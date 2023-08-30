Города, которые когда-то правили древним миром

На заре своего существования людям было жизненно важно собираться в группы. Таким образом им было легче охотиться, находить новые места и заботиться о тех, кто не мог постоять за себя. Жизнь в группе делала процесс выживания легче. После того как мы открыли для себя сельское хозяйство, поселения становились все больше. Изобилие запасов пищи позволяло сконцентрировать внимание на других вещах, помимо охоты. Чем больше росли стада домашнего скота, расширялись поля и пастбища, тем больше разрастались города, становясь все более самодостаточными. Так сложилось, что благодаря своему особому местоположению и стечению обстоятельств, многие из них стали настоящими центрами древней торговли, власти и культуры.
Венеция, Италия
В четвертом веке нашей эры, когда Западная Римская империя пришла в упадок, Европу настиг хаос. Германские племена, гунны и другие варвары грабили и разоряли города Северо-Восточной Италии. Итальянцы были вынуждены искать убежища у побережья Адриатического моря, среди массы болотистых островков. Такие острова были идеальным временным укрытием, но для постоянного проживания были абсолютно непригодны, поскольку здесь не было ни одного источника пресной воды. Но местные жители вскоре обнаружили, что ее можно получить, прокипятив морскую воду и получит при этом еще и соль. Ее стали называть «съедобным золотом», и вскоре она стала одним из ключевых товаров, которым торговали местные купцы.
Спустя некоторое время, местные жители поняли, что эти острова были куда более безопасным и спокойным местом для жизни, особенно по сравнению с материком, страдающим от постоянных войн. К сожалению, почва здесь состояла лишь из грязи и песка, и не предполагала возможности постройки серьезных сооружений. Тогда венецианцы начали устанавливать прочные сваи, которые должны были служить опорой для будущих зданий. Венецианцы привыкли к жизни на островах, и со временем стали великолепными моряками и кораблестроителями. Благодаря торговле солью, Венеция со временем стала торговой столицей всего Средиземноморья и самым богатым городом в западной Европе (после разграбления Константинополя, конечно же).
Палембанг, Индонезия
Как и Венеция, город Палембанг, расположенный на острове Суматра, процветал благодаря своему удобному положению на пересечении торговых путей. Торговый путь, пролегавший по Индийскому океану и соединявший Африку с Китаем через Ближний Восток, Индию и Юго-Восточную Азию, был куда масштабнее материкового Шелкового пути.
В отличие от особенностей европейской торговли, здесь цены устанавливались исключительно самими торговцами. За исключением редких случаев пиратства, торговля здесь протекала достаточно мирно, без необходимости в вооруженных конвоях. Таким образом, империя Шривиджая расцвела в 7 веке и продержалась до 13 века. Ее влияние распространялось на острова Индонезии и Малайский полуостров, кроме того, империя контролировала Малаккский пролив. Палембанг, столица Шривиджаи, находился у самого пролива. Со времен своего основания, город находился под сильным влиянием индийской культуры и религии. Ближе к концу процветания империи, индуизм постепенно был заменен исламом из-за огромного количества мусульманских торговцев, пользовавшихся проливом. После распада империи Шривиджаи, Палембанг попал под господство империи Маджапахит и к власти пришли китайские купцы, их господство продлилось до 16 века. На сегодняшний день порядка 62% всех мусульман планеты живут в Юго-Восточной Азии.
Эриду, Ирак
Древние шумеры считали Эриду (в переводе «Дом Богов») первым городом, среди когда-либо построенных людьми. Действительно, этот город очень стар. Он был основан около 5400 года до н.э., у берегов реки Евфрат в юго-восточной части Ирака. В древности это место было настоящим раем, однако в наше время от него остались лишь пустующие руины, погребенные под песками. Этот предполагаемый «рай» упоминался в книге «Происхождение Эриду», написанной примерно в 2300 году до нашей эры. Большой зиккурат Амар-Син, расположенный в центре города, по мнению многих ученых, может быть настоящей Вавилонской башней, упоминавшейся в Книге Бытия. Многие считают, что описания Вавилона древним историком Беросом, очень напоминают Эриду. По неизвестным нам причинам, Дом Богов оказался покинут уже к 600 году до нашей эры.
Фивы, Египет
Древний Египет служит неисчерпаемым источником вдохновения для историков и не только. Эта цивилизация дала нам множество древних артефактов, которые на данный момент находятся в лучших музеях мира. Жители побережья реки Нил на северо-востоке Африки достигли высочайшего культурного и экономического развития еще в те времена, когда по планете бродили мамонты. И хотя правители и религия в Египте довольно часто менялись, независимо от этих перемен, культурный центр Египта всегда оставался в Фивах. Этот город служил домом и живым и мертвым, а его великолепные храмы и монументы и по сей день украшают улицы. Больше всего здесь чтили бога солнца, Амона.
В настоящее время этот город известен под названием Луксор. Фивы еще с древних времен были столицей Египетской империи, и были расположены в непосредственной близости от Долины царей и Карнакского храма. И хотя многие не согласны с тем, что Фивы были самым важным из всех египетских городов, они не отрицают его религиозную и культурную значимость для истории Египта.
Каракорум, Монголия
Монголы некогда были могучим кочевым племенем, основавшим огромную империю в Восточной Азии. Они владели огромными табунами лошадей, жили в юртах и пересекли практически весь континент не покидая седел. В возрасте трех лет они уже начинали обучать своих детей езде на лошадях и стрельбе из луков. После того, как Чингисхан сумел объединить все разрозненные монгольские племена и создать крупнейшую империю всех времен, в 1220 году нашей эры он начал строительство Каракорума, который должен был служить главной базой.
