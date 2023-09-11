Что происходит на земле, от которой все отказались: единственная законная в мире анархия Бир-Тавиль

Никому не нужная земля

Бесплодные ничейные земли.

Бир-Тавиль на карте.

Почему так получилось

Египет и Судан отказываются от этих территорий из-за притязаний на треугольник Халаиб, где есть выход к Красному морю.

Как там живут сегодня

Джереми Хитон, провозгласивший себя здешним королём.

Дмитрий Жихарев и его друг Михаил Ронкайнен, которые подняли российский флаг над Бир-Тавилем в 2014 году.

Индийский бизнесмен Суяш Диксит в прошлом году добрался до Бир-Тавиля и установил свой собственный флаг.