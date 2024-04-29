Тайна пирамиды Закревского – усыпальницы российского обер-прокурора, который был без ума от Египта

Поклонник Древнего Египта

Сохранившиеся фото Игнатия Закревского.

Сохранившееся первоначальное фото пирамиды.

Языческо-православная пирамида

Так выглядит пирамида в наши дни. /Фото:kraina-ua.com

Пирамида в наши дни. /Фото:navkoloua.com

Вместо усыпальницы – кладовая…

Фрагмент утерянного внутреннего убранства. /Фото:otzovik.com

Так пирамида теперь выглядит внутри. /Фото:otzovik.com

Даже теперь в этой пирамиде есть что-то таинственное и притягательное. /Фото:navkoloua.com