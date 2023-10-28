Метод, который помог многим орхидеям

Причин, почему орхидея стала увядать, может быть много: вредители, гниль, перелив, некомфортные условия и т. д. Если у листьев пропал тургор, а корни почти полностью сгнили, скорее спасайте цветок, пока не поздно!

Для этого орхидею необходимо обеззаразить и посадить «вверх тормашками» в воду. Тогда она постепенно придёт в себя, восстановит тургор и нарастит новые зелёные корешки!







Шаг 1: обеззараживание

Шаг 2: метод «листьями в воду»

Шаг 3: восстановление орхидеи

На этом этапе орхидею нужно освободить от грунта и осмотреть корневую шейку. Острыми обеззараженными ножницами без сожаления удалить все сухие и сгнившие корни.Чтобы обеззаразить растение, растолките 1 зубчик чеснока, залейте 1 л чистой воды комнатной температуры, хорошенько взболтайте и процедите. В этой воде замочите шейку орхидеи на 30 минут. Также ватным диском, смоченным в чесночной воде, протрите листья с обеих сторон.Подготовьте кусочек поролона или другого вспененного материала. Вырежьте отверстие для орхидеи. В высокую вазу/стакан на дно налейте немного воды (примерно на 1 палец). Установите орхидею «вверх тормашками» — то есть листьями в воду.Чтобы орхидея держалась, зафиксируйте кусочек поролона наверху. Сверху накройте корневую шейку пластиковым стаканом, в котором вырезано отверстие для доступа воздуха.Поставьте орхидею в светлое место без сквозняков и прямых солнечных лучей.Каждые 3 дня увлажняйте корень из пульверизатора чистой водой комнатной температуры.Следите за уровнем воды в стакане и при необходимости доливайте.Приблизительно за 2-3 месяца (зависит от условий окружающей среды: влажность, температура, свет) орхидея постепенно нарастит корешки. Когда они будут достаточно длинными, растение можно пересадить в отдельный горшок с корой. Попробуйте этот метод — и он спасёт вашу орхидею!