Чего нельзя делать в космосе

«Космос от нас недалеко, всего в часе езды, если ваша машина способна ехать вверх», — говорил британский астроном Фред Хойл. Итак, у вас такая машина есть. Итак, вы на орбите. А теперь забудьте все, что вы считали само собой разумеющимся на Земле.



Но стоп. Не в открытом космосе, конечно, — на МКС. В безвоздушном пространстве без скафандра вы не продержитесь и пары минут. Сначала ваши легкие и пищеварительный тракт заполнят расширяющиеся газы (из-за того, что в космосе нет внешнего давления), находящиеся внутри организма. От этого лопнут легкие, вода на слизистых оболочках глаз, рта и носа быстро закипит и испарится, а пузырьки газов попадут в кровеносную систему. Солнечная радиация оставит ожоги на коже. А тут уже подступит и банальное удушье. А потом закипание крови… Ну да ладно, вы же на МКС. Все хорошо. Но и там много своих «нет». Помимо очевидного — ходить, стоять, лежать — в космосе нельзя…









Увидеть мерцание звезд

Писать шариковой ручкой

Вскипятить чайник

Узнать точное время

Надушиться духами

Забросить спорт

Чихнуть

Долго смотреть на языки пламени