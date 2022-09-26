Существовал ли лабиринт Минотавра и ещё 9 неразгаданных до наших дней тайн Древней Греции

Древнюю Грецию часто считают родиной всей западной цивилизации. Более того, Афины являются ещё и местом зарождения мировой демократии. Только время, которое отделяет ту древнюю просвещённую эпоху от современного мира слишком велико. Далеко не всё известно учёным. Исторические записи имеют свойство теряться, а передающиеся из уст в уста повествования приукрашаются. Граница между выдумкой и истиной постепенно смещается, размывается. Сейчас очень сложно отделить одно от другого. Прочтите далее о десяти загадках Древней Греции, которые до сих пор остались неразгаданными.
1. Элевсинские мистерии
Элевсинские мистерии.
Наиболее интригующей неразгаданной тайной Древней Греции является некий тайный культ. Его название и подарило человечеству само понятие слова «тайна». Элевсинские таинства — это был целый комплекс загадочных ритуалов и религиозных церемоний, большинство из которых до сих пор учёным не известны. Мистерии подразделялись на две части. Первая часть длилась девять дней. Она носила скорее подготовительный характер и состояла из совокупности очищений и жертвоприношений.
Вторая часть была недоступна никому, кроме весьма ограниченного круга посвящённых. Всё, что там происходило и поныне осталось под покровом тайны. Жрецы всё держали в строжайшем секрете, а последователям под страхом страшной смерти запрещалось разглашать какие-либо подробности. Ни о каких письменных источниках на сегодня либо неизвестно, либо их нет вовсе. Так что эта захватывающая тайна вряд ли когда-нибудь будет раскрыта.
2. Феспис
Феспис - родоначальник театра.
Афинянин Феспис считается родоначальником театра – первым актёром и драматургом в истории. Он писал пьесы и сам в них играл. Часто он использовал в своих выступлениях маски, изобретение которых тоже приписывается именно ему. Благодаря Феспису появился термин «трагик». Сведения об этом человеке весьма скудны и обрывочны. Все источники, которые на него ссылаются, написаны гораздо позже, чем время, в которое он, вероятно, жил. До наших дней не дошло ни одного его произведения. Из-за этого некоторые историки считают его мифом, неким символом начала театральной традиции, а не реальным человеком.
3. Искусство и архитектура Парфенона
Руины Парфенона.
Парфенон – живое воплощение славы Афин и Древней Греции в целом. Согласно тогдашним канонам зочества в Греции храм имеет форму прямоугольника, который окружают колоннады. Мраморное монументальное строение не могло получиться легким, но архитекторы Калликрат и Иктин добились его изящества, применив при проектировке оптический эффект. Они утолщили колонны в их центральной части, а те, что по углам слегка наклонили к центру. Результатом таких хитрых манипуляций стало то, что зрительно конструкция была невероятно лёгкой, а колонны прямыми. Зодчие использовали при строительстве правило золотой пропорции, то есть каждая последующая часть целого соотносится с предыдущей, как та со всем целым.
Особенностью архитектуры Парфенона является оптическая иллюзия. Колонны размещены под таким хитрым углом, что это позволяет лицезреть фасад храма с трёх сторон сразу. Здесь продумано всё до мельчайших подробностей. Каждая статуя, каждый фриз имеют свою уникальную форму, размер и предназначение. В отношении этого величественного храма многое так и остаётся по сей день неясным. Интерьер украшает фриз о содержании которого до сих пор ведутся споры. В Парфеноне есть, к тому же, два внутренних помещения, предназначение меньшего из которых так и не было разгадано.
4. Две конституции Афин
Афины - родина демократии.
Конституция афинян — это название, приписываемое двум разным документам Древней Греции. Один из них историки связывают с философом Ксенофонтом, а другой — с Аристотелем. Самое интересное, что авторство в обоих случаях оспаривается экспертами. Более старый документ, который приписывался Ксенофонту, не считают таковым из-за даты его создания. Если он это действительно написал, то сделано это было задолго до начала его карьеры. Учёные считают это маловероятным и называют предполагаемого автора псевдо-Ксенофонтом, так как выяснить его истинную личность абсолютно невозможно.
