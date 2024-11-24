Что такое «цветочные войны» древних ацтеков и для чего их вели

С XIV по XVI век ацтеки построили одну из самых могущественных империй в мировой истории. Вокруг своей столицы Теночтитлан, построенной на отвоеванных землях центральной Мексики, посреди озера Тескоко, они методично покоряли близлежащие государства и королевства. Армия ацтеков, состоявшая из десятков тысяч воинов, сражавшихся во многих битвах, считалась сильнейшей армией тех времен.. Однако помимо традиционных боев, с уничтожением противника и захватом вражеских территорий, они вели и другой тип войны, который называли «цветочными войнами».
«Цветочные войны» были ритуализированным сражением
В цветочных войнах ацтеки не убивали противника, а только захватывали пленных / Фото: historyskills.com
Войны, которые древние ацтеки называли «цветочными», представляли собой особый тип войны и имели давнюю традицию в мезоамериканской цивилизации.
Существует множество теорий относительно того, почему ацтеки называли эти войны «цветочными». По мнению одного из историков, этот термин стали использовать из-за разноцветных боевых костюмов воинов, обильно украшенных перьями. После боя поле сражения, усыпанное телами поверженных воинов, напоминало цветочную поляну. Другой утверждает, что этот термин относится к сражениям, в которых никого не убивали, а только захватывали в плен.
Костюмы пленных солдат, которых везли в Теночтитлан, создавали красочное зрелище, похожее на цветы.
Но в любом случае «цветочные» войны являлись ритуализированным сражением, где два противоборствующих государства договаривались о встрече своих армий в определенный день и в определенном месте. Во время этих сражений воины никого не убивали, но могли брать пленных.
Спорным является не только вопрос, почему ацтеки называли этот тип войны «цветочным», но и то, почему они вообще участвовали в таких сражениях.
На этот вопрос тоже нет однозначного ответа. По одной из теорий, ацтеки инициировали эти ритуальные войны, чтобы захватывать пленников, которых они затем могли принести в жертву своим главным богам. Согласно второй теории, «цветочные» войны использовались как способ тренировки ацтекских воинов и напоминания соседним государствам об их имперской мощи.
Человеческие жертвоприношения в империи ацтеков
Ритуал жертвоприношения в империи ацтеков / Фото: short-history.com
Человеческие жертвоприношения были частью религии и общества ацтеков. Жертвоприношения их божествам-покровителям, богу войны Уицилопочтли и богу дождя Тлалоку, на вершине Большой пирамиды в центре Теночтитлана хорошо документированы. Хотя количество принесенных в жертву людей, о котором сообщают испанские летописцы, несомненно, преувеличено, определенное число человеческих жертвоприношений действительно имело место.
Сравнительно недавно археологи обнаружили под Мехико башню из человеческих черепов, которая была построена на руинах разграбленной столицы ацтеков. Известная как «башня черепов», эта жуткая конструкция может многое рассказать о человеческих жертвоприношениях в империи ацтеков.
Ацтеки верили, что эти жертвоприношения необходимы для сохранения Вселенной и богов. По мнению исследователей из Национального института антропологии и истории Мексики, человеческие жертвоприношения в Мезоамерике были своего рода обязательством, которое устанавливалось между людьми и богами как способ, который влиял на сохранение Вселенной и обеспечивал непрерывность самой жизни.
Доказательства того, что «цветочные» войны использовались для захвата этих жертв, имеются в испанских хрониках, собранных во время завоевания Мексики. Поэтому очевидно, что захват пленных с целью жертвоприношений был движущей силой ритуальных «цветочных» войн, но была ли эта причина единственной?
«Цветочные войны» как средство военной подготовки и запугивания
Цветочные войны древних ацтеков
За последние несколько десятилетий историки, более тщательно изучив жизнь ацтеков, начали переосмысливать причину «цветочных» войн, которые они вели. Согласно одной испанской летописи той эпохи, однажды у императора ацтеков Монтесумы спросили, почему он много раз вступал в бой с одним из своих врагов вместо того, чтобы завоевать его раз и навсегда. На это Монтесума ответил, что мог бы легко это сделать, но где тогда тренироваться его воинам и где брать пленных, которых периодически надо приносить в жертву богам.
Для этого ему пришлось уводить своих воинов далеко от границ своей империи, а это было бы связано со многими сложностями. Кроме того, ацтекские воины могли продвигаться по службе в зависимости от того, сколько пленных они брали в бою.
Это, скорее всего, и есть ответ на вопрос о причинах «цветочных» войн. Правитель ацтеков считал, что если он завоюет слишком много своих соседей, не останется места, где его амия может тренироваться, ему придется уводить свои войска далеко от Теночтитлана. Сейчас историки отмечают, что эта часть цитаты Монтесумы слишком долго игнорировалась в пользу внимания на концепции жертвоприношения.
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