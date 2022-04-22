Лайфхаки, которые кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

В жизни нам то и дело приходится справляться с разными бытовыми проблемами. Например, как быстро прикрутить отломившуюся от очков дужку или как накачать детский бассейн.
В поисках решения в голове порой появляются какие-то безумные идеи, но они вполне имеют право на жизнь, если в итоге все получается как надо. А если такой вот хитрый лайфхак работает, то почему бы о нем не рассказать всему интернету.
Так наверняка подумали герои нашей статьи, которые показали, как справились с возникшими трудностями. И мы кое-что даже взяли на заметку.
«Вот что сделал мой друг, чтобы его кошки не использовали цветочный горшок в качестве лотка»
На одной заправке к ключу от уборной прикрепили вот такой «брелок», чтобы не потерять его
«Коллега постоянно брал мой дырокол без спроса. Что ж, с меня хватит»
Как с помощью мужа и лазерного уровня ровно подстричь волосы
Если нужен насос, чтобы накачать детский бассейн, то подойдет обычный фен с насадкой из бутылки
Что делать, если в машину тяжело залезать
«Так мой сын делает бутерброды»
Привязанная к дереву веревка помогает людям подняться по дорожке, когда на улице скользко
«В супермаркете наткнулся на такой держатель туалетной бумаги»
«Я потеряла винтик от дужки очков, поэтому присоединила ее с помощью нескольких крошечных резинок и скрепки»
«Мой папа не хочет покупать новые наушники. Вот эти он использует ежедневно с 2013 года»
Когда защелка сушилки перестала работать
Как легко, быстро и без лишних затрат отремонтировать боковое зеркало
Когда для того, чтобы нормально работать, не хватает буквально 10 см роста
«Я нисколько это не одобряю. Но в то же время я в восторге от этого решения»
Это совсем не глупо, если цель достигнута
«У меня не было домкрата, поэтому я вырыл яму»
Прочный скотч может заменить бортик полки на дверце холодильника
«Разделочная доска моего папы»
«У моей мамы плохое зрение, поэтому она не может правильно подключать провода. Я наклеил цветные метки и нарисовал стрелки рядом с нужными разъемами»
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