Документ, который был создан немного позже, большая часть светил науки считают принадлежащим перу Аристотеля. Здесь тоже возникли горячие споры из-за того, что эта работа кардинально отличается от остальных по стилю написания. Факт спорный, ведь конституция — это сама по себе форма изложения, отличная от всего остального.
5. Теорема Пифагора
Пифагор.
Каждый школьник знаком с именем древнегреческого философа, математика и мистика Пифагора. Ведь ему принадлежит она из самых известных теорем геометрии. Или не ему? Учёные не знают однозначного ответа на этот вопрос. Философская школа, в которой трудился Пифагор была организацией не особо публичной. Трудно понять какие работы кому принадлежат. К тому же, было доказано, что теорема Пифагора была известна ещё в древнем Вавилоне. Так что её первооткрывателем древнегреческий философ в любом случае не был.
6. Статуя Зевса
Статуя Зевса.
Эта величественная скульптура являлась одним из легендарных Семи чудес света Древнего мира. В этот список вошли самые впечатляющие архитектурные творения, созданные в глубокой древности. На сегодня из этого перечня сохранилась лишь Великая пирамида Гизы в Египте. Статуя Зевса была создана одним из величайших скульпторов Древней Греции, Фидием. Находилась она в Олимпии, в храме Зевса. Храм был некогда сожжён и изначально учёные считали, что скульптуру уничтожил пожар. Согласно другим источникам, изваяние верховного божества древних греков было вывезено в Константинополь. Исход был, возможно, тем же — там она погибла в результате пожара.
7. Утраченная теория комедии Аристотеля
Аристотель.
«Поэтика» Аристотеля – выдающийся литературный трактат, посвящённый анализу искусства трагедии. В научной среде существует теория о том, что есть и вторая книга, в которой древнегреческий философ рассуждает о теории комедии. Учёные ссылаются на то, что в ранней биографии Аристотеля такая книга упоминается. Других весомых свидетельств о её существовании не было найдено. Призрачная возможность обнаружения этого труда будоражит умы историков уже не одно столетие.
8. Лабиринт, вдохновивший миф о Минотавре
Лабиринт Минотавра возможно был в Кносском дворце.
История Минотавра — это один из самых известных мифов Древней Греции. Это было мистическое существо - наполовину человек, наполовину бык. Царь Минос держал его в заточении. Для него был построен специальный лабиринт, из которого невозможно было выбраться. Вполне вероятно, что такой лабиринт действительно существовал. Обнаружены его возможные остатки были на Крите в Кносском дворце. Дебаты вокруг этого вопроса в учёной среде продолжаются.
9. Неоконченная трилогия Платона
Платон.
Миф об Атлантиде возник из сведений, содержащихся в сочинениях Платона. В его диалогах «Тимей и Критий» цивилизация атлантов описывается, как антагонизм греческой. В итоге она разрушается и тонет в водах Атлантики. По сей день для историков загадка — почему эти труды, которые по завершению должны были стать трилогией, автором не закончены. Платон не дописал и вторую часть. О третьей нет вообще никаких сведений, кроме того, что она должна была носить название «Гермократ». Почему философ не завершил работу? Никто не знает. Из-за этого и возникло бесчисленное множество спекуляций на тему Атлантиды.
10. Авторство поэм Гомера
Выдающегося древнегреческого поэта Гомера принято считать автором «Илиады» и «Одиссеи». Также он является самым ранним из известных на сегодня греческих авторов. Во многих отношениях его личность остаётся по сей день загадкой. Некоторые историки высказывали предположение, что Гомер совсем не является создателем указанных произведений. Свидетельствуют об этом стилистические отличия между двумя этими поэмами. По мнению специалистов они принадлежат перу разных авторов.
Существует также мнение, что, возможно Гомер-таки является автором. Просто в итоге поэмы превратились в коллективный труд. Ведь изначально они представляли собой отдельные диалоги, переданные целым рядом ораторов. С течением времени в текст, возможно, вносились изменения и уточнения.
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