Мужчины «ломали» шеи: какую женскую одежду в СССР считали соблазнительной

Кадр из фильма/ фото: imdb.com
Женщинам всегда важно оставаться привлекательными для мужчин. В этом им помогает красивая внешность, ухоженность, и, конечно, одежда. Модницы готовы идти на любые эксперименты с гардеробом, правда, в эпоху Советского Союза женская соблазнительная одежда сильно отличалась от современной.
1. Шелковые комбинации с кружевными рюшами
Советские комбинации/ фото: darudar.org
В СССР все женщины носили поверх и даже вместо нижнего белья тонкие платьица - комбинации. Их надевали под юбку и блузу или основное платье. Тонкая сорочка красиво подчеркивала фигуру - «прорисовывала» изгибы и скрывала недостатки. Большинство комбинаций шили из хлопка и шелка. Подол шелковых сорочек расшивали кружевом, рюшами или наносили вышивку. Мужчины просто «ломали» шеи, если у модницы виднелась комбинация из-под наряда. Выглядело это очень привлекательно!
2. Профессиональная одежда (униформа)
Кадр из советского фильма/ фото: kinoafisha.info
Представители сильного пола с восхищением смотрели на советских женщин в профессиональной форме. Медицинские сестры, стюардессы, сотрудницы милиции и буфета или работницы железной дороги (проводники) просто приковывали мужские взгляды. Дамы в униформе разных профессий выглядели прекрасно, поскольку в такой одежде можно рассмотреть истинную красоту. Советская форма придавала стройность, подтянутость и аккуратность. Закрытая одежда заставляла развивать фантазию у мужчин. Ярким примером является советский кинороман «Экипаж». В фильме показано советское время 70-х годов. Главной героиней является стюардесса Тамара, которую сыграла Александра Яковлева. Актриса снимается в профессиональной форме пассажирского авиалайнера «Аэрофлота». На ней надета обтягивающая юбка и пиджак, которые делают ее весьма стройной. Неудивительно, что в фильме есть откровенная сцена — героиня выглядит привлекательно. После того как советские граждане посмотрели этот фильм на больших экранах, форма стюардесс стала настоящим фетишем.
3. Высокие сапоги с мягким голенищем
Высокие советские сапоги/ фото: m.fotostrana.ru
Высокие сапоги всегда смотрятся соблазнительно на женских ножках. В СССР в середине 70-х годов в моду вошли сапожки, которые прозвали сапоги-чулки. У них было высокое мягкое голенище, которое приходилось натягивать словно чулки. Сапоги изготавливали из мягкой кожи, могли быть с молнией, шнуровкой или без застежек и на небольшом каблуке. В СССР такие сапоги были очень популярными. Каждая модница мечтала их купить, поскольку они добавляли стройности, и, как следствие, притягивали внимание мужчин.
4. Деловой стиль
Кадр из фильма/ фото: meme-arsenal.com
В СССР деловые женщины предпочитали носить юбку-карандаш, блузу и приталенный пиджак. Вроде, ничего соблазнительного в такой одежде нет. Но только не для мужчин. Дамы в одежде офисного стиля тоже притягивали к себе мужские взгляды. В советском кино деловой стиль одежды хорошо показан на учителях. В фильме режиссера Станислава Ростоцкого «Доживем до понедельника» Ирина Печерникова сыграла молодую учительницу. На ней надет классический костюм — юбка и пиджак. Строгий образ не мешает молодой девушке оставаться привлекательной.
5. Шелковый розово-жемчужный халат с перламутровыми пуговками
Кадр из фильма/ фото: russiapost.su
После выхода советской эксцентрической комедии режиссера Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука» мужчины Советского Союза стали мечтать, чтобы у их жен тоже был тот самый розовый халатик из шелка, как у героини Анны Сергеевны. Этот гардероб одежды запал в душу и представительницам прекрасного пола. Женщины стали искать, где купить такой халатик, но, к сожалению, в продаже его не было. Счастливыми обладательницами стали лишь те, кто хорошо владел шитьем или мог сшить его на заказ. Халат был изготовлен из розово-жемчужного шелка, с легких меховым воротником белого цвета и перламутровыми пуговками. Женщины выглядели в таком халате привлекательно, поскольку простой крой позволял скрыть недостатки фигуры, расставляя яркие акценты на женские ножки. Современным модницам повезло больше — они уже могут купить легендарный халатик. Правда, за него придется отдать приличную сумму. Средняя стоимость копии халата на маркетплейсе составляет от 9500 тысячи рублей.
6. Слитный купальный костюм
Слитный купальник/ фото: nicolaitroitsky.livejournal.com
В эпоху СССР женщинам было разрешено носить купальники, которые хорошо закрывали тело. Первые модели выпускали закрытой формы. Они назывались слитным купальником. Однако мужчины все равно воспринимали такой костюм как элемент легкой эротики. В летней комедии режиссера Генриха Оганесяна «Три плюс два» актрисы демонстрирую первые модели. Достать слитные купальники даже для съемок было сложно. В магазинах их еще не было. Для актрис купальные костюмы собирали с миру по нитке — один одолжили у отдыхающей женщины на пляже Черного моря, второй дала жена режиссера. Откровенный наряд произвел настоящий фурор.
7. Мини-юбка
Мини-юбка/ фото: nor01.ru
В Советском Союзе женщины стали носить короткие юбки после выхода новой коллекции Славы Зайцева, в те времена начинающего модельера. Он показал публике новый элемент женского гардероба во время Международного модного фестиваля. Затем укороченные модели юбок появились в кино: в «Афоне», «Служебном романе», «Бриллиантовой руке» и в детском мультике «Бременские музыканты». Первое время мини-юбки воспринимали неоднозначно, особенно старшее поколение. Они осуждали девушек за слишком голые ноги. Но со временем в обществе короткие юбки стали воспринимать как повседневную одежду. Мини-юбки добавляли женщинам стройности, поскольку нужно было держать осанку, чтобы случайно не наклониться. По мнению мужчин, модницы в мини всегда выглядели привлекательно, но они не хотели, чтобы такие юбки постоянно носили их жены. Слишком много мужских взглядов они притягивали...
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