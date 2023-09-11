Что происходит на земле, от которой все отказались: единственная законная в мире анархия Бир-Тавиль

Территориальные споры о границах государств стары как мир. За каждый клочок земли бесконечно ведутся как дипломатические войны, так и вполне ощутимые конфликты с оружием в руках. На планете есть так называемые «ничейные» земли, которыми не владеет ни одна страна. Официально их именуют – terra nullius. Самый яркий тому пример — это Антарктида. Но даже на неё у многих есть претензии, хотя, кроме льдов и пингвинов там и нет ничего. Есть же на Земле территория, которая действительно никому не нужна. Абсолютно ничья. Это Бир-Тавиль. Почему это так и как там живут сегодня — далее в обзоре.
Никому не нужная земля
Бесплодные ничейные земли.
На границе между Суданом и Египтом есть небольшой, но абсолютно уникальный участок земли. Это единственная в мире территория на которую официально никто не претендует. Ничья земля. Трапециевидный участок суши, площадью чуть более 2 тысяч квадратных километров, носит название Бир-Тавиль. Он расположен в одном из самых пустынных регионов Северной Африки. В основном это песок и камни, никаких природных ресурсов. Правда, местные племена даже умудряются сегодня добывать тут золото, выкапывая шахты и пользуясь динамитом. История же этой территории весьма спорна и туманна.
Бир-Тавиль на карте.
Совсем рядом находится такая же пустынная территория, Халаиб, но она как раз очень спорная. На эти земли претендуют и Египет, и Судан. Безусловно, ценность этих бесплодных земель увеличивается тем, что они граничат с Красным морем. Бир-Тавиль этим похвастаться не может. Обе страны не предъявляют на него претензий, ведь тогда придётся уступить Халаиб, а его ни одна из стран потерять не хочет.
Почему так получилось
Эта необычная ситуация возникла ещё в 1899 году. Великобритания, которая колонизировала Африку и активно перекраивала эти земли, подписала соглашение с Египтом о совместном управлении Суданом. Был создан кондоминиум под названием Англо-Египетский Судан. На самом деле британцы полностью контролировали Судан, поскольку Египет был просто протекторатом Великобритании. В любом случае было согласовано, что граница между Египтом и Суданом будет проходить прямо по 22-й параллели. Три года спустя британцы передумали и решили, что согласованная граница на самом деле не отражает фактическое использование земли коренными племенами в этом районе. Поэтому они начертили новую границу.
Египет и Судан отказываются от этих территорий из-за притязаний на треугольник Халаиб, где есть выход к Красному морю.
В результате небольшая территория, Бир-Тавиль, к югу от 22-й параллели, отошла под управление Египта, поскольку она была домом для кочевого племени абабда. У тех же, в свою очередь, были более тесные связи с Египтом, чем с Суданом. Между тем, гораздо больший треугольник земли, названный Халаиб, расположенный к северу от 22-й параллели, в непосредственной близости от Красного моря, был передан под контроль Судана. Основанием было то, что это была родина народа беджа, который был культурно ближе к Судану.
До середины 20 века никаких проблем не было, но в 1946 году Судан обрёл независимость. Новые власти установили новые границы. Халаиб стал суданской территорией. Египет выражал с этим несогласие, ссылаясь на тот самый документ 1899 года. Борьба за спорный треугольник земли сделала Бир-Тавиль уникальной территорией. Ни одна страна не хочет забирать его себе, поскольку это означало бы отказаться от своих прав на Халаиб. Сегодня на египетских картах Бир-Тавиль указан как принадлежащий Судану, а на суданских он является частью Египта. Фактически Бир-Тавиль никому не принадлежит — это ничья земля.
Как там живут сегодня
Иногда Бир-Тавиль называют необитаемой землёй, но это не совсем так. Постоянно там никто не живёт, но племя абабде считает эту территорию своей. Они регулярно кочуют по ней, как и 2 столетия назад, только вместо лука и стрел они сейчас вооружены автоматами Калашникова. Несмотря на залежи золота, никто не хочет инвестировать в эти земли из-за того, что они ничейные и могут стать спорными. Египет и Судан по очереди лихорадят войны и революции, поэтому «ничейное» положение Бир-Тавиля явно надолго.
Джереми Хитон, провозгласивший себя здешним королём.
Дмитрий Жихарев и его друг Михаил Ронкайнен, которые подняли российский флаг над Бир-Тавилем в 2014 году.
Пока же Бир-Тавиль является уникальным клочком земли – тут царит абсолютная анархия. Постоянно появляются разные авантюристы, которые приезжают сюда, водружают флаг и объявляют себя властелином этих земель. Так в 2014 году некий американец по имени Джереми Хитон провозгласил себя королём здесь. Потом один россиянин, Дмитрий Жихарев, заявил, что он свергает Хитона и теперь король он. Эти экстравагантные развлечения самозванных монархов особого внимания не привлекают. Каждый турист, приехавший сюда, может водрузить тут свой флаг и почувствовать себя королём. Правда доехать в Бир-Тавиля сложно — нужен хороший внедорожник и проводник, ибо земли тут дикие.
Индийский бизнесмен Суяш Диксит в прошлом году добрался до Бир-Тавиля и установил свой собственный флаг.
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