С нами не соскучишься!

8 008 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Шкурин
    Исландия...А кому она нафиг нужна?? Это ведь не Россия, где полно нефти, газа, золота и прочеее.Страна, где двери...
  • Лана Svetlana
    Очень понравилась идея! Просто и красиво!Применение железн...
  • Агрофена Иванова
    очень важная инфа...Как правильно пол...

Безопасная альтернатива таблеткам для посудомойки всего за 30 рублей в месяц

Сегодня всё больше и больше людей обзаводятся посудомоечными машинами, ведь этот гаджет экономит массу времени и сил. Однако про финансы так, увы, не скажешь — производители и продавцы специальных средств с ценой на свой товар не скромничают.
Есть ли способ сэкономить? Или, что, к примеру, делать, если срочно нужно вымыть гору посуды, а таблетки для посудомойки кончились? Ниже — целых два способа, как выйти из этой ситуации, причём средства получаются не только значительно более дешёвые, но и экологичные.

Рецепт №1.


Возьмите 1 ч.л. порошка горчицы и 1 ч.л. кальцинированной соды. В эту смесь обязательно добавьте обычное средство для мытья посуды. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Должна получиться гелеобразная паста.
Заложите пасту в отсек для таблеток и включите машину. Посуда будет отмыта до скрипа!

Безопасная альтернатива таблеткам для посудомойки всего за 30 рублей в месяц

Рецепт №2


Для ещё одного способа здорово сэкономить и отмыть посуду до блеска понадобятся всего два ингредиента: кальцинированная сода и лимонная кислота. (Кстати, о безопасности этого способа говорят мастера сервисных центров по обслуживанию посудомоечных машин.)
Засыпьте 2 чайные ложки соды и 1 чайную ложку кислоты непосредственно в лоток для таблетки. Это количество можно немного варьировать в зависимости от объёма вашей машины.

Безопасная альтернатива таблеткам для посудомойки всего за 30 рублей в месяц
Единственное, на чём не рекомендуется экономить, — это специальные ополаскиватели. Благо, стоят они не дорого и очень экономичны!
Безопасная альтернатива таблеткам для посудомойки всего за 30 рублей в месяц
Запускайте цикл мойки и радуйтесь результату.
Безопасная альтернатива таблеткам для посудомойки всего за 30 рублей в месяц
Ещё больше подробностей  на тему домашних средств для посудомоечных машин — в видео ниже.


Читать далее →
Ссылка на первоисточник
Посудомоечная машинасоветы
Обсудить

Картина дня

наверх