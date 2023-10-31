Как дочь якудзы опустилась на самое дно и смогла не потерять веру в себя

Она родилась в семье якудзы и с самого детства столкнулась с человеческой жестокостью. Её презирали, над ней насмехались и старались ударить больнее. Казалось, жизнь Сёко Тендо должна была закончиться печально: исправительная школа, растоптанное достоинство, избитое тело, наркотики и беспорядочные связи. И всё же ей удалось подняться с самого дня, порвать с якудза и начать свою жизнь заново.
Рожденная в семье якудзы
Сёко родилась в семье якудзы в 1968 году. Отец её был членом якудза, начальником банды в городе Тоёнаке, на севере Осаки. Глава семьи Хироясу и его жена Сатоми воспитывали сына и трех дочерей и с виду казались вполне благополучной среднестатистической японской семьёй. Помимо членства в банде Хироясу руководил несколькими предприятиями, семья жила в добротном доме с бассейном, а дети были совершенно счастливы.
Сёко росла очень самостоятельным и волевым ребенком. Она редко плакала и никогда не просила прощения, даже если отец наказывал её физически. В ситуации, когда её сестра начинала умолять о снисхождении, Сёко лишь крепче сжимала зубы и ждала, пока экзекуция закончится.
Соседи не упускали случая продемонстрировать своё презрение детям бандита, а в школе Сёко оскорбляли не только одноклассники, но и учителя. К тому же однажды её едва не изнасиловал юный якудза, часто бывавший в их доме. Поначалу девочка просто молчала в ответ на все унижения, но в один вечер её жизнь кардинально изменилась.
Сестра Маки была старше Сёко всего на два года, но в 14 лет она уже примкнула к представителям субкультуры янки и частенько сбегала из дома. В тот день ей не удалось уйти незамеченной, Сёко увидела, как Маки выбиралась через окно. В результате они отправились в ночной клуб вместе. Так Сёко в 12 лет оказалась в компании бунтарей-подростков.
Её жизнь уверенно катилась под откос. Янки нюхали растворитель, получая от этого удовольствие, дрались и легко заводили отношения. Вскоре Сёко попала в исправительную школу и смогла оценить все прелести свободы, которая у неё была до этого. Там ей один из охранников дал прочесть книгу со стихами, написанными другими несовершеннолетними девушками, которые уже отбывали срок. Там были и стихи её старшей сестры Маки.
После освобождения Сёко забрали родители, а у дома ждали янки. И она вновь ушла из дома.
Жизнь на дне
Позже отец Сёко разорился, он в клане якудза скатился вниз по иерархической лестнице. Жизнь девушки стала похожа на сплошной кошмар. В один из дней бывший приятель отца ростовщик Маэдзима увёл её с собой. Ради того, чтобы этот неприятный человек не перестал поддерживать отца, Сёка ушла с ним. Фактически она продавала своё тело за безопасность родителей. Маэдзима вскоре подсадил девушку на наркотики.
Жизнь юной Сёко неуклонно катилась под откос. Попытки уйти от своего мучителя заканчивались неудачей. Маэдзима полностью подчинил себе девушку, угрожая рассказать отцу о наркотиках и фактически занятиях проституцией. Она же не могла допустить, чтобы отец сломался из-за неё. И она продолжала выполнять все прихоти своего хозяина. Он избивал и издевался над ней, но протестовать она просто не имела права.
Однажды Сёко едва не отправилась на тот свет от передозировки. Тогда пришло осознание: от допинга нужно срочно отказываться. Вскоре умер её мучитель и девушка получила относительную свободу.
Сёко Тендо. / Фото: www.idea-dress.ru
Почему-то она всегда влюблялась в несвободных мужчин. Син, с которым она познакомилась ещё во времена Маэдзима, казался ей почти идеальным, но она рассталась с ним после того, как жена родила ему сына. Позже был Ито, о семейном статусе которого она узнала, когда уйти от него уже не могла.
Он был ещё большим садистом, чем Маэдзима, и получал удовольствие от вида её крови. Попытки уйти от него заканчивались избиением и насилием. Она смогла уйти от него после того, как за неё заплатил огромный выкуп женатый мужчина, мечтавший сделать её своей любовницей, но не принуждающий её ни к чему.
Путь к свету
Сёка отказалась от предложения и стала жить одна. Она старательно помогала родителям, которые находились на грани нищеты, спасла сестру от её первого мужа-тирана. И сделала себе татуировку с куртизанкой Дзигоку Даю на все тело, похожую на произведение искусства.Татуировка стала знаком её принадлежности к якудза.
Тогда же она познакомилась с Такамицу, которого искренне полюбила. Накануне свадьбы с ним ей пришлось пережить ещё одно избиение. Вернулся Ито с твёрдым намерением вернуть девушку. После его посещения у Сёко на всю жизнь остались шрамы на голове и лице. А Така вышел из клана якудзы, отрубив себе мизинец в качестве расплаты.
Сёко Тендо. / Фото: www.animacity.ru
Через два дня после её бракосочетания у мамы случился инсульт. Женщина скончалась, а на сердце у Сёко появился ещё один шрам. Позже ей пришлось отказаться от своего нерождённого малыша из-за бедности, пережить смерть отца, отказавшегося лечиться от онкологии. И расстаться с мужем.
Сёко Тендо. / Фото: www.cablook.com
Но все равно это был путь к свету. Медленно, шаг за шагом она обретала себя. Сёко работала «девушкой для бесед» и мечтала о том времени, когда она сможет купить место для захоронения праха родителей. Позже большую сумму на это ей дал бывший муж Тако. После того, как её мечта исполнилась, Сёко ушла с работы и стала думать о своей дальнейшей жизни. На её плачах были не только собственные заботы. Хрупкая молодая женщина после смерти родителей фактически стала главой семьи. Она помогает своим сёстрам и брату словом и делом, радуется их успехам.
Когда-то она мечтала писать книги и решила, что её время пришло. Она начала с собственной биографии. Сёко Тендо писала, иногда захлёбываясь слезами от горьких и болезненных воспоминаний.
Сёко Тендо с дочерью (сегодня девочке уже около 12 лет). / Фото: www.sharejunkies.com
После выхода в свет книги «Дочь якудзы. Шокирующая исповедь дочери гангстера» Сёко Тендо поняла: её жизнь изменилась навсегда. Она смогла подняться и исполнить свою детскую мечту. Сегодня лишь татуировка служит ей постоянным напоминанием о прошлом. И стимулом к тому, чтобы защитить свою дочь от жестокого мира.
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