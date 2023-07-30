5 профессиональных кухонных инструментов, необходимых домашнему повару
Далеко не все могут стать профессиональным поваром, да ещё и известным на весь мир. Впрочем, благодаря некоторым кухонным инструментом вполне можно претендовать на это звание, хотя бы среди родных и близких. И для осваивания их на высоком уровне совсем не нужно оканчивать известную кулинарную школу «Le Cordon Bleu».
Кухонная коптильня
Кухонная коптильня
Невероятно сложно добиться запаха и вкуса копчёности на домашней кухне без специального оборудования. На выручку может прийти кухонная коптильня, которая предназначена для работы прямо на газовой плите.
Колбасный шприц
Колбасный шприц
Для любителей мясных блюд в кухне крайне необходим колбасный шприц, настоящий шеф повар не может подать на стол магазинные колбаски.
Качественный поварской нож
Качественный поварской нож
Качественные ножи – это главный инструмент хорошего повара. Нельзя стать шефом, используя обычные кухонные ножи из повседневной кухни.
Кулинарная горелка
Кулинарная горелка
Настоящее крем брюле просто невозможно приготовить без кулинарной горелки. Да и кроме него, существует масса блюд, которые для идеального вида, вкуса и аромата, требуют огня.
Конвекционная комби-печь
Конвекционная комби-печь
Конвекционная комби-печь – это один их тех видов кухонной техники, который позволяет выполнить массу процессов. Безусловно, цена может поразить в самое сердце. Самые простые небольшие модели для домашней кухни стоят от 2 тысяч долларов, но это оправдано. Такая плита позволит объединить готовку на пару, гриль, варку, жарку и выпечку. Так что можно вполне сэкономить на другой кухонной технике.
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