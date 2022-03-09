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Десерты, ради которых посетители приходят в кондитерскую, но попробовать кусочек они не осмеливаются


Авторские десерты, которые удивляют выполнением и необычной подачей.

Авторские десерты, которые удивляют выполнением и необычной подачей.

Шеф-повар Бен Черчиль (Ben Churchill) специализируется на создании прекрасных десертов. Все они на вкус просто замечательные, вот только посетители не сразу отваживаются их попробовать. Все дело в том, что выглядят вкусняшки далеко несъедобно и весьма отталкивающе.

1. Заплесневевший апельсин


Десерт в виде заплесневевшего апельсина.

Десерт в виде заплесневевшего апельсина.

Заплесневевший апельсин, который на самом деле является апельсиновой меренгой в гляссаже, украшенном пудрой.

2. Пепельница


Сладкая пепельница с окурками.

Сладкая пепельница с окурками.

Под видом непривлекательной пепельницы с окурками скрывается ванильная панакотта с кондитерской пастой, покрытая шоколадной глазурью и присыпанная пудрой.

3. Яблоко


Десерт в виде зеленого яблока.

Десерт в виде зеленого яблока.

Необычный десерт, который выглядит, как овсянка и зеленое яблоко, а на самом деле является нежной панакоттой с заварным кремом, зеркальной глазурью, дополненной гранолой и лимонной мятой.

4. Сердце


Сладкое сердце.

Сладкое сердце.

А это «мясное блюдо» состоит из печенья, клубники, кокоса и глазури, соединенных воедино в неповторимом десерте.

5. Перец чили


Пирожное «Перец чили».

Пирожное «Перец чили».

Нежное пирожное в зеркальной глазури, выполненное в виде острого перца чили, - мечта любого сладкоежки.

6. Гайки и болтики


Шоколадные гайки и болтики.

Шоколадные гайки и болтики.

Вообще, гайки и болтики не годятся в качестве пищи, но если они сделаны из шоколада, а еще и дополнены бананом и мороженным, то почему бы и нет?

7. Крабовая палочка


Десерт в виде крабовой палочки.

Десерт в виде крабовой палочки.

Десерт в виде крабовой палочки, включающий в себя парфе из ревеня и имбирный крем.

8. Дерево


Шоколадное дерево с кремом.

Шоколадное дерево с кремом.

Авторский десерт, особенностью которого стала его необычное выполнение. Авторское блюдо сделано из качественного шоколада и крема.

9. Пила


Пила и дерево.

Пила и дерево.

Удивительная миниатюра в виде пилы и дерева, которую можно съесть так, как все детали являются частью невероятного десерта.

10. Шампиньоны


Сладкие шампиньоны.

Сладкие шампиньоны.

«Шампиньоны» могут быть сладкими, если внутри шоколад, а снаружи кокосовая меренга.

11. Тост


Лимонная яичница.

Лимонная яичница.

Лимонный бисквит, сливки, лимонный крем - вот основные составляющие оригинального десерта, выполненного в виде тоста с яичницей.

12. Губка для мытья посуды


Съедобная губка для мытья посуды.

Съедобная губка для мытья посуды.

Губка для мытья посуды, которую вы с удовольствием съедите, да еще и добавки попросите. А все потому, что сделана она запеченного яблочного пюре, оливкового масла, мятной крошки и взбитой молочной пенки.

13. Свекла


Оригинальный пирог со свеклой.

Оригинальный пирог со свеклой.

Свекла становится намного вкуснее если добавить шоколада, бисквитного теста, фантазии и профессионализма.

14. Морковка


Пирожное в виде морковки.

Пирожное в виде морковки.

Забавная композиция в виде горшка, сделанного из чистого шоколада, морковки, которая является пирогом, покрытым зеркальной глазурью.

15. Мухомор


Десерт «Мухомор».

Десерт «Мухомор».

Мухомор из нежного безе, стоящий на земле из чистого шоколада - мечта любого сладкоежки.

16. Плесень


Заплесневевший пирог.

Заплесневевший пирог.

Этот малоаппетитный кусок пирога, на самом деле, является вкуснейшим ванильным чизкейком с мятными прослойками.

17. Апельсиновое дерево


Съедобное апельсиновое дерево.

Съедобное апельсиновое дерево.

Полностью съедобное апельсиновое дерево, представляющее собой апельсиновый мусс в глазури и шоколадное дерево.

18. Железный трон


Десерт в виде Железного трона.

Десерт в виде Железного трона.

Железный трон из «Игры престолов», сделанный из шоколада - вершина кондитерского мастерства, которое никого не оставит равнодушным.

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Десерты, ради которых посетители приходят в кондитерскую, но попробовать кусочек они не осмеливаются

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Десерты, ради которых посетители приходят в кондитерскую, но попробовать кусочек они не осмеливаютсяПодписаться на мой Instagram
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