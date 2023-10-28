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Метод, который помог многим орхидеям

Причин, почему орхидея стала увядать, может быть много: вредители, гниль, перелив, некомфортные условия и т. д. Если у листьев пропал тургор, а корни почти полностью сгнили, скорее спасайте цветок, пока не поздно!
Для этого орхидею необходимо обеззаразить и посадить «вверх тормашками» в воду. Тогда она постепенно придёт в себя, восстановит тургор и нарастит новые зелёные корешки!


Шаг 1: обеззараживание



На этом этапе орхидею нужно освободить от грунта и осмотреть корневую шейку. Острыми обеззараженными ножницами без сожаления удалить все сухие и сгнившие корни.



Чтобы обеззаразить растение, растолките 1 зубчик чеснока, залейте 1 л чистой воды  комнатной температуры, хорошенько взболтайте и процедите. В этой воде замочите шейку орхидеи на 30 минут. Также ватным диском, смоченным в чесночной воде, протрите листья с обеих сторон.


Шаг 2: метод «листьями в воду»



Подготовьте кусочек поролона или другого вспененного материала. Вырежьте отверстие для орхидеи. В высокую вазу/стакан на дно налейте немного воды (примерно на 1 палец). Установите орхидею «вверх тормашками» — то есть листьями в воду.



Чтобы орхидея держалась, зафиксируйте кусочек поролона наверху. Сверху накройте корневую шейку пластиковым стаканом, в котором вырезано отверстие для доступа воздуха.

Советы по уходу:

Поставьте орхидею в светлое место без сквозняков и прямых солнечных лучей.Каждые 3 дня увлажняйте корень из пульверизатора чистой водой комнатной температуры.

Следите за уровнем воды в стакане и при необходимости доливайте.


Шаг 3: восстановление орхидеи



Приблизительно за 2-3 месяца (зависит от условий окружающей среды: влажность, температура, свет) орхидея постепенно нарастит корешки. Когда они будут достаточно длинными, растение можно пересадить в отдельный горшок с корой. Попробуйте этот метод — и он спасёт вашу орхидею!



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Орхидеяуход

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