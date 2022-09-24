Как превратить жизнь в ад после второго свидания?

Предположим, твое первое свидание удалось, то есть ты вернулась домой с цветами, мечтами и надеждами, как минимум, на второе свидание. Вот о последствиях этого самого второго мы и поговорим, вернее, поговорим о том, как превратить после него свою, а заодно и жизнь избранника в ад. Итак, парочка мудрых советов:









1. Нет никого – есть только он

2. Нет никого – есть только ты

3. Есть только я?

4. Ах, если бы ты