Безопасная альтернатива таблеткам для посудомойки всего за 30 рублей в месяц

Сегодня всё больше и больше людей обзаводятся посудомоечными машинами, ведь этот гаджет экономит массу времени и сил. Однако про финансы так, увы, не скажешь — производители и продавцы специальных средств с ценой на свой товар не скромничают.

Есть ли способ сэкономить? Или, что, к примеру, делать, если срочно нужно вымыть гору посуды, а таблетки для посудомойки кончились? Ниже — целых два способа, как выйти из этой ситуации, причём средства получаются не только значительно более дешёвые, но и экологичные.



Рецепт №1.

Рецепт №2

Возьмите 1 ч.л. порошка горчицы и 1 ч.л. кальцинированной соды. В эту смесь обязательно добавьте обычное средство для мытья посуды. Все ингредиенты тщательно перемешайте. Должна получиться гелеобразная паста.Заложите пасту в отсек для таблеток и включите машину. Посуда будет отмыта до скрипа!Для ещё одного способа здорово сэкономить и отмыть посуду до блеска понадобятся всего два ингредиента: кальцинированная сода и лимонная кислота. (Кстати, о безопасности этого способа говорят мастера сервисных центров по обслуживанию посудомоечных машин.)Засыпьте 2 чайные ложки соды и 1 чайную ложку кислоты непосредственно в лоток для таблетки. Это количество можно немного варьировать в зависимости от объёма вашей машины.Единственное, на чём не рекомендуется экономить, — это специальные ополаскиватели. Благо, стоят они не дорого и очень экономичны!Запускайте цикл мойки и радуйтесь результату.Ещё больше подробностей на тему домашних средств для посудомоечных машин — в видео ниже.