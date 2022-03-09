Десерты, ради которых посетители приходят в кондитерскую, но попробовать кусочек они не осмеливаются

Авторские десерты, которые удивляют выполнением и необычной подачей.
Шеф-повар Бен Черчиль (Ben Churchill) специализируется на создании прекрасных десертов. Все они на вкус просто замечательные, вот только посетители не сразу отваживаются их попробовать. Все дело в том, что выглядят вкусняшки далеко несъедобно и весьма отталкивающе.
1. Заплесневевший апельсин
Десерт в виде заплесневевшего апельсина.
Заплесневевший апельсин, который на самом деле является апельсиновой меренгой в гляссаже, украшенном пудрой.
2. Пепельница
Сладкая пепельница с окурками.
Под видом непривлекательной пепельницы с окурками скрывается ванильная панакотта с кондитерской пастой, покрытая шоколадной глазурью и присыпанная пудрой.
3. Яблоко
Десерт в виде зеленого яблока.
Необычный десерт, который выглядит, как овсянка и зеленое яблоко, а на самом деле является нежной панакоттой с заварным кремом, зеркальной глазурью, дополненной гранолой и лимонной мятой.
4. Сердце
Сладкое сердце.
А это «мясное блюдо» состоит из печенья, клубники, кокоса и глазури, соединенных воедино в неповторимом десерте.
5. Перец чили
Пирожное «Перец чили».
Нежное пирожное в зеркальной глазури, выполненное в виде острого перца чили, - мечта любого сладкоежки.
6. Гайки и болтики
Шоколадные гайки и болтики.
Вообще, гайки и болтики не годятся в качестве пищи, но если они сделаны из шоколада, а еще и дополнены бананом и мороженным, то почему бы и нет?
7. Крабовая палочка
Десерт в виде крабовой палочки.
Десерт в виде крабовой палочки, включающий в себя парфе из ревеня и имбирный крем.
8. Дерево
Шоколадное дерево с кремом.
Авторский десерт, особенностью которого стала его необычное выполнение. Авторское блюдо сделано из качественного шоколада и крема.
9. Пила
Пила и дерево.
Удивительная миниатюра в виде пилы и дерева, которую можно съесть так, как все детали являются частью невероятного десерта.
10. Шампиньоны
Сладкие шампиньоны.
«Шампиньоны» могут быть сладкими, если внутри шоколад, а снаружи кокосовая меренга.
11. Тост
Лимонная яичница.
Лимонный бисквит, сливки, лимонный крем - вот основные составляющие оригинального десерта, выполненного в виде тоста с яичницей.
12. Губка для мытья посуды
Съедобная губка для мытья посуды.
Губка для мытья посуды, которую вы с удовольствием съедите, да еще и добавки попросите. А все потому, что сделана она запеченного яблочного пюре, оливкового масла, мятной крошки и взбитой молочной пенки.
13. Свекла
Оригинальный пирог со свеклой.
Свекла становится намного вкуснее если добавить шоколада, бисквитного теста, фантазии и профессионализма.
14. Морковка
Пирожное в виде морковки.
Забавная композиция в виде горшка, сделанного из чистого шоколада, морковки, которая является пирогом, покрытым зеркальной глазурью.
15. Мухомор
Десерт «Мухомор».
Мухомор из нежного безе, стоящий на земле из чистого шоколада - мечта любого сладкоежки.
16. Плесень
Заплесневевший пирог.
Этот малоаппетитный кусок пирога, на самом деле, является вкуснейшим ванильным чизкейком с мятными прослойками.
17. Апельсиновое дерево
Съедобное апельсиновое дерево.
Полностью съедобное апельсиновое дерево, представляющее собой апельсиновый мусс в глазури и шоколадное дерево.
18. Железный трон
Десерт в виде Железного трона.
Железный трон из «Игры престолов», сделанный из шоколада - вершина кондитерского мастерства, которое никого не оставит равнодушным.
Видео-бонус:
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии