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5 профессиональных кухонных инструментов, необходимых домашнему повару


5 профессиональных кухонных инструментов, необходимых домашнему повару

5 профессиональных кухонных инструментов, необходимых домашнему повару

Далеко не все могут стать профессиональным поваром, да ещё и известным на весь мир. Впрочем, благодаря некоторым кухонным инструментом вполне можно претендовать на это звание, хотя бы среди родных и близких. И для осваивания их на высоком уровне совсем не нужно оканчивать известную кулинарную школу «Le Cordon Bleu».

Кухонная коптильня


Кухонная коптильня

Кухонная коптильня

 

Невероятно сложно добиться запаха и вкуса копчёности на домашней кухне без специального оборудования. На выручку может прийти кухонная коптильня, которая предназначена для работы прямо на газовой плите.

Колбасный шприц


Колбасный шприц

Колбасный шприц

 

Для любителей мясных блюд в кухне крайне необходим колбасный шприц, настоящий шеф повар не может подать на стол магазинные колбаски.

Качественный поварской нож


Качественный поварской нож

Качественный поварской нож

 

Качественные ножи – это главный инструмент хорошего повара. Нельзя стать шефом, используя обычные кухонные ножи из повседневной кухни.

Кулинарная горелка


Кулинарная горелка

Кулинарная горелка

 

Настоящее крем брюле просто невозможно приготовить без кулинарной горелки. Да и кроме него, существует масса блюд, которые для идеального вида, вкуса и аромата, требуют огня.

Конвекционная комби-печь


Конвекционная комби-печь

Конвекционная комби-печь

 

Конвекционная комби-печь – это один их тех видов кухонной техники, который позволяет выполнить массу процессов. Безусловно, цена может поразить в самое сердце. Самые простые небольшие модели для домашней кухни стоят от 2 тысяч долларов, но это оправдано. Такая плита позволит объединить готовку на пару, гриль, варку, жарку и выпечку. Так что можно вполне сэкономить на другой кухонной технике.

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5 профессиональных кухонных инструментов, необходимых домашнему повару

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5 профессиональных кухонных инструментов, необходимых домашнему поваруПодписаться на мой Instagram
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