Чего ещё мы не знали о сексе

Отношения между полами — неисчерпаемая тема. Всегда можно узнать что-то новенькое.
Пожилые люди часто занимаются сексом
Вы, вероятно, полагаете, что в старости сексуальная жизнь заканчивается? Статистика говорит о том, что это не так. Три четверти 70-летних мужчин всё ещё способны к зачатию. Почти треть 80-летних женщин занимаются сексом со своими партнёрами. И одна треть мужчин и четверть женщин старше 50 занимались оральным сексом не более 12 месяцев назад. Пожилые тоже не прочь пошалить.
Женский оргазм способствует беременности
Ритмическая пульсация стенок вагины во время женского оргазма нужна для того, чтобы продвинуть сперму глубже внутрь к шейке матки. А вы думали, женский оргазм нужен для удовольствия? Как вы ошибались!
В человеческом рту содержится более 500 типов бактерий
Постарайтесь об этом не думать в следующий раз, когда будете целоваться. Мысль о пятистах различных типах бактерий, ползающих во рту, может охладить ваш пыл.
Гетеросексуальные мужчины составляют более половины зрителей трансгендерного порно онлайн
Мета-исследование миллиарда поисковых порно-запросов показало, что трансгендерное порно находится на четвёртом месте по популярности среди всех типов порно на планете. И гетеросексуальные мужчины – главные потребители этого зрелища. Если задуматься об этом, то отношение общества к транссексуалам может немного улучшиться.
Пингвины женского пола занимаются проституцией
Учёные неоднократно наблюдали, как пингвинихи оказывают сексуальные услуги самцам, не являющимся их партнёрами, в обмен на камушки для устройства гнезда.
Две трети мужчин и женщин хотя бы раз представляли себе другого человека во время секса со своим партнёром
Сегодня вечером, когда займётесь любовью со своим партнёром, подумайте, вдруг он сейчас представляет кого-то другого. Эта мысль может добавить остроты в вашу сексуальную жизнь.
Во время овуляции женщины больше склонны к измене
Когда яйцеклетка требует оплодотворения, женщины становятся более беспокойными. И если ты не можешь сделать дело, что ж, парень, ты уволен.
Бритый лобок увеличивает шанс подхватить заболевание, передаваемое половым путём
Наши лобковые волосы – что-то вроде хоккейного вратаря. Следовательно, сбрив их, вы увеличиваете вероятность подцепить ЗППП. Определённо это знак свыше, что пора «вернуться к природе».
Уровень тестостерона и качество спермы у современных мужчин в четыре раза ниже, чем сто лет назад
Мужчины нынче уже не те. На самом деле, они лишь четверть от того, чем были столетие назад.
Плодовые мушки мужского пола, не нашедшие подругу, более склонны к алкоголизму, чем те, что нашли пару
Понятия не имею, где плодовые мушки берут алкоголь – ведь в баре бы их просто прихлопнули – но тем не менее, одинокие самцы плодовых мушек сильнее склонны к выпивке, чем их более удачливые соперники.
Секс-игрушки запрещены в Алабаме и Миссисипи
Те, кому не повезло жить в этих штатах, вынуждены ехать за секс-игрушками в Джорджию и Арканзас. Бензин нынче дорог, знаете ли!
Женщин возбуждает шимпанзе-порно
Как ни странно звучит, но это правда. В результате эксперимента выяснилось, что во время просмотра записей любовных сцен среди шимпанзе женщины чувствовали сексуальное возбуждение.
Четыре Папы Римских умерло во время секса
Конечно, это означает, что ещё 262 Папы Римских не умирали во время секса, но разве они не должны соблюдать воздержание?
Находясь в кровати, взрослые более склонны ко лжи
Верится с трудом, ведь в кровати вы обычно обнажены и в таком состоянии трудно что-то приукрасить. Но лёжа в кровати, люди лгут больше!
Полные мужчины более сексуально выносливы, чем худые
Многочисленные исследования подтверждают, что очень полным мужчинам нужно в три раза больше времени до эякуляции, чем этим фанатичным спортсменам, которые вечно просят вас пощупать их «кубики» на животе.
Мужчины-велосипедисты рискуют стать импотентами
Давление велосипедного сидения на мужской пах может навсегда повредить сексуальную функцию заядлого велосипедиста. Стоит ли оно того? Водите машину и сохраните своё богатство, парни!
Гетеросексуальные мужчины ищут в интернете изображение пениса почти так же часто, как изображение вагины
Неясно, сравнивают ли они себя с этими изображениями в интернете или просто смотрят на них. Если последнее, то возникает вопрос, действительно ли они гетеросексуальны.
Каждый десятый европейский ребёнок был зачат на кровати из магазина ИКЕА
Просто знание этого факта выбило меня из колеи на три дня. Я ненавижу ИКЕА.
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