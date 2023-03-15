С нами не соскучишься!

8 286 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • ММ
    Предлагал же Жириновский узаконить многоженство в России. Реально женщин больше, чем мужчин. Как говорят: на 10 женщи...Гарем и его секреты
  • Лариса КулаковаЗапрягаева (Кулакова)
    👍Так вот что делае...
  • Василий
    Гы-гы-гы, вспоминается Караченцев ворующий Электроника - "... и где же у него эта кнопка?"Так вот что делае...

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Перед вами подборка аэрофотографий, сделанных 55-летним британским пилотом Джоном Боулзом (Jon Bowles) из кабины самолёта во время полётов над Землёй. Все фотографии были сделаны камерой Sony Nex 5N в невидимом для человеческого глаза инфракрасном диапазоне.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Дельта Ганга, которая является самой большой дельтой реки в мире, в Бангладеш. Ганг считается священной рекой в индуизме.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Извилистая река на северо-западе Ирана.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Искусственный остров Пальма Джумейра у берегов Дубая в Объединённых Арабских Эмиратах.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Чогори, вторая по высоте вершина мира, и горы Броуд-Пик и Гашербрум в горной цепи Каракорум.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

На этой инфракрасной фотографии карьер имеет красноватый оттенок.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Гора Килиманджаро в Танзании.

Одно из преимуществ работы пилотом заключается в том, что по долгу службы вам доведётся увидеть многие достопримечательности мира.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Фотография реки Панма в Бангладеш, сделанная с высоты 12 тысяч метров, больше похожа на произведение искусства, нежели на снимок.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Гора Кунианг Киш в Каракоруме на территории Пакистана.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Скованное льдами побережье Атлантического океана в Лабрадоре в провинции Ньюфаундленд и Лабрадор в Канаде.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Восточно-Африканская рифтовая долина с высоты 6 тысяч метров.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Восточно-Африканская рифтовая долина.

Все фотографии Боулза сделаны в инфракрасном диапазоне, недоступном для человеческого глаза без специальных приборов.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Горная система Куньлунь в Китае.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Озеро Урмия в Иране недалеко от турецкой границы когда-то было крупнейшим на Ближнем Востоке. Озеро пересохло в результате строительства плотин на реках, которые его питали.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Посёлки в окружении полей в Болгарии.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Гористая местность в Иране.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Ван – самое большое озеро Турции. Питание солёного озера осуществляется за счёт ручьёв, стекающих с окрестных гор.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Дубай Марина – район вокруг искусственного залива в Дубае.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Промзона.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Река Хонгха на севере Вьетнама, которая течёт через провинцию Юньнань в Китае и впадает в Тонкинский залив.

Мир, каким вы его никогда не видели: аэрофотосъёмка в инфракрасном диапазоне

Город Стелленбос в Западной Капской провинции Южно-Африканской Республики.

источник


Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)


Ссылка на первоисточник

Картина дня

наверх