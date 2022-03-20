Заброшенные масштабные проекты СССР

Времена холодной войны стали для СССР нелегким испытанием. Но вместе с тем растущая напряженность международных отношений с Америкой позволила Советскому Союзу совершить гигантский индустриальный скачок: полным ходом шло развитие технологий, которые в свою очередь требовали материального обеспечения. Монументальные постройки того времени и по сей день высятся мертвыми гигантами на всей территории бывшего Советского Союза. Тайные подземные базы, стометровые антенны, даже свой адронный коллайдер — эти памятники отжившей эпохи и в самом деле могут поразить кого угодно.
Нефтяные камни
Пожалуй, один из самых удивительных памятников ушедшей эпохи. Поселок на сваях «Нефтяные камни» построили на востоке Азербайджана в 1949 году. Это полностью автономное поселение, со всей необходимой людям инфраструктурой. Сейчас никакой выработки нефти тут, конечно, не ведется, но примерно 2 тысячи человек продолжают называть «Нефтяные камни» своим домом.
Станция изучения ионосферы
Инженеры Советского Союза разработали станцию по чертежам американского проекта HAARP, расположенного на Аляске. Вот только наш комплекс отличал поистине русский размах — диаметр одной параболической антенны составлял целых 25 метров. Однако, станцию постигла печальная участь: в 1985 году территориально она относилась уже к новому государству, Украине. Пока разобрались что к чему, большую часть оборудования местные жители растащили просто на драгметаллы.
Комплекс Протон
Вы вряд ли знаете, что Советский Союз пытался построить свой собственный адронный коллайдер еще до того, как это стало модно. В 1983 году строительство исследовательского института «Протон» в Протвино уже близилось к завершению: на глубине в 60 метров заложили даже основное кольцо советского коллайдера, длинна которого превышает 21 километр. К несчастью, через год страна Советов приказала долго жить, а в наступившей неразберихе новому правительству было не до какой-то там физики.
База подводных лодок
Во времена СССР это место обозначалось на секретных картах только как «объект 825 ГТС». Именно здесь, неподалеку от Балаклавы располагалась база подводных лодок. Объект был построен еще в 1961 году, в рамках программы по усилению противоатомной защиты страны. Попасть внутрь можно только через штольню или с северной части горы Таврос, причем обе двери имели тщательную маскировку и были водонепроницаемыми. Территория базы занимала целых 5100 квадратных метров: собственный госпиталь, своя пекарня и даже свой спортивный центр. В случае нападения на страну потенциального противника, на базе с легкостью разместилось бы все население Балаклавы, а припасов хватило бы на целых три года.
Станция Чернобыль-2
В 1985 году была построена монументальная загоризонтная радиолокационная станция «Дуга». Это сооружение потребовалось для обнаружения возможных запусков межконтинентальных баллистических ракет. Антенны поднимаются ввысь на 150 метров, а вся площадь комплекса составляет целых 160 километров. После аварии на ЧАЭС станцию пришлось бросить и сегодня объект под названием «Чернобыль-2» остается лишь приманкой для смелых туристов.
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