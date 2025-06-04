Какие предметы категорически нельзя чистить содой, чтобы их не испортить

Сода – надёжный помощник, справляющийся практически с любыми загрязнениями в быту. Однако существует ряд вещей и предметов, которые ни в коем случае нельзя ею чистить, поскольку можно лишь усугубить ситуацию, а не решить проблему и вернуть первозданный вид потускневшим или испачканным вещицам.
1. Ни в коем случае не чистите содой гаджеты
Владельцы смартфонов, планшетов, ноутбуков, телевизоров и других гаджетов частенько сталкиваются с извечной проблемой – отпечатками пальцев, разводами, потёками, пылью и другими загрязнениями как на экране устройства, так и на его задней панели. Ситуация не плачевная, но малоприятная, поскольку внешний вид гаджета оставляет желать лучшего и вместо того, чтобы воспользоваться специальными салфетками, некоторые люди прибегают к хитрым лайфхакам из Интернета, пытаясь сэкономить там, где не надо. В итоге расплачиваются за это сполна. Решили почистить телефон содой по совету одного из блогеров? Немедленно отложите эту затею. Сода хоть и работает на ура, но только не в данном случае. Почему? Потому что это хоть и мягкий, но абразив, способный оставить ряд царапин на дисплеи, сделав поверхность матовой. И как результат – гаджет будет испорчен.
2. Ни в коем случае не чистите содой посуду из алюминия
Для чистки алюминиевой посуды подойдёт мягкий мыльный раствор, а не пищевая сода. \ Фото: tastingtable.com.
Также не рекомендуется чистить содой посуду из алюминия, поскольку бикарбонат натрия может поцарапать и повредить поверхность, приведя со временем как тусклому внешнему виду, так и обесцвечиванию.
3. Ни в коем случае не чистите содой украшения
Не хотите испортить украшения, не чистите их пищевой содой. \ Фото: beadthechange.eco.
Несмотря на все «полезные» советы из Интернета, не рекомендуется чистить ювелирные изделия содой независимо от того дорогие они или бижутерия, купленная за пару сотен рублей. Всё это может привести к потускнению и царапинам жемчуга, опалов, изумрудов и других пористых или мягких драгоценных камней, а также металлов, таких как золото, серебро или платина. Дабы избежать любого повреждения или обесцвечивания, рекомендуется применять специальное средство для чистки ювелирных изделий или мягкую влажную ткань.
4. Ни в коем случае не чистите содой антикварные вещи
Антикварные вещи также не стоит чистить содой. \ Фото: southernliving.com.
Стоит ли говорить о том, что самодеятельность до добра не доводит, особенно, если речь идёт про антиквариат, который хозяева внезапно решили почистить в домашних условиях содой. Казалось бы, вроде нет ничего страшного, да не тут-то было. Пищевая сода и старые антикварные предметы попросту несовместимы между собой. Любая попытка вернуть блеск и сияние, обернётся полным провалом и в результате вместо сияющей до блеска поверхности, вы получите потускневшее исцарапанное покрытие.
5. Ни в коем случае не чистите содой покрытия из камня
Каменные поверхности также не рекомендуется чистить содой, чтобы не повредить их. \ Фото: bing.com.
Казалось бы, каменная поверхность достаточно прочный материал, который выдерживает огромные температуры и большую нагрузку. Однако столешницы из камня не выдерживают чистку содой. Как правило, поверхности из натурального камня более пористые, в отличие от искусственных материалов, поэтому бикарбонат натрия способен оставить не только неприятные разводы на глянцевом отполированном покрытии, а и довольно-таки глубокие царапины. Поэтому лучше всего использовать для чистки мягкие моющие средства и безворсовую тряпку.
6. Ни в коем случае не чистите содой посуду из чугуна
Посуду из чугуна категорически запрещено чистить содой. \ Фото: souschef.co.uk.
При чистке посуды из чугуна избегайте использования агрессивных или абразивных чистящих средств, в том числе и пищевой соды. Зачастую, всё это может лишить сковороду, котелок или кастрюлю естественного антипригарного покрытия. Следовательно, пища будет пригорать, прилипать и окисляться, меняя свой вкус в процессе приготовления, из-за того, что вступает в реакцию с повреждённой поверхностью. Вместо этого лучше всего мыть посуду из чугуна щадящим моющим средством, разведённым тёплой водой, смочив безворсовую тряпку или мягкую мочалку. После чистки обязательно тщательно вытрите посуду и нанесите тонкий слой масла, чтобы оно хорошо пропитало поверхность.
7. Ни в коем случае не чистите содой трубы из алюминия
Сода может навредить алюминиевым трубам. \ Фото: ezyplumb.com.au.
Иногда случается так, что канализационные трубы и стоки забиваются. В итоге на помощь приходит раствор из соды с лимонной кислотой и парой столовых ложек стирального порошка. Работает средство без нареканий. Однако важно помнить о том, что применять его можно только в том случае, если трубы из пластика или нержавейки, но никак не из алюминия. Связано это с тем, что бикарбонат натрия – является мягким абразивом и может легко поцарапать поверхность алюминиевых труб. Со временем это может привести к более существенной порчи и глобальным проблемам.
8. Ни в коем случае не чистите содой поверхности из мрамора
Запомните сода не предназначена для чистки мраморных поверхностей. \ Фото: togethermagazyn.pl.
Несмотря на всю свою прочность, мрамор весьма уязвим и капризен, особенно, если чистить его пищевой содой. Возможно, от одного раза с такой поверхностью ничего не случится, а вот от многократных чисток на постоянной основе, результат станет неутешительным и с красивой мраморной столешницей придётся попрощаться. Сода, вступая в химическую реакцию с мрамором не только оставляет видимые изъяны на видимые на поверхности, а и разрушает структуру изнутри. Самый правильный способ ухода за такими поверхностями – мягкий моющий раствор из мыла и воды.
9. Ни в коем случае не чистите содой поверхности из стекла
Зеркальные и стеклянные поверхности категорически нельзя чистить пищевой содой. \ Фото: d34mfkth6cubud.cloudfront.net.
В список «нежелательных» предметов попадают зеркальные и стеклянные поверхности. Ничто их не уродует так, как это делает сода. Казалось бы, ну поелозил разок тряпкой, ну второй, третий, а потом бац, глубокие царапины, бросающиеся в глаза, которые, к сожалению, чтобы вывести, придётся приложить немало усилий и средств.
10. Ни в коем случае не чистите содой поверхности из дерева
Никакой соды для чистки деревянных поверхностей. \ Фото: storables.com.
Деревянные полы, столы, шкафы – всё это, безусловно, выглядит дорого и красиво, а следовательно, требует особого ухода. Поэтому, очень важно не использовать для уборки, мытья и чистки пищевую соду, поскольку она не только испортит внешний вид изделия, а и «угробит» его изнутри, что приведёт к порче и разрушению деревянной структуры.
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