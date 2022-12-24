Отечественные изобретения, вызывающие гордость

Что сделала Родина.
Иногда невольно задаешься вопросом, что такого в нашем мире изобрели соотечественники? Ответить на этот вопрос может быть не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь очень часто для этого нужно быть вовлеченным в какую-нибудь профессиональную среду. Вот и сейчас речь пойдет об изобретениях, о которых рассказывают и вспоминают не так часто, но которые изменили этот мир.
1. Тетрис
Играет весь мир.
Эта простенькая компьютерная игра, которую сегодня знает весь мир, была сделана советским инженером Алексеем Пажитновым. Идея «тетриса» пришла к нему после знакомства с головоломкой американского математика Соломона Голомба «Pentomino Puzzle». Сегодня тетрис признан мировым наследием и входит в десяток игр, которые должны быть сохранены для потомков.
2. Микрохирургия глаза
Большой вклад.
Советский офтальмолог Святослав Николаевич Фёдоров стал настоящим новатором в области замены хрусталика глаза. Он также популяризировал и развил несколько достаточно радикальных (по тем временам) методик коррекции зрения. Операции на глазах делали на Западе и до Фёдорова, однако в СССР данная область была абсолютно не развита.
3. Аэродинамика
Отец аэродинамики.
Аэродинамика, как наука появилась благодаря русскому механику Николаю Егоровичу Жуковскому. Именно он заложил теоретические основы для развития будущей авиации. В частности, Жуковский сформулировал закон, определяющий подъемную силу крыла, смог выделить основные профили крыльев, форму лопастей, а также разработал вихревую теорию воздушного винта летательного аппарата.
4. Искусственное сердце
А собачек все равно жалко.
Первопроходцем в пересадке сердца был советский ученый Владимир Петрович Демихов, который еще, будучи третьекурсником, создал искусственное сердце и поставил его собаке. Животное прожило с ним три часа. Впоследствии Демихов стал развивать свою концепцию. Новые образцы позволили животным прожить по несколько дней. Так была начата новая эра в лечении сердечно-сосудистых заболеваний.
5. Лазер
Лазеры всем и каждому.
Явление «вынужденного излучения» описал в своих трудах еще Альберт Эйнштейн. Впоследствии десятки ученых пытались теоретически и практически работать над этой теорией. И только в 1954 году у советских инженеров Александра Михайловича Прохорова и Николая Геннадьевича Басова получилось создать работающий прототип. Справедливости ради, стоит отметить, что достижение тогда же повторил американец Чарлз Хард Таунс. Нобелевскую премию получили все трое.
6. Ранцевый парашют
Создан под впечатлением от смерти летчика.
Изобретателем ранцевого авиационного парашюта является русский инженер Котельников Глеб Евгеньевич. Законченный вариант парашюта Котельников предложил в 1911 году. По иронии судьбы, в тогдашней России патент на изобретение Котельников получить не смог, зато смог получить его во Франции.
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