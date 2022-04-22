Лайфхаки, которые кажутся странными, зато помогут решить проблему на ура

В жизни нам то и дело приходится справляться с разными бытовыми проблемами. Например, как быстро прикрутить отломившуюся от очков дужку или как накачать детский бассейн.

В поисках решения в голове порой появляются какие-то безумные идеи, но они вполне имеют право на жизнь, если в итоге все получается как надо. А если такой вот хитрый лайфхак работает, то почему бы о нем не рассказать всему интернету.

Так наверняка подумали герои нашей статьи, которые показали, как справились с возникшими трудностями. И мы кое-что даже взяли на заметку.



«Вот что сделал мой друг, чтобы его кошки не использовали цветочный горшок в качестве лотка»

На одной заправке к ключу от уборной прикрепили вот такой «брелок», чтобы не потерять его

«Коллега постоянно брал мой дырокол без спроса. Что ж, с меня хватит»

Как с помощью мужа и лазерного уровня ровно подстричь волосы

Если нужен насос, чтобы накачать детский бассейн, то подойдет обычный фен с насадкой из бутылки

Что делать, если в машину тяжело залезать

«Так мой сын делает бутерброды»

«В супермаркете наткнулся на такой держатель туалетной бумаги»

«Я потеряла винтик от дужки очков, поэтому присоединила ее с помощью нескольких крошечных резинок и скрепки»

«Мой папа не хочет покупать новые наушники. Вот эти он использует ежедневно с 2013 года»

Когда защелка сушилки перестала работать

Как легко, быстро и без лишних затрат отремонтировать боковое зеркало

Когда для того, чтобы нормально работать, не хватает буквально 10 см роста

«Я нисколько это не одобряю. Но в то же время я в восторге от этого решения»

Это совсем не глупо, если цель достигнута

«У меня не было домкрата, поэтому я вырыл яму»

Прочный скотч может заменить бортик полки на дверце холодильника

«Разделочная доска моего папы»

«У моей мамы плохое зрение, поэтому она не может правильно подключать провода. Я наклеил цветные метки и нарисовал стрелки рядом с нужными разъемами»

Привязанная к дереву веревка помогает людям подняться по дорожке, когда на улице скользко