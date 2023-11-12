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Как часто нужно менять матрас, чтобы не навредить себе

Никак не можете выспаться? Тогда посмотрите, на чем вы спите.



Матрас — довольно подлая вещь. Он стареет незаметно, так что вы можете несколько лет не высыпаться и только потом догадаться, что причина в плохом матрасе. Рассказываем, какие еще показатели вашего сна говорят о том, что матрас отжил свое. 

Как вы спите?



Если вы постоянно просыпаетесь ночью, ворочаетесь во сне, и никак не можете выспаться — дело может быть не в вашем здоровье, а в матрасе. Кстати, один из сигналов, что матрас портит ваш сон — это если вы спите лучше в отеле или в гостях у друзей.

Доброе ли утро?



Напряжение в мышцах, боль в суставах, мигрень, отекшая шея и спина — иногда они возникают из-за возраста, но часто, из-за плохого матраса. Плохое самочувствие по утрам может говорить о том, что матрас недостаточно поддерживает ваше тело. 


Как выглядит ваш матрас?



Провисшая ткань, непроходящие вмятины, чрезмерная мягкость (хотя матрас был твердым) — эти факторы говорят о том, что ваш матрас видел лучшие времена. Кстати, не стоит думать, что если вы перевернете матрас — то как будто купите новый. Этот трюк работал раньше, а современные матрасы если портятся — то повсеместно. 

Издает ли он звуки?



Хотите узнать, что вы должны слышать, когда переворачиваетесь? Правильно, ничего. Так что любой скрип, потрескивание или хлопки  — признаки того, что матрасу пора на покой. 

Сколько лет матрасу?



Этот фактор не самый главный — матрас может быть жизнеспособным и спустя 10 лет, а может распадаться на молекулы уже через два года. Так что перечисленные пункты гораздо важнее возраста вашего матраса. Но есть средний срок эксплуатации — он составляет 7 лет. 


Как продлить жизнь матраса?



Есть проблемы матраса, от которых не избавиться — например, провисание. Но пыль и грязь это тоже важный фактор — они «старят» матрас и ткань. Как им противостоять?

Купите водонепроницаемый чехол — особенно, если вы спите с детьми или домашними животными.

Проветривайте матрас каждое утро. Снимите простыню как только стави, откройте окно на 10 минут, а затем наденьте простыню обратно. Так матрас проветрится от влаги, которая скопилась за ночь.

Чистите матрас каждые 3-6 месяцев — хотя бы специальным пылесосом для тканей.
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