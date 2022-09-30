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Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Каждый год, начиная с 1985 года, журнал People помещает на свою обложку одного известного красавчика с подписью «Самый сексуальный мужчина из ныне живущих».

Выбор зависит не только от внешности претендентов. Принимается во внимание и их участие в благотворительных кампаниях, и культовые роли, и многое другое. И вот, странное дело — если поначалу выбор журнала вряд ли кто решился бы оспаривать, в последние годы он, мягко говоря, вызывает недоумение. Или мы неправы?

1990, Том Круз

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Патрик Суэйзи, 1991

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Ник Нолти, 1992

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Брэд Питт, 1995

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Дензел Вашингтон, 1996

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Джордж Клуни, 1997

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Харрисон Форд, 1998

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Ричард Гир 1999

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Брэд Питт, 2000

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Пирс Броснан, 2001

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Бен Аффлек, 2002

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Джонни Депп, 2003

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Джуд Лоу, 2004

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Мэтью Макконахи, 2005

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Джордж Клуни, 2006

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Мэтт Дэймон, 2007

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Хью Джекман, 2008

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Джонни Депп, 2009

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Райан Рэйнольдс, 2010

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Брэдли Купер, 2011

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Ченинг Татум, 2012

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Адам Левин, 2013

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Крис Хэмсворт, 2014

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Дэвид Бэкхем, 2015

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Дуэйн Джонсон, 2016

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Блейк Шелтон, 2017

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

Самые сексуальные знаменитые мужчины с 1990 по 2017 год по версии журнала People

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