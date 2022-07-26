Добро пожаловать в рай: Каламианские острова

Каламианские острова – группа из 128 островов, расположенная в Южно-Корейском море, на территории Филиппин. Это настоящий тропический рай с живописной природой, красивыми пляжами и самобытной культурой местного населения.











Большая часть островов имеет причудливый карстовый рельеф, который отличает их от остальной части Филиппин.







Пара любопытных жирафов в заповеднике дикой природы на острове Калавит.







Традиционная гребная лодка, весьма распространенный транспорт на Филиппинах.







Местный рыбак готовит сушеные креветки у себя во дворе.







Курорт La Estancia Busuanga на острове Бушуанга.







Из более, чем ста островов, архипелаг Каламиан больше всего привлекает любителей гребного спорта.







Классическая островная еда: жареная рыба, салат из баклажанов, и цыпленок.







Малолюдные девственные пляжи – обычное явление на Каламианских островах.







Висящие на окне раковины украшают местную хижину на острове Корон.







Воды, окружающие Каламианские острова, изобилуют представителями флоры и фауны. Также на дне можно увидеть затонувшие корабли времен Второй мировой.







Деревенский староста исполняет традиционную любовную песню народа тагбануа.







Море, солнце, песок и известняковые скалы, нависающие над кристально чистыми водами – великолепный пейзаж архипелага Каламиан.

Если вам понравился пост, пожалуйста, поделитесь ими со своими друзьями! :)