Изначально, город должен был соответствовать кочевому образу жизни монголов, он был полностью застроен деревянными домами и юртами. Само расположение этого города обладало огромной важностью для Чингисхана и его воинов. Расположенный неподалеку от реки Орхон, в 360 километрах к западу от Улан-Батора (столицы Монголии), Каракорум должен был быть перевалочным пунктом, расположенным на Шелковом пути. Кроме того, это было безопасное и священное место для местных жителей. Когда в 1230 году к власти пришел сын Чингисхана, он начал развивать город, заменив юрты на более крепкие сооружения, построив вокруг города стену и соорудив дворец, украшенный 64 колоннами. Спустя 150 лет Каракорум потерял свое влияние в регионе и оказался разрушен китайцами в 1338 году.
Большой Зимбабве, Зимбабве
Несмотря на то, что Африка официально считается родиной человека, мы на удивление мало знаем о ее истории. Тем не менее, она является домом для более чем миллиарда человек и обладает настоящим кладезем разнообразных культур, обычаев и традиций. Во время раскопок на этом континенте, археологи обнаружили огромный каменный комплекс, расположенный в 550 километрах от побережья Восточной Африки, в самом сердце современного Зимбабве. Они предположили (ошибочно), что постройки вероятно принадлежали мусульманам, персам, индийцам или китайцам, но никак не самим африканцам. Тем не менее, последние исследования доказали, что на самом деле конструкции были делом рук местного народа Шона, который построил Большой Зимбабве примерно в 1100 году нашей эры. Это поселение 400 лет служило столицей страны. Даже само слово «Зимбабве» в переводе с местного диалекта означает «каменные дома», как бы намекая, что и само государство началось именно с этого поселения, и никак иначе.
Найденная при раскопках мусульманская монета доказала, что местные жители были не чужды торговли на Индийском океане. Даже несмотря на те скудные сведения, что ученым удалось добыть, можно предположить, что на момент своего расцвета, Большой Зимбабве был довольно процветающим городом, богатым сырьем и такими товарами, как дерево, слоновая кость, золото и носорожьи рога. По реке Лимпопо местные торговцы добирались до побережья, откуда переправляли свои грузы в Аравию, а также Индию и Китай. К сожалению, причины гибели этого города до сих пор не ясны. Кто-то винит голод, кто-то — политические беспорядки, а кто-то считает, что виноваты иссякшие золотые жилы.
Хаттуса, Турция
Во время событий, развивавшихся в Илиаде и Одиссее Гомера, империя хеттов находилась на пике своего могущества. Когда греки Агамемнона осаждали Трою, Хаттуса — столица империи хеттов, была настоящим мегаполисом, привлекавшим торговцев и путешественников со всех концов света. Хаттуса была основана около 2400 года до нашей эры народом хатти, после того, как хатти были разбиты хеттами, город был перестроен и к 1700 году до нашей эры уже стал столицей их государства. Лишь в конце 12 века до нашей эры город подвергся нападению фригийцев и был сожжен дотла. Его восстановили где-то между 7 и 9 веками нашей эры.
Чан-Чан, Перу
Чан-чан был столицей королевства Чиму, которое располагалось на территории современного северного Перу. Это был самый большой город в доколумбовой Америке, почти целиком построенный из сырцового кирпича. История города прослеживается с 850 года до нашей эры вплоть до 1470 года нашей эры, когда он был завоеван инками. Местность, где располагался Чан-Чан — одна из самых негостеприимных пустынь планеты. К тому моменту, как испанцы прибыли в Перу, город был уже полностью заброшен. В настоящее время город находится под угрозой полного исчезновения.
Сиань, Китай
Будучи одной из шести столиц Древнего Китая, Сиань является одним из самых известных городов, поскольку именно он служил домом большинству правящих династий, среди которых были даже Хань и Цинь. Сам же Древний Китай был закрытым обществом, что изначально помогало развитию страны, но в конечном итоге послужило одной из причин гибели этого общества. В то время, когда весь мир находится в состоянии убожества, невежества и варварства, Китай наслаждался такими вещами, как философия, наука и техника. Они первыми изобрели бумагу, порох, деньги и множество других вещей, которые на сегодняшний день стали для нас вполне обыденными. Великий шелковый путь был так же назван в честь еще одного изобретения Китая: шелка. Этот путь объединил Восток с Западом.
Паталипутра, Индия
Когда Александр Великий пронесся чередой завоеваний по странам Азии, он сам того не подозревая, вдохновил местного индийского принца по имени Чандрагупта на создание собственной империи. Спустя некоторое время его империя занимала почти всю территорию современной Индии, Пакистана и восточную часть Афганистана. Чандрагупта прогнал всех оставшихся греков со своих земель и в итоге основал империю Маурьев в 326 году до нашей эры. Столицей этой империи был город Паталипутра.
Немногие путешественники и послы из Греции и Китая, видевшие столицу, отзывались о ней, как о роскошном и свободном от преступности городе. Индуисты и буддисты жили здесь душа в душу, а медицинская помощь оказывалась здесь совершенно бесплатно всем, кто в ней нуждался. В свое время Паталипутра был настоящим сомволом индийской культуры и его можно было бы легко сравнить с Римом и Сиань с точки зрения средоточия власти и влияния.
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