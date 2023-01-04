Почему закрыли для туристов 35 лет назад тропический остров Кеймада-Гранди

В то время, как правительства многих стран прилагают много усилий для привлечения туристов, Бразилия ещё 35 лет назад закрыла для посещения остров Кеймада-Гранди, расположенный в 35 километрах от берега. Никакие изменения в отношении этого места в обозримом будущем не предвидятся. Естественно, на это есть свои, очень серьёзные причины, и дело вовсе не в мрачных легендах, которые ходят о Кеймада-Гранди. Несмотря на мягкий климат, тропические леса и безграничный океан, даже подплывать к острову запрещено законом.
Несостоявшийся курорт
Остров Кеймада-Гранди.
Расположение, климат и красивые тропические леса, казалось, могли способствовать тому, чтобы Кеймада-Гранди превратился в популярный курорт. На самом деле этому благоприятствует всё, кроме одного обстоятельства. Когда-то, по мнению учёных, остров соединялся с материковой частью Бразилии узким перешейком, но длительные геологические изменения привели к тому, что перешеек опустился под воду, и Кеймада-Гранди оказался полностью изолирован. Но задолго до того, как это произошло, остров был заселён змеями.
Копьеголовый островной ботропс.
В далёкие времена они обитали на материке, но потом человек стал активно осваивать джунгли, вытесняя пресмыкающихся. Они перешли по ещё существовавшему в то время перешейку на Кеймада-Гранди, где и обитают до сих пор, чувствуя себя на этой территории полноправными хозяевами.
Со временем на Кеймада-Гранди не осталось никаких животных, кроме змей, а основным их видом здесь является один из самых ядовитых и опасных в мире – копьеголовый островной ботропс. Его яд считается гораздо более опасным, чем яд гюрзы или кобры, а укус приводит к стремительному омертвению тканей. Мышь после попадания яда в её организм проживёт не больше двух секунд.
Исчезающий вид
Копьеголовый островной ботропс.
Некоторые источники утверждают, будто в длину эти змеи могут достигать двух метров, но в среднем они вырастают до 70 – 100 см, очень редко до 118. При этом островной ботропс отличается окраской от светло-коричневой до жёлто-золотистой с треугольными или квадратными пятнами по всему туловищу. Самое интересное, что этот вид обитает в живой природе исключительно на Кеймада-Гранди и нигде больше.
На острове Кеймада-Гранди.
Власти Бразилии озабочены сохранением этого вида, что и стало основной причиной закрытия острова для туристов. Ибо соседство с человеком этого вида пресмыкающихся крайне опасно, и люди на протяжении многих лет пытались от него избавится, выжигая джунгли и массово истребляя змей. Несмотря на то, что вот уже 36 лет (с 1985 года) остров полностью закрыт для посещения туристов, популяция ботропса постоянно снижается, и учёные бьют тревогу по этому поводу.
Копьеголовый островной ботропс.
Обособленность острова, казалось бы, должна помогать сохранению ботропса, но именно это и ведёт к постоянному уменьшению количества змей. Во-первых, в своё время человек немало поспособствовал разрушению их среды обитания, уничтожая растительность на острове, чтобы сохранить на нём маяк. Во-вторых, ограниченная территория привела к появлению большого количества интерсексов, змей, рождённый с мужскими и женскими репродуктивными органами. Это связано со скрещиванием близкородственных форм в одной среде обитания. Интерсексы же не способны к размножению, так как являются стерильными.
Сохранение редких змей
Учёные на острове.
Правительство Бразилии всерьёз озабочено сохранением редких пресмыкающийся, правда, связано это не только с заботой об окружающей среде. Дело в том, что Кеймада-Гранди, несмотря на запрет для посещения его туристами, приносит государству серьёзную прибыль. Учёные, проанализировав химический состав яда островного ботропса, пришли к выводу о его уникальности.
Копьеголовый островной ботропс.
Фармацевты создали на его основе лекарственные препараты, которые успешно применяются при лечении онкологических заболеваний. Бразильские учёные-медики уверены, что яд копьеголовой островной змеи поможет создать снадобье для продления молодости и сохранения здоровья.
Остров Кеймада-Гранди круглосуточно охраняется вооруженными силами Бразилии, но при этом постоянно находятся отчаянные охотники за состояние, готовые рискнуть собственной жизнью ради добычи хотя бы одного грамма яда островного ботропса. Стоимость его составляет не меньше тридцати тысяч долларов, а при удачном стечении обстоятельств на острове можно собрать весьма неплохой урожай и стать владельцем целого состояния.
Мрачные легенды Кеймада-Гранди
Маяк на острове Кеймада-Гранди.
Простые же люди вовсе не горят желанием попасть на остров. Он заслужил репутацию одного из самых опасных в мире, а легенды о трагических событиях, произошедших на Кеймада-Гранди в прошлом, отпугивают от змеиного острова даже самых отчаянных любителей пощекотать себе нервы.
Больше ста лет назад на Кеймада-Гранди появился маяк, который обслуживал один смотритель, но вместе с ним жила его семья. Легенда гласит, что однажды в домик работника маяка пробрались змеи и в результате все люди погибли.
Якобы военные, прибывшие на остров после того, как маяк перестал работать, обнаружили тела всех членов семьи. Причиной гибели людей, конечно, были змеиные укусы. После этого было принято решение, по которому маяк должен работать автоматически. С 1925 года для функционирования навигационной башни вмешательство человека не требуется, за исключением технического обслуживания автоматических систем.
Остров Кеймада-Гранди.
Вторая легенда повествует о рыбаке, атакованном змеями во время высадки на остров и умершем впоследствии от укусов в собственной лодке, которую потом обнаружили дрейфующей в открытом океане. К счастью, обе трагические истории являются всего лишь страшными легендами, и на само деле в обоих случаях никаких доказательств мучительной гибели людей не существует. Однако испытывать судьбу и пытаться проникнуть на опасный остров всё же не стоит.
источник
Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь им со своими друзьями:
И не забудьте:
Подписаться на мой Instagram
Свежие комментарии