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Лайфхаки, которые кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

В жизни нам то и дело приходится справляться с разными бытовыми проблемами. Например, как быстро прикрутить отломившуюся от очков дужку или как накачать детский бассейн.
В поисках решения в голове порой появляются какие-то безумные идеи, но они вполне имеют право на жизнь, если в итоге все получается как надо. А если такой вот хитрый лайфхак работает, то почему бы о нем не рассказать всему интернету.
Так наверняка подумали герои нашей статьи, которые показали, как справились с возникшими трудностями. И мы кое-что даже взяли на заметку.

«Вот что сделал мой друг, чтобы его кошки не использовали цветочный горшок в качестве лотка»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

На одной заправке к ключу от уборной прикрепили вот такой «брелок», чтобы не потерять его


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

«Коллега постоянно брал мой дырокол без спроса. Что ж, с меня хватит»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

Как с помощью мужа и лазерного уровня ровно подстричь волосы


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

Если нужен насос, чтобы накачать детский бассейн, то подойдет обычный фен с насадкой из бутылки


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

Что делать, если в машину тяжело залезать


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

«Так мой сын делает бутерброды»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

Привязанная к дереву веревка помогает людям подняться по дорожке, когда на улице скользко

Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

«В супермаркете наткнулся на такой держатель туалетной бумаги»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

«Я потеряла винтик от дужки очков, поэтому присоединила ее с помощью нескольких крошечных резинок и скрепки»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

«Мой папа не хочет покупать новые наушники.
Вот эти он использует ежедневно с 2013 года»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

Когда защелка сушилки перестала работать


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

Как легко, быстро и без лишних затрат отремонтировать боковое зеркало


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

Когда для того, чтобы нормально работать, не хватает буквально 10 см роста


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

«Я нисколько это не одобряю. Но в то же время я в восторге от этого решения»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

Это совсем не глупо, если цель достигнута


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

«У меня не было домкрата, поэтому я вырыл яму»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

Прочный скотч может заменить бортик полки на дверце холодильника


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

«Разделочная доска моего папы»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

«У моей мамы плохое зрение, поэтому она не может правильно подключать провода. Я наклеил цветные метки и нарисовал стрелки рядом с нужными разъемами»


Лайфхаки, которые, может, и кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура
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