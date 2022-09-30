Каждый год, начиная с 1985 года, журнал People помещает на свою обложку одного известного красавчика с подписью «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих».
Выбор зависит не только от внешности претендентов. Принимается во внимание и их участие в благотворительных кампаниях, и культовые роли, и многое другое. И вот, странное дело — если поначалу выбор журнала вряд ли кто решился бы оспаривать, в последние годы он, мягко говоря, вызывает недоумение. Или мы неправы?
1990, Том Круз
Патрик Суэйзи, 1991
Ник Нолти, 1992
Брэд Питт, 1995
Дензел Вашингтон, 1996
Джордж Клуни, 1997
Харрисон Форд, 1998
Ричард Гир 1999
Брэд Питт, 2000
Пирс Броснан, 2001
Бен Аффлек, 2002
Джонни Депп, 2003
Джуд Лоу, 2004
Мэтью Макконахи, 2005
Джордж Клуни, 2006
Мэтт Дэймон, 2007
Хью Джекман, 2008
Джонни Депп, 2009
Райан Рэйнольдс, 2010
Брэдли Купер, 2011
Ченинг Татум, 2012
Адам Левин, 2013
Крис Хэмсворт, 2014
Дэвид Бэкхем, 2015
Дуэйн Джонсон, 2016
Блейк Шелтон, 2017
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Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People
Каждый год, начиная с 1985 года, журнал People помещает на свою обложку одного известного красавчика с подписью «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих».
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