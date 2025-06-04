Какие предметы категорически нельзя чистить содой, чтобы их не испортить

1. Ни в коем случае не чистите содой гаджеты

Сода не подходит для чистки гаджетов.\ Фото: cnet.com.

2. Ни в коем случае не чистите содой посуду из алюминия

Для чистки алюминиевой посуды подойдёт мягкий мыльный раствор, а не пищевая сода. \ Фото: tastingtable.com.

3. Ни в коем случае не чистите содой украшения

Не хотите испортить украшения, не чистите их пищевой содой. \ Фото: beadthechange.eco.

4. Ни в коем случае не чистите содой антикварные вещи

Антикварные вещи также не стоит чистить содой. \ Фото: southernliving.com.

5. Ни в коем случае не чистите содой покрытия из камня

Каменные поверхности также не рекомендуется чистить содой, чтобы не повредить их. \ Фото: bing.com.

6. Ни в коем случае не чистите содой посуду из чугуна

Посуду из чугуна категорически запрещено чистить содой. \ Фото: souschef.co.uk.

7. Ни в коем случае не чистите содой трубы из алюминия

Сода может навредить алюминиевым трубам. \ Фото: ezyplumb.com.au.

8. Ни в коем случае не чистите содой поверхности из мрамора

Запомните сода не предназначена для чистки мраморных поверхностей. \ Фото: togethermagazyn.pl.

9. Ни в коем случае не чистите содой поверхности из стекла

Зеркальные и стеклянные поверхности категорически нельзя чистить пищевой содой. \ Фото: d34mfkth6cubud.cloudfront.net.

10. Ни в коем случае не чистите содой поверхности из дерева

Никакой соды для чистки деревянных поверхностей. \ Фото: storables.com.