Города, которые когда-то правили древним миром

На заре своего существования людям было жизненно важно собираться в группы. Таким образом им было легче охотиться, находить новые места и заботиться о тех, кто не мог постоять за себя. Жизнь в группе делала процесс выживания легче. После того как мы открыли для себя сельское хозяйство, поселения становились все больше. Изобилие запасов пищи позволяло сконцентрировать внимание на других вещах, помимо охоты. Чем больше росли стада домашнего скота, расширялись поля и пастбища, тем больше разрастались города, становясь все более самодостаточными. Так сложилось, что благодаря своему особому местоположению и стечению обстоятельств, многие из них стали настоящими центрами древней торговли, власти и культуры.



Венеция, Италия

Палембанг, Индонезия

Эриду, Ирак

Фивы, Египет

Каракорум, Монголия

Большой Зимбабве, Зимбабве

Хаттуса, Турция

Чан-Чан, Перу

Сиань, Китай

Паталипутра, Индия