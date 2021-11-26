Ошибки, которые совершают почти все туристы, приезжая в Японию

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Порядки, которые часто нарушают туристы в Японии.

Япония - страна контрастов. Там удивительным образом соседствуют сверхсовременные технологии и древние традиции



Япония - страна контрастов. Там удивительным образом соседствуют сверхсовременные технологии и древние традиции . Наверное, именно поэтому туристы, приезжающие в Страну восходящего солнца, часто попадают впросак, не зная, как себя правильно вести в той или иной ситуации. Знание самых распространенных ошибок туристов позволит вам избежать неприятных ситуаций.

1. Есть на ходу

Есть и пить на ходу.

2. Громко говорить по сотовому

Громко говорить по телефону в транспорте.

3. Засиживаться в кафе

Подолгу засиживаться в кафе и ресторанов.

4. Оставлять чаевые

Давать деньги на чай.

5. Показывать татуировки

Светить татуировками.

6. Неправильно запахивать кимоно

Неправильно надевать кимоно.

7. Пользоваться бамбуковыми палочками

Не уметь, но пользоваться бамбуковыми палочками.

8. Игнорировать очереди

Идти напролом, игнорируя очередь.

9. Не снимать обувь

Не менять обувь при входе в кафе.

10. Фотографировать без разрешения

Делать снимки без разрешения.

11. Приносить напитки с собой

Приходить в заведение со своими напитками.

12. Нарушают законы

Нарушать общепринятые порядки и законы.