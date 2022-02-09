Как сделать качественный снимок на смартфон: советы профессионалов

Эти советы и трюки помогут улучшить ваши фотографии, сделанные на смартфон. Они настолько просты, что просто не верится, как мы о них не догадывались.
Перед вами несколько секретов от профессионалов мобильной фотографии, которые поднимут ваши фото сделанные на смартфон на новый уровень.
Гарнитура как спуск затвора.
Одним из преимуществ вашей гарнитуры является ее использование в роли спуска затвора, как тросик на профессиональных камерах. Просто подключите мобильную гарнитуру к своему смартфону, запустите камеру и нажмите на кнопку «+» на гарнитуре, которая увеличивает громкость. В приложении камеры она сделает снимок.
Штатив своими руками.
Порой для съемки не хватает штатива. Чтобы решить эту проблему, создайте свой собственный штатив. Возьмите ненужную пластиковую карту и согните ее как показано на фотографии. И вам не понадобится селфи-палка.
Панорамные близнецы.
Используйте функцию панорамы для создания близнецов на одном снимке без Фотошопа.
Выберите функцию панорамной съемки и попросите модель встать на нужное место и начните перемещать телефон в любом направлении. Как только ваша модель выйдет за рамки, остановитесь. Пока вы это делаете, модель должна обойти вас и встать на другое место. Продолжите съемку.
Маленькая планета.
Есть десятки приложений для создания подобного эффекта. Одно из них — RollWorld. Просто скачайте его и загрузите снимок.
Подводная съемка.
Чтобы снимать под водой с камерой – вам нужно дорогое оборудование, а дешевые чехлы крайне неудобны. Но гораздо удобнее снимать под водой с телефона. Как это сделать, чтобы вам был не нужен ремонт Meizu M1 Note или любимого Айфона, нужно защитить телефон от влаги. Для этого положите телефон в пустой стакан и опустите его в воду, после чего сделайте кадр.
Для более глубоководной съемки поместите телефон в презерватив и он станет водонепроницаемым.
Используйте отражатель.
Чтобы избавится от теней на лице при съемке в солнечный день – нужно световое оборудование, вспышка или отражатель. Последний проще, дешевле, а результат выдает отличный. Если вы не хотите покупать профессиональный отражатель, подойдет фольга или лист бумаги.
Использовать HDR.
Функция HDR создает три кадра с разной экспозицией и склеивает их. Фото получается более контрастным и ярким.
Воздушный шар вместо квадрокоптера.
Чтобы снимать с высоты выше своего роста, вам не нужен дрон. И забираться на шею никому не надо. Просто прикрепите телефон к шарику с гелием. Только крепите тщательнее и держите крепче.
Макросъемка.
Макросъемки не являются сильной стороной смартфонов, но вы можете исправить это с помощью небольшой линзы, которую можно достать из лазерной указки. Прикрепите ее к смартфону как на фото и делает красивые макрфоснимки.
Солнцезащитные очки в качестве поляризационного фильтра.
Солнечные очки – прекрасный фильтр. Если они поляризационные, то вы можете получить фото воды без бликов, а вода будет прозрачной. Просто снимайте через очки. Ничего сложного.
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