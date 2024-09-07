Удивительные аттракционы из зубочисток, сотворенные руками американского заключенного

У заключенного Билли Берка было уникальное хобби во время его пребывания в тюрьме Фолсом. | Фото: atlasobscura.com.

Берк взялся за свой творческий эксперимент в подвале тюрьмы. | Фото: atlasobscura.com.

Этот карнавал, сделанный Берком в конце 1970-х, один из самых красочных и реалистичных. | Фото: atlasobscura.com.

Американские горки полутораметровой высоты. | Фото: atlasobscura.com.

Берк окрашивал вручную свои макеты, например как эта сделанная в 1970-е годы карусель. | Фото: atlasobscura.com.

Эта карусель для самолетов 1,5-метровой высоты была построена в 1970-е годы. | Фото: atlasobscura.com.

Удивительное колесо обозрения Билла Берка. | Фото: atlasobscura.com.

На изготовление чертового колеса было затрачено 10 месяцев кропотливого труда и 250 000 зубочисток . | Фото: folsoms93.com.