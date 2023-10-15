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10 самых экстремальных мостов

Мосты служат не только в качестве переправы для транспорта или людей; зачастую они представляют большой интерес для туристов. Особенно те, чьё местоположение или конструкция вызывают острые ощущения. Так, самыми популярными среди путешественников, желающих пощекотать свои нервы, являются подвесные мосты. Пересечение таких сооружений может стать весьма увлекательным приключением.

Малайзия. Кедах. Небесный мост Лангкави.


10 самых экстремальных мостов

Сооружение расположено на высоте 700 метров над уровнем моря.

10 самых экстремальных мостов

Длина — 125 метров.

Ирландия. Баллинтой, Остров Кэррик. Подвесной веревочный мост.


10 самых экстремальных мостов

Сооружение расположено на высоте 30 метров.

10 самых экстремальных мостов

Длина — 12 метров.

Швейцария. Кантон Берн. Висячий мост Трифт.


10 самых экстремальных мостов

Длина — 170 метров.

10 самых экстремальных мостов

Мост расположен на высоте 100 метров над озером Трифт.

Мьянма. Амаяпуя. Деревянный мост Убэйн.


10 самых экстремальных мостов

Сооружение считается самым старым и длинным в мире мостом из тика.

10 самых экстремальных мостов

Длина моста — 1,2 км

США. Колорадо. Мост Ройал Гордж.


10 самых экстремальных мостов

Сооружение расположено на высоте 321 метр над рекой Арканзас.

10 самых экстремальных мостов

Длина моста — 384 метра.

Швейцарии. Энгельберг. Подвесной мост Титлис Клифф.


10 самых экстремальных мостов

Длина — 100 метров.

10 самых экстремальных мостов

Сооружение расположено на высоте 300 метров над ледником.

Мексика. Дуранго. Деревянный подвесной мост Охуэла.


10 самых экстремальных мостов

Длина — 318 метров.

10 самых экстремальных мостов

Мост расположен на высоте 109 метров. Конструкция сооружения довольно шаткая; каждый шаг сопровождается неприятным скипом, что делает переход весьма пугающим для пешехода.

Канада. Подвесной мост Капилано.


10 самых экстремальных мостов

Сооружение расположено на высоте 70 метров над одноименной рекой.

10 самых экстремальных мостов

Длина — 137 метров.

Япония. Сикоку. Плетёный мост в долине Ия.


10 самых экстремальных мостов

10 самых экстремальных мостов

Перила моста.

10 самых экстремальных мостов

Сооружение является испытанием для туристов.

Пакистан. Подвесные мосты Хуссаини.


10 самых экстремальных мостов

Сооружения расположены над рекой Хунза.

10 самых экстремальных мостов

Мост находится в аварийном состоянии, имея множество зазоров между досками

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