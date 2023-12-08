Тверь: безнадега, разруха и коммунальный ад

Тверь - прекрасный город с добрыми и искренними людьми. Здесь идеальная транспортная доступность, а также уникальная архитектура, чистейшая природа, и конечно, сама река Волга! Это потенциально крутой город. Но ему такое ощущение, что банально не везет. И за ним сейчас, мягко говоря, не очень следят. Есть еще и мрачная изнанка Твери: ее безнадега, разруха и коммунальный ад. Я покажу заброшенный центральный стадион, парк с заброшенными зданиями, а также двор Пролетарки, он же Морозовский городок. Посмотрим на дом, в котором родился Михаил Круг и в каких условиях сейчас там живут люди. Одним словом, покажу ужасы окраин города. Я специально отправился сюда на неделю, чтобы полностью в него погрузиться и показать его вам