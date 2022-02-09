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Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Эти советы и трюки помогут улучшить ваши фотографии, сделанные на смартфон. Они настолько просты, что просто не верится, как мы о них не догадывались.

Перед вами несколько секретов от профессионалов мобильной фотографии, которые поднимут ваши фото сделанные на смартфон на новый уровень.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Гарнитура как спуск затвора.


Одним из преимуществ вашей гарнитуры является ее использование в роли спуска затвора, как тросик на профессиональных камерах. Просто подключите мобильную гарнитуру к своему смартфону, запустите камеру и нажмите на кнопку «+» на гарнитуре, которая увеличивает громкость. В приложении камеры она сделает снимок.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Штатив своими руками.


Порой для съемки не хватает штатива. Чтобы решить эту проблему, создайте свой собственный штатив. Возьмите ненужную пластиковую карту и согните ее как показано на фотографии. И вам не понадобится селфи-палка.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Панорамные близнецы.


Используйте функцию панорамы для создания близнецов на одном снимке без Фотошопа.

Выберите функцию панорамной съемки и попросите модель встать на нужное место и начните перемещать телефон в любом направлении. Как только ваша модель выйдет за рамки, остановитесь. Пока вы это делаете, модель должна обойти вас и встать на другое место.
Продолжите съемку.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Маленькая планета.


Есть десятки приложений для создания подобного эффекта. Одно из них — RollWorld. Просто скачайте его и загрузите снимок.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Подводная съемка.


Чтобы снимать под водой с камерой – вам нужно дорогое оборудование, а дешевые чехлы крайне неудобны. Но гораздо удобнее снимать под водой с телефона. Как это сделать, чтобы вам был не нужен ремонт Meizu M1 Note или любимого Айфона, нужно защитить телефон от влаги. Для этого положите телефон в пустой стакан и опустите его в воду, после чего сделайте кадр.

Для более глубоководной съемки поместите телефон в презерватив и он станет водонепроницаемым.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Используйте отражатель.


Чтобы избавится от теней на лице при съемке в солнечный день – нужно световое оборудование, вспышка или отражатель. Последний проще, дешевле, а результат выдает отличный. Если вы не хотите покупать профессиональный отражатель, подойдет фольга или лист бумаги.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Использовать HDR.


Функция HDR создает три кадра с разной экспозицией и склеивает их. Фото получается более контрастным и ярким.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Воздушный шар вместо квадрокоптера.


Чтобы снимать с высоты выше своего роста, вам не нужен дрон. И забираться на шею никому не надо. Просто прикрепите телефон к шарику с гелием. Только крепите тщательнее и держите крепче.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Макросъемка.


Макросъемки не являются сильной стороной смартфонов, но вы можете исправить это с помощью небольшой линзы, которую можно достать из лазерной указки. Прикрепите ее к смартфону как на фото и делает красивые макрфоснимки.

Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Солнцезащитные очки в качестве поляризационного фильтра.


Солнечные очки – прекрасный фильтр. Если они поляризационные, то вы можете получить фото воды без бликов, а вода будет прозрачной. Просто снимайте через очки. Ничего сложного.

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