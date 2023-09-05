7 вещей, из-за которых в квартире бардак даже после уборки

Когда мы покупаем в магазине ту или иную вещь для дома, то не всегда задумываемся, уместна ли она будет в интерьере. В результате подобные предметы, которые изначально казались важными и нужными, лишь захламляют квартиру, создавая визуальный шум. Novate.ru рассказывает о них более подробно, чтобы вы смогли избежать беспорядка и как можно реже проводили уборку.
1. Детские игрушки
Игрушки удобно хранить на стеллаже. / Фото: anoshkino-sosh.ru
Когда в доме появляется ребенок, неизменной составляющей обстановки становятся игрушки, причем, в огромном количестве. Что-то покупаете вы сами, что-то дарят родственники, что-то отдают друзья. И одно дело, если бы малыш играл только в своей комнате и потом аккуратно складывал игрушки обратно в коробку, но так, увы, не будет. Машинки, куклы, конструкторы, всевозможные развивашки будут разбросаны по всей квартире, и к вашим повседневным делам добавится еще одно – собирать их и раскладывать по местам. Как с этим бороться?
Для начала нужно провести ревизию и понять, так ли все игрушки необходимы ребенку. Всегда найдутся те, которые малышу не нравятся или не подходят по возрасту. Если они в хорошем состоянии, смело можете продать или раздать друзьям, у которых есть дети. Чтобы игрушки не накапливались в больших количествах, проводите проверку хотя бы раз в полгода. Это полезно не только для порядка в квартире, но и для ребенка – ему очень сложно ориентироваться среди такого разнообразия, а потому часто он просто не может найти себе занятие. Попробуйте чередовать игрушки: пусть в этом месяце малыш играет с одними, а в следующем – с другими.
2. Пузырьки и тюбики в ванной комнате
Это делает ванную комнату неряшливой. / Фото: movai.ru
В большинстве квартир ванная комната – это один сплошной визуальный шум. А все из-за бесконечного количества флаконов, баночек и тюбиков, которые стоят на открытых полках, раковине, бортиках ванной. Если вы хотите, чтобы интерьер выглядел опрятно, по максимуму освободите поверхности.
Во-первых, спрячьте косметику и уходовые средства в ящики или закрытый шкафчик – на виду оставьте только то, чем пользуетесь каждый день. Во-вторых, чтобы обстановка выглядела гармонично, часть средств, например, шампунь, бальзам для волос, гель для душка можно перелить в одинаковые дозаторы. Понять, что где находится, помогут специальные стикеры, которые крепятся на эти флаконы. В-третьих, заменить старые пластиковые полки, пожелтевшие от времени, на более стильные варианты: металлические (черного или белого цвета), деревянные (со специальной влагостойкой пропиткой) и пр. Таким образом вы сможете не только избежать ощущения хаоса в ванной, но и сделать ее более стильной.
3. Магниты на холодильнике
Поверхность холодильника лучше оставить чистой. / Фото: stroiteh-msk.ru
Холодильник, увешанный магнитами, не является украшением кухни. Более того, он ее портит и захламляет ее. Спросите у любого дизайнера или декоратора, посоветует ли он такой «прием для оформления пространства». Скорее всего, ответ будет отрицательным.
Снимите все магниты с холодильника и посмотрите, насколько аккуратнее стала выглядеть комната. Глаза начнут фокусироваться на действительно красивых вещах – плетеных салфетках на столе, уютном деревянном подносе, красивых баночках для хранения.
Что касается магнитов, фотографий и прочих вещей, дорогих вашему сердцу, которые вы привыкли хранить на холодильнике, найдите для них другое место. Сувениры из путешествий можно разместить на специальной магнитной доске, обрамленной в деревянную рамку, снимки поместить в фотоальбом и доставать его, когда захочется поностальгировать, другие вещи – в красивую коробку. Это лучшие способы организовать порядок на кухне.
