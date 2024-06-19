Везде обман: 10 знаменитостей, чей натуральный цвет волос вас точно удивит

10 знаменитостей, радикально поменявших цвет волос ради славы
Эх, хорошо быть знаменитостью. По большому счёту, твоя главная задача (помимо съёмок в блокбастерах и концертах на стадионах) – просто хорошо выглядеть под прицелом камер. Но мало кто задумывается, какой путь проходят селебритиз прежде, чем обрести свой звёздный имидж.
На что готовы вы ради славы, поклонников и солидных гонораров? Обо всех перипетиях восхождения на Олимп знаменитости предпочитают не распространяться. Но одно известно точно: большинство звёздных красоток ещё на самой заре карьеры поменяло цвет волос. И ни капельки не жалеет о содеянном. Совпадение или нет, но новая «масть» принесла им успех и признание. А вы догадывались о натуральном оттенке этих красавиц?
1. Дженнифер Энистон
Энистон – совсем не Рейчел.
Джен прославила роль недалёкой, но бесконечно обаятельной «почти блондинки» Рейчел из «Друзей». Целое поколение девушек измучило парикмахеров просьбой сделать им причёску «как у Рейчел». Но мало кто из них подозревал, что от природы Энистон – очень тёмная шатенка. А что вы хотели от девушки с греческими корнями?
2. Николь Кидман
Главная рыжая бестия Голливуда.
Николь из «Мулен Руж» или «С широко закрытыми глазами» до сих пор остаётся эталоном для всех рыжеволосых девушек. Несмотря на то, что актриса уже много лет остаётся верна блонду. Хотя естественный цвет австралийской красавицы – как раз рыжий. Правда, куда более тёмный, чем на экране. Кудри, веснушки и румянец идут в комплекте.
3. Селин Дион
Селин Дион: превращение.
Мы привыкли к золотому голосу Селин и её золотым волосам. Но на заре карьеры канадская певица выглядела совсем иначе. Никакого гламура: только искренность и безупречный вокал.
4. Скарлетт Йоханссон
Скарлетт всегда была «няшей».
Одна из главных блондинок современного Голливуда в юности была очень даже шатенкой. Но, по мнению стилиста звезды, блонд куда лучше подчёркивает её светлую кожу и выразительные черты. И с этим сложно поспорить.
5. Софи Тёрнер (Санса Старк из «Игры Престолов»)
Софи так органично смотрится в роли рыжей Сансы Старк.
Как и многие её коллегии, британская актриса прославилась благодаря «Игре Престолов». Софи так органично выглядит в роли рыжеволосой Сансы, что все и забыли её родной цвет – редкий холодный блонд. Хотя в перерывах между сезонами «Игры» красотка делает смывку, возвращая свой естественный оттенок.
6. Бритни Спирс
Бритни: мечта американских подростков должна быть блондинкой.
Разве может поп-идол всея Америки не быть блондинкой? Имиджмейкеры восходящей звезды решили не рисковать и сделать Бритни модное в конце 90-ых блонд-мелирование. Хотя за пару лет до этого Спирс успешно дебютировала в диснеевском «Шоу Микки Мауса» в своём натуральном коричневом цвете.
7. Леди Гага
Ещё одна блондинка ради успеха.
Стефани Джерманотта – звучит как-то сложно для поп-иконы, правда? Вот будущая звезда и решила формально отказаться от своих горячих итальянских корней, а вместе с ними и от тёмных волос. Всё ради образа футуристичной блондинки Леди Гага. Надо признать, этот эксперимент оказался удивительно успешным.
8. Дита фон Тиз
Неожиданное прошлое холодной Диты.
Успех Дите принёс образ холодной звезды горячего бурлеска. И, конечно же, роман с Великим и Ужасным Мэрилином Мэнсоном. Алебастровая кожа, волосы цвета ночи – устоять перед готичной брюнеткой было просто невозможно. Интересно, знал ли Мэнсон, что девушка его мечты – натуральная блондинка? Да ещё и с таким сладким и «попсовым» именем, как Хизер Свит? Кстати, сейчас Дите 45 лет. Это так, к сведенью.
9. Мадонна
Мадонна – альфа-блондинка поп-музыки.
У Мадонны и Леди Гага немало общего. Не только любовь к эпатажу и отличные вокальные данные, но также итальянское происхождение и радикальная смена «окраса». Интересно, добились ли дивы успеха без перекраски в блонд?
10. Мэрилин Монро
Мэрилин Монро: джентльмены предпочитают блондинок.
Иронично, но главная блондинка поп-культуры от природы – шатенка. Хотя Норма была чертовски хороша и до того, как стать Мэрилин, недаром говорят, что цвет волос способен изменить судьбу. Вот и не верь после этого.
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