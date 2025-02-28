Как быстро отстирать пятна от одуванчика без вреда для одежды

Весна не за горами и совсем скоро начнут появляться не только первоцветы, а и любимые многими одуванчики. Яркие, жёлтые, ароматные – так похожие на солнце, они дарят море позитива, но, к сожалению, иногда оставляют «ржавые», белёсые и жёлто-зелёные пятна на одежде.

Рассказываем, как без следа избавиться от них с помощью доступных подручных средств.

1. Первое средство: мыло

2. Второе средство: перекись водорода

3. Третий способ: сода с уксусом

4. Четвёртый способ: сок из лука

5. Пятый способ: масло рафинированное

6. Шестой способ: паста зубная или зубной порошок

7. Седьмой способ: очищенный бензин

8. Восьмой способ: отбеливатель

9. Девятый способ: пятновыводитель

Вывести пятна от одуванчика с одежды можно с помощью хозяйственного мыла.Хозяйственное мыло – по истине незаменимый помощник в быту, благодаря которому можно вывести практически все загрязнения, даже застаревшие (обусловлено это тем, что его моющие свойства, проникая в волокна ткани, разрушают как грязь, так и жир). Исключением не стал и одуванчик. Несмотря на то, что с пятнами такого рода придётся изрядно повозиться, результат превзойдёт все ожидания. Возьмите третью часть мыла, и натрите кусок на средней тёрке. Получившуюся стружку высыпьте в тазик, залейте тёплой водой, перемешайте и оставьте до полного растворения. В получившейся смеси замочите испачканную вещи, хорошенько потрите там, где пятно и оставьте на четыре-пять часов. После тщательно прополосните и как следует постирайте.Перекись водорода — эффективное средство в борьбе с пятнами от одуванчиков.Дешёвое аптечное средство – также на ура справляется с любыми загрязнениями, единственный момент, использовать его нужно исключительно на однотонных белых тканях, поскольку перекись водорода обладает отбеливающими свойствами, поэтому работать с ней нужно максимально аккуратно. Чтобы вывести пятно, необходимо смочить ватный диск в растворе и приложить к отметине, затем слегка потереть, прижать и оставить на некоторое время (примерно до получаса или это тех пор, пока пятно не исчезнет). Если же отметина от одуванчика застарелая, то здесь понадобится пищевая сода. На пятна насыпается слой соды (около двух-трёх миллиметров), после смачивается перекисью и с помощью щётки или ватного диска аккуратно втирается в испачканный участок и оставляют до тех пор, пока все пятна не исчезнут. После можно переходить к стирке обычным способом.Сода в сочетании с уксусом также прекрасно справляется с пятнами от одуванчика.Такой метод подойдёт исключительно для светлых однотонных тканей или для изделий со стойкой окраской. Испачканную вещь расстилают на твёрдой поверхности (пол, стол, подоконник), предварительно подстелив под неё специальный силиконовый коврик или клеёнку. Расправляют и смачивают пятна девятипроцентным столовым уксусом. После, смоченные участки обильно посыпаются бикарбонат натрием, который тщательно втирают щёткой, мочалкой или ватным диском, оставляя на полчаса-сорок минут. Далее одежду выполаскивают и стирают в обычном режиме.Чтобы избавиться от одуванчиковых пятне, используйте луковый сок.Чистка пятен соком из лука – весьма эффективный и щадящий способ, который отлично подходит для тонких и деликатных тканей. Репчатый лук среднего размера трут на самую мелкую тёрку, слегка разминают вилкой или ложкой, чтобы получилась пастообразная смесь и выделилось как можно больше лукового сока. Поверх одуванчиковых пятен, смоченных тёплой водой, наносится максимально толстый слой луковой пасты, который легонько втирается с помощью мягкой щётки или марлевого отреза. Изделие в таком виде оставляют на двадцать-тридцать минут. Остатки подсохшей кашицы аккуратно счищают с помощью щётки или мочалки, а саму вещь хорошенько выполаскивают и отправляют в стирку. Стирать изделие нужно с добавлением порошка и кондиционера.Для удаления пятен от одуванчиков подойдёт и рафинированное масло.Рафинированное масло – ещё один достаточно эффективный способ, помогающий избавиться от пятен одуванчика на изделиях из деликатных тканей. Расстелите вещь на жёсткой поверхности, предварительно подстелив силиконовый коврик или скатерть и обработайте пятна маслом, смочив в нём кусочек марлевого отреза или ватный диск. Оставьте на десять-пятнадцать минут. После нанесите мыльную пену (можно использовать жидкое мыло, хозяйственное или средство для мытья посуды, главное, чтобы пена была максимально густой). Хорошенько вотрите и оставьте на сорок минут. После прополосните изделие и переходите к стирке, используя порошок и кондиционер.Зубная паста или зубной порошок также подойдут для удаления пятен с одежды.Данный метод и средство работает исключительно на свежих пятнах. Испачканный участок смачивается тёплой водой, поверх него с помощью щётки наносится небольшое количество зубной пасты или порошка. Средство хорошенько втирается мягкими круговыми движениями и остаётся в таком виде до сорока минут. Дальше одежда выполаскивается и стирается привычным способом. Важно! пасту нужно брать белую и без отбеливающего эффекта.Избавиться от пятна поможет очищенный бензин.Чтобы избавиться от пятен одуванчика на одежде, ватный диск или кусок марлевого отреза обильно смачивают в очищенном бензине и обрабатывают средством испачканный участок, аккуратно втирая. Оставляют изделие на сорок минут, после переходят к застированию с хозяйственным мылом или средством для мытья посуды. Далее тщательно выполаскивают и отправляют в стирку. Важно! очищенный бензин лучше всего наносить в резиновых перчатках и работать в хорошо проветриваемом помещении подольше от источников воспламенения.Для белых и светлых вещей подойдёт отбеливающее средство.Справиться с одуванчиковыми пятнами поможет отбеливающее средство (вот только подойдёт оно для белых и светлых однотонных вещей). Использовать такие средства нужно строго инструкции, иначе есть все шансы испортить вещь и повредить ткань. В основном, отбеливатель в разведённом виде с помощью щётки наносится на пятно, аккуратно втираясь круговыми движениями и остаётся на время, указанное на упаковке. Также существует и второй достаточно распространённый способ выведения пятен – замачивание. Средство разводится в горячей воде и в получившуюся смесь помещается испачканное изделие, которое замачивается на определённое время. Дальше одежда выполаскивается и стирается обычным способом.Используйте пятновыводитель.Пятновыводитель, как и отбеливатель подбирается по типу ткани, интенсивности окраски изделия и типу загрязнения. Существует множество различных видов от гелей до карандашей и салфеток, которые очень удобно брать с собой на длительные прогулки, путешествия или в поездки на природу. Использовать такие средства нужно строго по инструкции, без всякой самодеятельности, только так можно будет добиться эффективного действия и положительного результата. Зачастую пятновыводитель наносится непосредственно на пятно, аккуратно втираясь в него с помощью щётки или ватного диска. Смесь остаётся на строго указанное время, а после выполаскивается, и одежда попросту стирается в машинке.