4. Верхняя одежда в прихожей
Одежду лучше хранить в шкафу
Еще на этапе обустройства прихожей важно предусмотреть как можно больше закрытых систем хранения: шкафов, комодов, консолей и пр. Не нужно делать ставку на крючки, большие вешалки, открытые обувницы, иначе ежедневно здесь будет скапливаться тонна вещей, как нужных, так и не очень.
Старайтесь большую часть одежды, обуви и аксессуаров прятать в закрытые встроенные шкафы, чтобы они не бросались в глаза и не привлекали внимание. Что касается мелких вещей, которые обычно хранятся в прихожей (ключи, кошельки, парфюмы и пр.), то их либо складывайте в ящик консоли, либо располагайте на стильном подносе – он поможет сгруппировать предметы и сделать хранение более аккуратным.
Отдельно стоит поговорить о грязной уличной обуви. Ее нельзя сразу ставить в закрытую обувницу, поэтому самый подходящий вариант – выделить для кроссовок, ботинок и туфель специальный поднос с галькой, в котором будут оставаться грязь и влага. Благодаря ему обувь не будет «расползаться» по коридору, да и грязи в комнате будет намного меньше.
5. Полотенца
Смените яркие полотенца на белые
Яркие полотенца из серии «вырви глаз», а также изделия с кричащим рисунком выбиваются из любого интерьера, вне зависимости от того, в каком стиле он оформлен. Самым оптимальным вариантом являются одинаковые однотонные полотенца лаконичного оттенка либо с нейтральным узором. Подбирайте текстиль под цветовую гамму интерьера – он может как гармонично дополнять ее, повторяя другие элементы комнаты (например, на кухне отлично смотрятся мятные полотенца и мятная скатерть на столе), таки быть контрастным, но только если это уместно. Обратите внимание, что слишком долго полотенцами пользоваться не стоит. Если они сделаны из качественной ткани, менять их нужно раз в три года, если же материал все сильнее портится после каждой стирки – то чаще.
Кстати, похожую ошибку часто допускают при выборе постельного белья. Если вы каждое утро застилаете кровать стильным покрывалом и дополняете композицию декоративными подушками, то цвет и рисунок белья имеет второстепенное значение. Если же дополнительного текстиля нет, выбирайте только то белье, которое сочетается с интерьером спальни. Хорошо, если оно будет нейтрального оттенка.
6. Провода и удлинители
Удлинители нужно маскировать. / Фото: divan.ru
В идеале эту проблему нужно решать еще на этапе планировки квартиры: если заранее продумать, сколько выключателей и розеток понадобится вам в каждой комнате, вопросов с проводами не возникнет. Но если ремонт уже завершен, а вы нуждаетесь в дополнительном источнике питания, придется прибегать к помощи удлинителя.
Чтобы провода не попадались на глаза, постарайтесь спрятать их под плинтус или за большие предметы мебели. Еще один вариант – купить специальный короб или зафиксировать на стене клипсами. Если в удлинитель одновременно включены несколько бытовых приборов, используйте специальные ярлычки, чтобы не путаться в проводах.
7. Кухонная утварь
Занята полезная площадь столешницы. / Фото: novyefoto.ru
Большинство хозяек придерживаются мнения, что различные кухонные принадлежности, которые нужны для готовки, следует обязательно держать под рукой: на столешнице, крючках, рейлингах и пр. С одной стороны, это действительно удобно – не приходится искать девайсы в шкафчиках и ящиках – с другой же стороны, формируется визуальный шум. Даже если вы только что навели порядок на кухне, все равно будет складываться ощущение, что здесь бардак.
Эксперты советуют по максимуму использовать закрытое хранение: прятать все в шкафчики, тумбочки, выдвижные ящики, корзины и прочие органайзеры, которые могут храниться на открытых полках. На видном месте может остаться мелкая бытовая техника, которая нужна ежедневно (чайник, кофеварка), растительное масло, банки с чаем, кофе, сахаром, и так далее. Главное, чтобы все продукты находились в эстетичных емкостях – тогда картинка будет гармоничной.
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