. \ Фото: mashed.com.
Несмотря на то, что хрен весьма сложно заменить из-за его специфического вкуса, тем не менее, существует ряд альтернатив:
1. Васаби;
2. Горчица (в небольших количествах);
3. Острый соус (например, табаско или Шрирача);
4. Свежий или молотый имбирь;
5. Свежий или молотый перец чили.
Важно отметить, что эти заменители не придадут блюду такого же аромата, как хрен, но подарят такую же остроту (используйте в умеренных количествах).
8. Чем заменить укроп
Закончился укроп? Замените его майораном. \ Фото: assets.epicurious.com.
Некоторые заменители укропа включают фенхель, майоран и даже семена сельдерея. Несмотря на то, что все вышеперечисленные травы не будут обладать таким же вкусом, как укроп, тем не менее, они придадут блюдам схожий свежий, слегка сладковатый и кисловатый вкус. Важно использовать такое же количество заменителей, сколько использовалось бы укропа.
9. Чем заменить лаванду
А вот лаванду можно заменить шалфеем. \ Фото: naturalhealth365store.com.
А вот лаванду можно заменить розмарином, тимьяном, шалфеем, лимонной мелиссой или сушёной розой. Вышеперечисленные травы обладают не менее ярким насыщенным вкусом, поэтому способны придать блюдам схожие землистые и травяные нотки.
10. Чем заменить тархун
Тархун взаимозаменяем фенхелем. \ Фото: withspice.com.
Что же касается тархуна, то его можно заменить семенами аниса, кервелем, фенхелем, петрушкой и лимонным соком, поскольку все они блюдам похожий сладковатый, слегка напоминающий лакрицу вкус. Лучше всего использовать их в небольших количествах, регулируя вкус в соответствии с предпочтениями.
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