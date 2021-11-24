17 реальных примеров, как можно использовать водопроводные трубы за пределами ванной

Как сделать оригинальную мебель из ПВХ-труб.
Всем известно, что ПВХ-трубы используются при сооружении или ремонте водопроводных или канализационных труб. Когда все уже готово, обязательно остается немало обрезков, которые не знаешь, куда девать. Не нужно их выбрасывать, а лучше применить с пользой. Эти 17 примеров продемонстрируют, как можно использовать водопроводные трубы за пределами ванной.
1. Детская кроватка
Детская колыбелька из ПВХ-труб.
Простая детская кроватка, сделанная из ПВХ-труб - отличное решение для молодых креативных родителей, которые хотят немного сэкономить на покупке детской мебели.
2. Кресло на колесиках
Светлое кресло на колесиках.
Легкое и комфортное кресло, которое можно смастерить из пластиковых труб, колесиков и мягкого сиденья.
3. Кофейный столик
Стильный столик из труб.
Пластиковые трубы, покрашенные в темный оттенок, стали прекрасным каркасом для невысокого кофейного столика со стеклянной столешницей.
4. Двуспальная кровать
Большая кровать из ПВХ-труб.
Большая двуспальная кровать из тонких ПВХ-труб, которая выглядит как настоящее произведение искусства.
5. Сухой бассейн
Угловой сухой бассейн из ПВХ-труб.
ПВХ-трубы можно использовать для сооружения компактного сухого бассейна. Такая конструкция не потребует больших финансовых вложений и в любой момент с легкостью может быть разобрана.
6. Гамак
Гамак из ПВХ-труб.
Креативный гамак, сделанный из множества ПВХ-труб небольшого диаметра, украсит собой небольшой балкон или площадку у дома.
7. Палатка
Каркас для палатки.
В доме, где есть дети, остатки пластиковых труб можно использовать для сооружения каркаса игрового домика.
8. Перила лестницы
Фантазийные перила лестницы.
Декоративные перила домашней лестницы, сделанные из обрезков пластиковых труб разного диаметра - бюджетная и весьма креативная идея для загородного дома.
9. Бутылочница
Яркая бутылочница.
Несколько соединенных между собой и декорированных ПВХ-труб можно использовать в качестве оригинальной настольной подставки для винных бутылок.
10. Игровая зона
Детский манеж.
Пластиковые трубы - отличный материал для сооружения детского манежа. Конструкция из труб очень легкая, и, соответственно, ее можно переносить из одной комнаты в другую. Размер изделия определяете вы сами, а можно смастерить и манеж с учетом размеров вашей комнаты.
11. Декоративная перегородка
Декоративная перегородка из кусочков труб.
Потрясающая декоративная перегородка, которую может сделать каждый из кусочков поливинилхлоридных труб разного диаметра, покрашенных в любимый оттенок.
12. Настольная лампа
Яркая настольная лампа.
Простая и в тоже время очень эффектная настольная лампа, которую можно сделать из нескольких кусков ПВХ-трубы, финтингов и патрона для лампочки.
13. Полочка для обуви
Полочка для обуви из труб.
Из пластиковых труб получаются простые и практичные полки для хранения обуви в прихожей.
14. Мини-столик
Столик в индустриальном стиле.
Прекрасный столик в индустриальном стиле, сделанный из нескольких ПВХ-труб, финтингов, покрашенных в черный цвет, и круглой деревянной столешницы.
15. Кресло
Кресло с необычным каркасом.
Большое удобное кресло с оригинальным каркасом из ПВХ-труб, покрашенных в яркий цвет, станет эффектной деталью современной гостиной.
16. Стеллаж
Большой стеллаж из труб и дерева.
Из пластиковых или металлических труб и деревянных полочек можно построить невероятный стеллаж, который станет оригинальной и функциональной деталью интерьера, оформленного в индустриальном стиле.
17. Табурет
Простой табурет из труб.
Остатки ПВХ-труб можно использовать для сооружения простых табуретов, которые никогда не будут лишними в доме, где часто бывают гости. Такие табуреты можно поставить на балконе или в случае необходимости вынести во двор.
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