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17 реальных примеров, как можно использовать водопроводные трубы за пределами ванной


Как сделать оригинальную мебель из ПВХ-труб.

Как сделать оригинальную мебель из ПВХ-труб.

Всем известно, что ПВХ-трубы используются при сооружении или ремонте водопроводных или канализационных труб. Когда все уже готово, обязательно остается немало обрезков, которые не знаешь, куда девать. Не нужно их выбрасывать, а лучше применить с пользой. Эти 17 примеров продемонстрируют, как можно использовать водопроводные трубы за пределами ванной.

1. Детская кроватка


Детская колыбелька из ПВХ-труб.

Детская колыбелька из ПВХ-труб.

Простая детская кроватка, сделанная из ПВХ-труб - отличное решение для молодых креативных родителей, которые хотят немного сэкономить на покупке детской мебели.

2. Кресло на колесиках


Светлое кресло на колесиках.

Светлое кресло на колесиках.

Легкое и комфортное кресло, которое можно смастерить из пластиковых труб, колесиков и мягкого сиденья.

3. Кофейный столик


Стильный столик из труб.

Стильный столик из труб.

Пластиковые трубы, покрашенные в темный оттенок, стали прекрасным каркасом для невысокого кофейного столика со стеклянной столешницей.

4. Двуспальная кровать


Большая кровать из ПВХ-труб.

Большая кровать из ПВХ-труб.

Большая двуспальная кровать из тонких ПВХ-труб, которая выглядит как настоящее произведение искусства.

5. Сухой бассейн


Угловой сухой бассейн из ПВХ-труб.

Угловой сухой бассейн из ПВХ-труб.

ПВХ-трубы можно использовать для сооружения компактного сухого бассейна.
Такая конструкция не потребует больших финансовых вложений и в любой момент с легкостью может быть разобрана.

6. Гамак


Гамак из ПВХ-труб.

Гамак из ПВХ-труб.

Креативный гамак, сделанный из множества ПВХ-труб небольшого диаметра, украсит собой небольшой балкон или площадку у дома.

7. Палатка


Каркас для палатки.

Каркас для палатки.

В доме, где есть дети, остатки пластиковых труб можно использовать для сооружения каркаса игрового домика.

8. Перила лестницы


Фантазийные перила лестницы.

Фантазийные перила лестницы.

Декоративные перила домашней лестницы, сделанные из обрезков пластиковых труб разного диаметра - бюджетная и весьма креативная идея для загородного дома.

9. Бутылочница


Яркая бутылочница.

Яркая бутылочница.

Несколько соединенных между собой и декорированных ПВХ-труб можно использовать в качестве оригинальной настольной подставки для винных бутылок.

10. Игровая зона


Детский манеж.

Детский манеж.

Пластиковые трубы - отличный материал для сооружения детского манежа. Конструкция из труб очень легкая, и, соответственно, ее можно переносить из одной комнаты в другую. Размер изделия определяете вы сами, а можно смастерить и манеж с учетом размеров вашей комнаты.

11. Декоративная перегородка


Декоративная перегородка из кусочков труб.

Декоративная перегородка из кусочков труб.

Потрясающая декоративная перегородка, которую может сделать каждый из кусочков поливинилхлоридных труб разного диаметра, покрашенных в любимый оттенок.

12. Настольная лампа


Яркая настольная лампа.

Яркая настольная лампа.

Простая и в тоже время очень эффектная настольная лампа, которую можно сделать из нескольких кусков ПВХ-трубы, финтингов и патрона для лампочки.

13. Полочка для обуви


Полочка для обуви из труб.

Полочка для обуви из труб.

Из пластиковых труб получаются простые и практичные полки для хранения обуви в прихожей.

14. Мини-столик


Столик в индустриальном стиле.

Столик в индустриальном стиле.

Прекрасный столик в индустриальном стиле, сделанный из нескольких ПВХ-труб, финтингов, покрашенных в черный цвет, и круглой деревянной столешницы.

15. Кресло


Кресло с необычным каркасом.

Кресло с необычным каркасом.

Большое удобное кресло с оригинальным каркасом из ПВХ-труб, покрашенных в яркий цвет, станет эффектной деталью современной гостиной.

16. Стеллаж


Большой стеллаж из труб и дерева.

Большой стеллаж из труб и дерева.

Из пластиковых или металлических труб и деревянных полочек можно построить невероятный стеллаж, который станет оригинальной и функциональной деталью интерьера, оформленного в индустриальном стиле.

17. Табурет


Простой табурет из труб.

Простой табурет из труб.

Остатки ПВХ-труб можно использовать для сооружения простых табуретов, которые никогда не будут лишними в доме, где часто бывают гости. Такие табуреты можно поставить на балконе или в случае необходимости вынести во двор.

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17 реальных примеров, как можно использовать водопроводные трубы за пределами ванной

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17 реальных примеров, как можно использовать водопроводные трубы за пределами ваннойПодписаться на мой Instagram
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