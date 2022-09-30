Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Каждый год, начиная с 1985 года, журнал People помещает на свою обложку одного известного красавчика с подписью «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих».



Выбор зависит не только от внешности претендентов. Принимается во внимание и их участие в благотворительных кампаниях, и культовые роли, и многое другое. И вот, странное дело — если поначалу выбор журнала вряд ли кто решился бы оспаривать, в последние годы он, мягко говоря, вызывает недоумение. Или мы неправы?



1990, Том Круз















Патрик Суэйзи, 1991















Ник Нолти, 1992











Брэд Питт, 1995















Дензел Вашингтон, 1996











Джордж Клуни, 1997











Харрисон Форд, 1998















Ричард Гир 1999















Брэд Питт, 2000















Пирс Броснан, 2001















Бен Аффлек, 2002















Джонни Депп, 2003











Джуд Лоу, 2004















Мэтью Макконахи, 2005















Джордж Клуни, 2006















Мэтт Дэймон, 2007















Хью Джекман, 2008



















Джонни Депп, 2009















Райан Рэйнольдс, 2010











Брэдли Купер, 2011











Ченинг Татум, 2012











Адам Левин, 2013











Крис Хэмсворт, 2014















Дэвид Бэкхем, 2015







Дуэйн Джонсон, 2016











Блейк Шелтон, 2017











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