Идеальная сумка на повседневку своими руками

Повседневная сумка-шопер – одна из самых популярных моделей. Она отлично подойдет как для работы или университета, так и для простой прогулки, после которой нужно забежать в магазин.

Для выполнения такой сумки отлично подойдет искусственная кожа и даже обычная холща. Выбирайте материал в зависимости от ваших предпочтений. Важно, чтобы он не был эластичным.

Раскроите ткань на пять деталей. Две детали 41х41 см (а). Две детали 6,5х58 см (с). Одна деталь 10х122 см (b). Сшивается сумка проще простого.

Изнаночными сторонами наружу сшейте вместе одну деталь «a» и длинную сторону детали «b». Пристрочите вторую деталь «a» к свободной стороне «b».

Сложите детали «c» в длину лицевой стороной наружу. Прошейте открытую сторону. Пристрочите ручки посередине, выверните сумку.

Если вы выбрали искусственную кожу для работы, могут возникнуть небольшие проблемы. Чтобы обеспечить качественное прохождение иглы через материал, приклейте к лапке и швейной машинке кусочки малярного скотча.