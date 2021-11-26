Ошибки, которые совершают почти все туристы, приезжая в Японию

Порядки, которые часто нарушают туристы в Японии.
Япония - страна контрастов. Там удивительным образом соседствуют сверхсовременные технологии и древние традиции. Наверное, именно поэтому туристы, приезжающие в Страну восходящего солнца, часто попадают впросак, не зная, как себя правильно вести в той или иной ситуации. Знание самых распространенных ошибок туристов позволит вам избежать неприятных ситуаций.
1. Есть на ходу
Есть и пить на ходу.
В странах Европы и Америки нередко можно увидеть людей, на ходу жующих хот-дог, шаурму или пиццу. Многие также любят пить кофе по пути на работу. А вот в Японии так не принято. Местные жители никогда не едят на ходу. Уличный фастфуд поглощают, стоя возле палатки, а кофе обычно выпивают у кофейного автомата, чтобы выбросить стакан в урну и продолжить свой путь.
2. Громко говорить по сотовому
Громко говорить по телефону в транспорте.
Спускаясь в метро, позаботьтесь о том, чтобы ваш телефон был выставлен на беззвучный режим. Дело в том, что в Японии громкие сигналы мобильного, звучащие в общественных местах, считаются неприличными. Точно также в этой стране относятся к громким разговорам по телефону. Возможно, это связано с тем, что японцы часто спят в транспорте, а шум может помешать отдыху многих пассажиров.
3. Засиживаться в кафе
Подолгу засиживаться в кафе и ресторанов.
Если вы любите трапезничать не менее 3-х часов или планируете просто хорошо провести вечер с друзьями, знайте, не все заведения Японии вам подойдут. Владельцы многих кафе и ресторанов рассчитывают на то, что клиент поест и уйдет. Особенно, это касается маленьких семейных ресторанов, которые могут вместить в себя всего 10-15 человек.
4. Оставлять чаевые
Давать деньги на чай.
Хотите оскорбить официанта, а потом выглядеть неловко, объясняясь перед ним, оставьте в счете чаевые. В Японии гости не оставляют никаких лишних денег, а чтобы поблагодарить достаточно просто сказать «спасибо» или подарить какую-то памятную безделушку.
5. Показывать татуировки
Светить татуировками.
Удивительно, но в прогрессивной и развитой Японии до сих пор насторожено относятся к татуировкам. Наличие рисунков на теле тут ассоциируется с криминальным прошлым и тюрьмой. Будьте готовы, что люди будут относиться к вам с опаской. А в общественные бани вообще запрещен вход людям с татуировками.
6. Неправильно запахивать кимоно
Неправильно надевать кимоно.
Кимоно - важная часть японской традиции, и многие люди, приезжая туда, хотят первым делом примерить или приобрести этот красивый национальный наряд. Вот только делают они это чаще всего неправильно. Запахивать кимоно нужно так, чтобы левая часть оказалась под правой и никак иначе.
7. Пользоваться бамбуковыми палочками
Не уметь, но пользоваться бамбуковыми палочками.
Бамбуковые палочки - это еще одна важная часть японского этикета. Туристы, приезжая в страну, тоже стараются соответствовать местному населению и использовать палочки для еды. Однако чаще всего обращаются с ними неумело и неправильно. Выглядят их ухищрения достаточно забавно. Одним словом, если не хотите выглядеть смешно в Японии, научитесь правильно держать и орудовать палочками.
8. Игнорировать очереди
Идти напролом, игнорируя очередь.
Японцы очень спокойный и терпеливый народ. Они не спешат, даже проживая в больших городах вроде Токио. В отличие от Нью-Йорка и Вашингтона, где можно идти напролом, в Японии люди спокойно выстраиваются в очереди. На платформах железнодорожных станций есть специальные линии, указывающие где нужно ожидать поезд, а люди выстраиваются цепочкой за ней. То же самое происходит и возле эскалаторов, где также важно придерживаться своей стороны.
9. Не снимать обувь
Не менять обувь при входе в кафе.
В некоторых кафе Японии принято разуваться перед входом. Дело в том, что во многих традиционных ресторанах посетители сидят на полу на татами. Входить в такие места в уличной обуви запрещено. Поэтому перед выходом из дома, убедитесь, что ваши носки чистые и не дырявые.
10. Фотографировать без разрешения
Делать снимки без разрешения.
Конечно, в Японии так же, как и в других странах, делают селфи и фото для социальных сетей. Однако, во многих местах Японии стоят таблички, запрещающие фотографировать. Чаще всего запрет распространяется на торговые центры, священные места и некоторые магазины. Перед тем, как сделать фото там, уточните можно ли. Так же неплохо было бы спросить разрешения сделать фото у окружающих вас людей.
11. Приносить напитки с собой
Приходить в заведение со своими напитками.
Придя в заведение со своими напитками, будьте готовые ловить на себе косые взгляды. Таким поведением вы можете обидеть администрацию локации, давая понять, что напитки, представленные в их карте, слишком плохи для вас. В таком случае вас могут вежливо попросить убрать свою выпивку или даже выставить из кафе.
12. Нарушают законы
Нарушать общепринятые порядки и законы.
Будучи в любой незнакомой стране, обязательно нужно придерживаться действующих законов. Что касается Японии, здесь серьезно относятся к любым нарушениям порядка. Поэтому за «плохое поведение» вас могут запросто депортировать или посадить в тюрьму.
источник